Magyar Péterék esete a cellainformációkkal – ifj. Lomnici Zoltán nézői kérdésekre válaszolt a Kontextuson (VIDEÓ)

Itt van minden tudnivaló: a magyarok most megálljt parancsolhatnak Brüsszelnek és a Tisza Pártnak
Brüsszel nyomul, Magyar Péter adót emelne – most a nemzeti konzultáción dönthetnek a magyarok.
Drámai hatással voltak Magyar Péterékre az október 23-ai cellainformációk – erősítette meg a Kontextus-csatornán futó podcastsorozatában ifjabb Lomnici Zoltán. Az alkotmányjogász szerint a Tisza-elnök délutáni beszéde „visszataszító” volt.
Ezen a héten is nézői-hallgatói kérdésekre reagált a Lomnici Válaszol legújabb epizódjában, a Kontextuson ifj. Lomnici Zoltán. Az alkotmányjogász szerint Orbán Viktor október 23-ai beszéde fontos üzeneteket közvetített, míg
Magyar Péter mondandójának egyes elemei ízléstelenek és visszataszítóak voltak
– kifejtette azt is, hogy miért gondolja így.
Beszélt a megemlékezésekről készült cellainformáció-összesítésről is, amely igen jelentős Békemenet-többséget mutatott: a témát részletesen taglalva kijelentette, hogy
hiába próbálkoztak Magyar Péterék manipulációs hadviselésssel, ezek az adatok – a résztvevők számára vonatkozó tények – „kiborították” őket.
Lomnici Zoltán hosszan beszélt műsorában a Semjén Zsolt elleni rágalmazási hadjáratról és arról, hogy ő is azokkal ért egyet, akik úgy gondolják: a kormányzat elleni támadás jóval „túlmutat egy egyszerű rágalmazási ügyön”, ráadásul a titkosszolgálati szálak miatt elég komoly büntetési tételek valószínűsíthetők.
Kérdezzen Ön is ifjabb Lomnici Zoltántól! Kérdéseit ide küldheti: [email protected]
Az alkotmányjogász podcastjában reflektált a Telex azon cikkére, amely már leplezetlenül, ódaszerűen ír Magyar Péter Hősök terei beszédéről, „külföldi zsoldban álló” sajtótermékként hivatkozott a portálra, ahogy más balliberális orgánumokra is.
A Lomnici Válaszol friss, teljes epizódja a Kontextus-csatornán, vagy az alábbiakban megtekinthető.
Nyitókép: Kontextus/Lomnici Válaszol