10. 29.
szerda
Tisza október 23. szakvélemény

Lebuktak! Hemzseg a manipulációra utaló hibáktól Magyar Péterék tömegfotója a szakvélemény szerint

2025. október 29. 12:24

A részletes elemzés arra jutott, hogy szinte biztosan kamu az a fotó, amit Magyar Péter is bőszen osztogatott a tiszás gyűlésen összegyűlt tömegről.

2025. október 29. 12:24
null

Mint ismert, az interneten elterjedt egy fotó, amelyet állítólag egy Budapest fölött elhaladó repülőgépről készítettek október 23-án, és a Tisza-meneten részt vevő tömeg látható rajta. A fotót Magyar Péter és a tiszások is bőszen osztogatták, hogy ezzel bizonyítsák be, milyen sokan voltak a gyűlésükön.

Hemzseg a manipulációra utaló hibáktól Magyar Péterék tömegfotója a szakvélemény szerint (Forrás: reddit)

A fotóval kapcsolatban már a kezdetektől sok kérdés felmerült, többen nem véletlenül kételkedtek annak eredetiségében, ráadásul egy drónfelvétel is előkerült, amelyen az látszik, hogy az Andrássy úton rendkívül szellősen ácsorognak a tiszások a párt rendezvénye alatt, míg a Magyar Péterék által osztott fotón az látható, hogy a tömeg tömötten áll legalább a Hősök terétől az Oktogonig.

A digitális manipuláció valószínűsége magas

Az állítólag egy repülőről rögzített fotót most az MI Kutató Központ mesterséges intelligenciával támogatott képelemzésnek vetette alá, amely alapján 

a kutatók szakvéleménye szerint a digitális manipuláció valószínűsége magas a vizsgált fényképfelvételen.

Az elemzés szerint a legvalószínűbb beavatkozási módok a következők:

  • Tömegsokszorozás („clone stamping”)
  • Digitális sötétítés/kontraszt-módosítás a részletek elrejtésére
  • Különálló tömegkép-részletek beillesztése és összeolvasztása
  • Üres területek mesterséges kitöltése

Csak úgy hemzsegnek a hibák a képen

Mint írták, az eredmények nem egyetlen mérésre épülnek, hanem több, egymással konzisztens mintázatelemzési és képelemzési adatra, amelyek a tömeg méretének mesterséges növelésére, képi elemek másolására és utólagos hozzáadására utalnak.

Az elemzés a következőket állapította meg:

Mintázatelemzés és textúra-anomáliák: A képen szereplő tömeg szokatlanul homogén textúrával rendelkezik: a textúra-variancia 1,4–11,7 között mozog, miközben valós emberi tömegeknél ez az érték jellemzően magasabb, akár 500 fölötti. Ez a szokatlan homogenitás arra utal, hogy ismétlődő, azonos mintázatok figyelhetők meg a képen – ami tipikusan másolás-beillesztés (clone stamping) vagy digitális „kitöltés” eredményként jön létre.

Geometriailag tökéletes határvonalak: A vizsgálat 1671 darab egyenes élvonalat detektált a tömeg körvonalánál. A természetes emberi tömegek határai organikusak, szabálytalanok, a mellékutcákba való benyúlásokkal és szigetszerű rések kialakulásával. A szokatlan geometriai szabályosság mesterséges beavatkozásra utal.

Ismétlődő képi frekvenciamintázatok: A frekvencia-analízis 12000–15000 ismétlődő mintázatot mutatott ki, amelyek szintén másolt vizuális szegmensekre utalnak. Ez a jelenség tipikusan digitális duplikáció esetén jelenik meg ilyen gyakorisággal.

Sűrűségeloszlási rendellenességek: A tömeg több kilométeren át azonos sűrűségű, ami fizikailag lehetetlen. Valós emberi csoportosulásoknál a sűrűség természetes módon csökken a széleken, illetve a mozgási útvonalak mentén. A „Perfect Pour” (tökéletes kiöntés) mintázat, amelyben a tömeg egyenletesen tölti ki a teret (mintha valamilyen folyadék oszlana szét), mesterségesen előállított tartalmi részletekre utal.

A felbontás és a részletesség eltérései: A tömeg egyes részleteinek felbontása és élessége eltér a környező objektumokétól (épületek, járművek, városi objektumok). Ez klasszikus indikátor azzal kapcsolatban, hogy a tömeg egyes részletei utólag kerültek az adott képi pozícióban beillesztésre vagy sokszorozásra.

„Digitális ecset” hatás: A tömeg egésze vizuálisan egyenletes lefedettséget és kontúrokat mutat, mintha egy digitális képszerkesztő eszközzel (amilyen pl. a Photoshop) került volna kiterjesztésre vagy felületének megnövelésére. Hiányoznak a finom átmenetek, amely a természetes emberi tömegek peremén figyelhetők meg.

Mindezeket figyelembe véve nem csoda, ha sokan gyanakodtak a Magyar Péter által is megosztott fotót látva. Az pedig mindjárt érthetővé válik, miért lehetett egészen mást látni a az alábbi dronfelvételen, mint azon a nagy valószínűségel manipulált fotón, amit a tiszások terjesztettek:

Nyitókép: Fotó: Mediaworks/ Markovics Gábor
 

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
anegy_
2025. október 29. 14:11
Na, akkor én most pont lexarom. Üdv: 2/3 2026 -ban is
Domino
2025. október 29. 13:56
Egyébként azt nem tudom, hogy van-e jelentősége annak, hogy hol volt nagyobb tömeg? Ezen nem múlik semmi, úgyis a választások döntenek majd. Peti országjárásán is mindig kerültek fel képek, hogy milyen sokan voltak. Vagy épp a másik oldalról, hogy milyen kevesen? Attól, hogy kimegy valaki egy ilyenre, még nem jelent semmit. Amikor azon a településen volt ahol dolgozom, kimentem én is belehallgatni, majd 5-10 perc alatt rájöttem, hogy ugyanazt mondja lényegében amiket már hallottam, szóval nem is érdekelt tovább. Szóval ezek a számok szerintem nem igazán jelentenek semmit. Jövőre minden kiderül...
pctroll
2025. október 29. 13:44
Nem igaz! Zuglótól a Rózsadombig ért a tömeg. Aki nem így látta, azt a mesterséges intelligencia klónozta egy fideszes hűtőmágnesből.
pugacsov-0
•••
2025. október 29. 13:15 Szerkesztve
Mindeközben Tomanovics kedden egy – Sziklai Zsolttal együtt készített – menet-összehasonlító videót osztott meg a Facebookon azzal, hogy: „Na akkor zárjuk le egyszer és mindenkorra ezt a »kinek a menete volt nagyobb« vitát!” Jó lenne ha valaki megszakértené ezt a módszert. Köszi Mandi ! A cikk a 444.hu-n van ! És a videó is !!!
