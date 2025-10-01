Ft
Ifj Lomnici Zoltán Magyarország Kontextus

„Aki ma aggódik Magyarországért, az megtorlást akar” – nézői kérdésekre válaszol ifj. Lomnici Zoltán a Kontextuson (VIDEÓ)

2025. október 01. 16:56

Arányos jogkövetkezmény – ezzel kell számolnia mindenkinek, aki alaptalanul vádaskodik a Szőlő utcai üggyel kapcsolatban – szögezi le a Lomnici Válaszol legújabb részében ifjabb Lomnici Zoltán.

2025. október 01. 16:56
Mandiner
Mandiner

Nézői kérdésekre válaszolva Lomnici Zoltán műsorában kifejti, hogy a miniszterelnök valóban fenyegetést fogalmazott-e meg a Szőlő utcai álhírbotrány jogkövetkezményeit illetően, de azt is elemzi: ebben a konkrét esetben 

nem egyszerű rágalmazásról van szó, hanem a kormányzat munkáját is befolyásoló, megtervezett és összehangolt támadásról.

Donald Trump nyilatkozatával kapcsolatban – mely szerint elvárja a partnereitől, hogy váljanak le az orosz energiahordozókról – az alkotmányjogász elmondta: az elnök megérti, hogy Magyarországnak, tengeri kikötő híján sokkal nehezebb megoldania az energiahordozók beszerzését alternatív útvonalon. Műsorában kitért azokra is, akik politikai hasznot remélnek az orosz energiahordozók elhagyásából: 

ők azok, akik azzal szeretnének választást nyerni, hogy rosszabb lesz a magyar embereknek. 

Lomnici szerint az ukrán légtérbe berepült magyar drónokról szóló álhírek csak arra jók, hogy az ukránbarát brüsszeli bábpolitikusokat ellássák témával… Az alkotmányjogász azt is kifejtette, miért tartja komolytalannak Volodimir Zelenszkij állítását a fentiekre vonatkozóan.

A Lomnici Válaszol legújabb epizódja a Kontextus-csatornán, vagy az alábbiakban megtekinthető:

Nyitókép: Kontextus/Lomnici Válaszol

 

nemecsekerno-007-01
•••
2025. október 01. 17:10 Szerkesztve
Persze, mert ez a helyzet már kurvára nem játék. Valahogy ki kell szorítani a közéletből és a politikából azokat, akik csak a saját és a gazdáik érdekeit nézik. A médiából meg azokat akik 15 éve mérgezik az életünket viccekbe csomagolt faszságokkal. Puzsér, Pottyondy, Juhász Péter, Jóvanezígy Ádi, 444, Telex meg a többi mindenszarista.
