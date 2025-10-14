Ft
kormány probléma Tisza Párt média propaganda Magyarország Magyar Péter korszak alak politika

Lehet nem szeretni a kormányt, lehet másik politikát támogatni, de ne tegyünk már úgy, mintha tényleg ne lehetne rosszabb!

2025. október 14. 19:29

A baloldali média buta propagandája jó ideje azzal a szöveggel próbálja meg Magyar Pétert legitimálni, hogy most annyira rossz, hogy még ez a kellemetlen alak is jó választásnak tűnik.

2025. október 14. 19:29
Szikra Levente
Szikra Levente
Facebook

„A Gyurcsány-korszakot már meg sem említem, pedig arról is lenne mit mondani. Egészen elképesztő a baloldali média buta propagandája, ami jó ideje azzal a szöveggel próbálja meg Magyar Pétert legitimálni, hogy most annyira rossz, hogy még ez a kellemetlen alak is jó választásnak tűnik. Mindenki érzi, hogy nagyon gáz, amikor ennyi érv szól csak valaki mellett. Főleg, hogy ez az érv is hamis. 

Vannak problémák Magyarországon, nyilván nem tökéletes az országunk, ahogy egyetlen hely sem az. De hogy ne lehetne rosszabb? Na ne már!”

Összesen 2 komment

salátás
2025. október 14. 20:24
a fodrászom hatalmas tiszás, előadta micsoda hulladék a gazdasági helyzet én csak annyit kérdeztem: ha olyan szar, akkor ő hogy kérhet el 7ezret egy fél órás hajvágásért? az a zavart fej :)))))
Válasz erre
0
0
uszoda
2025. október 14. 19:59
Igazad van, a Fidesz gyilkolászós vérengzése még hiányzik...
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!