Lebuktak! Hemzseg a manipulációra utaló hibáktól Magyar Péterék tömegfotója a szakvélemény szerint

Mint ismert, az interneten elterjedt egy fotó, amelyet állítólag egy Budapest fölött elhaladó repülőgépről készítettek október 23-án, és a Tisza-meneten részt vevő tömeg látható rajta. A fotót Magyar Péter és a tiszások is bőszen osztogatták, hogy ezzel bizonyítsák be, milyen sokan voltak a gyűlésükön.

Hemzseg a manipulációra utaló hibáktól Magyar Péterék tömegfotója a szakvélemény szerint (Forrás: reddit)

A fotóval kapcsolatban már a kezdetektől sok kérdés felmerült, többen nem véletlenül kételkedtek annak eredetiségében, ráadásul egy drónfelvétel is előkerült, amelyen az látszik, hogy az Andrássy úton rendkívül szellősen ácsorognak a tiszások a párt rendezvénye alatt, míg a Magyar Péterék által osztott fotón az látható, hogy a tömeg tömötten áll legalább a Hősök terétől az Oktogonig.