„Ma számíthat-e rátok a hazátok?” – így szólt a fiatalokhoz ünnepi beszédében Orbán Viktor (VIDEÓ)

„Kétszer annyian voltunk a Békemeneten, mint a Tisza háborús menetén!” – Orbán Viktor beszédes fotóval jelentkezett a Békemenet után
„Köszönjük!” – írta a miniszterelnök.
A kormányfő emlékeztetett: „A forradalmat fiatalok szokták kirobbantani. Ez így volt '56-ban, és még korábban is.”
„A haza számít rátok!” – írta Orbán Viktor ahhoz a Facebookon megosztott videójához, amelyben a magyar fiatalokhoz intézett szavai hallhatóak.
A miniszterelnök többek között így fogalmazott a Békemeneten elmondott beszédében: „A forradalmat fiatalok szokták kirobbantani. Ez így volt '56-ban, és még korábban is... Petőfi 25 éves volt, Rákóczi 27. Mindig a fiatalok vannak az első sorban, ők emelik a szabadság zászlaját. Amikor ellett, a nemzet mindig számíthatott rájuk. De vajon ma, amikor ismét szükség lenne rátok, számíthat-e rátok a hazátok?” – tette fel a kérdést a kormányfő.
A videót teljes hosszában alább tekinthetik meg:
Nyitókép: Orbán Balázs Facebook-oldala