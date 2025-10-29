Ft
10. 29.
szerda
Magyar Péterék esete a cellainformációkkal – ifj. Lomnici Zoltán nézői kérdésekre válaszolt a Kontextuson (VIDEÓ)

2025. október 29. 11:00

Drámai hatással voltak Magyar Péterékre az október 23-ai cellainformációk – erősítette meg a Kontextus-csatornán futó podcastsorozatában ifjabb Lomnici Zoltán. Az alkotmányjogász szerint a Tisza-elnök délutáni beszéde „visszataszító” volt.

2025. október 29. 11:00
null
Mandiner
Mandiner

Ezen a héten is nézői-hallgatói kérdésekre reagált a Lomnici Válaszol legújabb epizódjában, a Kontextuson ifj. Lomnici Zoltán. Az alkotmányjogász szerint Orbán Viktor október 23-ai beszéde fontos üzeneteket közvetített, míg 

Magyar Péter mondandójának egyes elemei ízléstelenek és visszataszítóak voltak

– kifejtette azt is, hogy miért gondolja így. 

Beszélt a megemlékezésekről készült cellainformáció-összesítésről is, amely igen jelentős Békemenet-többséget mutatott: a témát részletesen taglalva kijelentette, hogy 

hiába próbálkoztak Magyar Péterék manipulációs hadviselésssel, ezek az adatok – a résztvevők számára vonatkozó tények – „kiborították” őket.

Lomnici Zoltán hosszan beszélt műsorában a Semjén Zsolt elleni rágalmazási hadjáratról és arról, hogy ő is azokkal ért egyet, akik úgy gondolják: a kormányzat elleni támadás jóval „túlmutat egy egyszerű rágalmazási ügyön”, ráadásul a titkosszolgálati szálak miatt elég komoly büntetési tételek valószínűsíthetők.

Kérdezzen Ön is ifjabb Lomnici Zoltántól! Kérdéseit ide küldheti: [email protected]

Az alkotmányjogász podcastjában reflektált a Telex azon cikkére, amely már leplezetlenül, ódaszerűen ír Magyar Péter Hősök terei beszédéről, „külföldi zsoldban álló” sajtótermékként hivatkozott a portálra, ahogy más balliberális orgánumokra is.

A Lomnici Válaszol friss, teljes epizódja a Kontextus-csatornán, vagy az alábbiakban megtekinthető.

Nyitókép: Kontextus/Lomnici Válaszol

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
ördöngös pepecselés
2025. október 29. 11:25
massivement5 gyógyszert kapsz ötöske?
Válasz erre
0
0
massivement5
2025. október 29. 11:22
A meneteket összehasonlító videón látszik, hogy a tiszás menet majdnem kétszer annyi ideig vonult a kihelyezett kamera előtt, mint a Békemenet Szerintem semmi jelentősége, kizárólag a kényszeres mimagyarka-fidesznyik hazudozás tükrében van értelme foglalkozni vele..
Válasz erre
0
0
massivement5
2025. október 29. 11:18
Ez a komisszár ugat manipulációs hadviselésről, amikor az ugari tolvaj szekta- és bűnözőtársai a moszkovita nermagyar szovjetpropagandában arról hazudoznak, hogy MP tüntetésén alig voltak? Mesterséges intelligenciával még képet is hamisít hozzá a bunkó, bugris szovjetgecista nermédia csicska, ahogy Magyar Péter előtt mindössze 100 ember áll. Miközben ugye sok kilométeres volt a menet. Először a saját háztájon kellene söprögetni. Ja, hogy azt már nem... Akkor a történelem fogja elsöpörni a mimagyarka rezsimet, vagy így, vagy úgy. Örökké nem fog állni, a jóval kevesebbet hazudó gyurcsányizmus is megbukott.
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!