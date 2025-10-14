„A Gyurcsány-korszakot már meg sem említem, pedig arról is lenne mit mondani. Egészen elképesztő a baloldali média buta propagandája, ami jó ideje azzal a szöveggel próbálja meg Magyar Pétert legitimálni, hogy most annyira rossz, hogy még ez a kellemetlen alak is jó választásnak tűnik. Mindenki érzi, hogy nagyon gáz, amikor ennyi érv szól csak valaki mellett. Főleg, hogy ez az érv is hamis.

Vannak problémák Magyarországon, nyilván nem tökéletes az országunk, ahogy egyetlen hely sem az. De hogy ne lehetne rosszabb? Na ne már!”

