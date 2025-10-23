Ft
Rákóczi 27 kormányfő Békemenet Orbán Viktor

„Ma számíthat-e rátok a hazátok?” – így szólt a fiatalokhoz ünnepi beszédében Orbán Viktor (VIDEÓ)

2025. október 23. 18:56

A kormányfő emlékeztetett: „A forradalmat fiatalok szokták kirobbantani. Ez így volt '56-ban, és még korábban is.”

2025. október 23. 18:56
null

„A haza számít rátok!” – írta Orbán Viktor ahhoz a Facebookon megosztott videójához, amelyben a magyar fiatalokhoz intézett szavai hallhatóak. 

Ezt is ajánljuk a témában

A miniszterelnök többek között így fogalmazott a Békemeneten elmondott beszédében: „A forradalmat fiatalok szokták kirobbantani. Ez így volt '56-ban, és még korábban is... Petőfi 25 éves volt, Rákóczi 27. Mindig a fiatalok vannak az első sorban, ők emelik a szabadság zászlaját. Amikor ellett, a nemzet mindig számíthatott rájuk. De vajon ma, amikor ismét szükség lenne rátok, számíthat-e rátok a hazátok?” – tette fel a kérdést a kormányfő.

A videót teljes hosszában alább tekinthetik meg:

Nyitókép: Orbán Balázs Facebook-oldala

zsugabubus-2
2025. október 23. 19:54
"„A haza számít rátok!” – írta Orbán Viktor" Hát még a Fidesz! Én személy szerint annak örülnék igazán, ha a Haza is számíthatna a fideszre...
0
0
zakar zoltán béla
2025. október 23. 19:11
Az aTvhuuuuuuuuuuuu-n Horn Gábor állandóan közbevágott, idegileg kiborult. Graz messze van neki?! Krug mutassa meg neki az irányt!
0
1
Takagi
2025. október 23. 19:04
Igen.
0
1
