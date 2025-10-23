„Ma számíthat-e rátok a hazátok?” – így szólt a fiatalokhoz ünnepi beszédében Orbán Viktor (VIDEÓ)

A miniszterelnök többek között így fogalmazott a Békemeneten elmondott beszédében: „A forradalmat fiatalok szokták kirobbantani. Ez így volt '56-ban, és még korábban is... Petőfi 25 éves volt, Rákóczi 27. Mindig a fiatalok vannak az első sorban, ők emelik a szabadság zászlaját. Amikor ellett, a nemzet mindig számíthatott rájuk. De vajon ma, amikor ismét szükség lenne rátok, számíthat-e rátok a hazátok?” – tette fel a kérdést a kormányfő.

A videót teljes hosszában alább tekinthetik meg: