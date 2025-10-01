„Aki ma aggódik Magyarországért, az megtorlást akar” – nézői kérdésekre válaszol ifj. Lomnici Zoltán a Kontextuson (VIDEÓ)

Nézői kérdésekre válaszolva Lomnici Zoltán műsorában kifejti, hogy a miniszterelnök valóban fenyegetést fogalmazott-e meg a Szőlő utcai álhírbotrány jogkövetkezményeit illetően, de azt is elemzi: ebben a konkrét esetben

nem egyszerű rágalmazásról van szó, hanem a kormányzat munkáját is befolyásoló, megtervezett és összehangolt támadásról.

Donald Trump nyilatkozatával kapcsolatban – mely szerint elvárja a partnereitől, hogy váljanak le az orosz energiahordozókról – az alkotmányjogász elmondta: az elnök megérti, hogy Magyarországnak, tengeri kikötő híján sokkal nehezebb megoldania az energiahordozók beszerzését alternatív útvonalon. Műsorában kitért azokra is, akik politikai hasznot remélnek az orosz energiahordozók elhagyásából:

ők azok, akik azzal szeretnének választást nyerni, hogy rosszabb lesz a magyar embereknek.

Lomnici szerint az ukrán légtérbe berepült magyar drónokról szóló álhírek csak arra jók, hogy az ukránbarát brüsszeli bábpolitikusokat ellássák témával… Az alkotmányjogász azt is kifejtette, miért tartja komolytalannak Volodimir Zelenszkij állítását a fentiekre vonatkozóan.