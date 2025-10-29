Lebuktak! Hemzseg a manipulációra utaló hibáktól Magyar Péterék tömegfotója a szakvélemény szerint

Drónfelvétel zárhatja rövidre a Tisza rendezvénye körüli számháborút (VIDEÓ)
Napok óta tart a számháború az október 23-ai tömegrendezvények kapcsán.
A részletes elemzés arra jutott, hogy szinte biztosan kamu az a fotó, amit Magyar Péter is bőszen osztogatott a tiszás gyűlésen összegyűlt tömegről.
Mint ismert, az interneten elterjedt egy fotó, amelyet állítólag egy Budapest fölött elhaladó repülőgépről készítettek október 23-án, és a Tisza-meneten részt vevő tömeg látható rajta. A fotót Magyar Péter és a tiszások is bőszen osztogatták, hogy ezzel bizonyítsák be, milyen sokan voltak a gyűlésükön.
A fotóval kapcsolatban már a kezdetektől sok kérdés felmerült, többen nem véletlenül kételkedtek annak eredetiségében, ráadásul egy drónfelvétel is előkerült, amelyen az látszik, hogy az Andrássy úton rendkívül szellősen ácsorognak a tiszások a párt rendezvénye alatt, míg a Magyar Péterék által osztott fotón az látható, hogy a tömeg tömötten áll legalább a Hősök terétől az Oktogonig.
Az állítólag egy repülőről rögzített fotót most az MI Kutató Központ mesterséges intelligenciával támogatott képelemzésnek vetette alá, amely alapján
a kutatók szakvéleménye szerint a digitális manipuláció valószínűsége magas a vizsgált fényképfelvételen.
Az elemzés szerint a legvalószínűbb beavatkozási módok a következők:
Mint írták, az eredmények nem egyetlen mérésre épülnek, hanem több, egymással konzisztens mintázatelemzési és képelemzési adatra, amelyek a tömeg méretének mesterséges növelésére, képi elemek másolására és utólagos hozzáadására utalnak.
Az elemzés a következőket állapította meg:
Mintázatelemzés és textúra-anomáliák: A képen szereplő tömeg szokatlanul homogén textúrával rendelkezik: a textúra-variancia 1,4–11,7 között mozog, miközben valós emberi tömegeknél ez az érték jellemzően magasabb, akár 500 fölötti. Ez a szokatlan homogenitás arra utal, hogy ismétlődő, azonos mintázatok figyelhetők meg a képen – ami tipikusan másolás-beillesztés (clone stamping) vagy digitális „kitöltés” eredményként jön létre.
Geometriailag tökéletes határvonalak: A vizsgálat 1671 darab egyenes élvonalat detektált a tömeg körvonalánál. A természetes emberi tömegek határai organikusak, szabálytalanok, a mellékutcákba való benyúlásokkal és szigetszerű rések kialakulásával. A szokatlan geometriai szabályosság mesterséges beavatkozásra utal.
Ismétlődő képi frekvenciamintázatok: A frekvencia-analízis 12000–15000 ismétlődő mintázatot mutatott ki, amelyek szintén másolt vizuális szegmensekre utalnak. Ez a jelenség tipikusan digitális duplikáció esetén jelenik meg ilyen gyakorisággal.
Sűrűségeloszlási rendellenességek: A tömeg több kilométeren át azonos sűrűségű, ami fizikailag lehetetlen. Valós emberi csoportosulásoknál a sűrűség természetes módon csökken a széleken, illetve a mozgási útvonalak mentén. A „Perfect Pour” (tökéletes kiöntés) mintázat, amelyben a tömeg egyenletesen tölti ki a teret (mintha valamilyen folyadék oszlana szét), mesterségesen előállított tartalmi részletekre utal.
A felbontás és a részletesség eltérései: A tömeg egyes részleteinek felbontása és élessége eltér a környező objektumokétól (épületek, járművek, városi objektumok). Ez klasszikus indikátor azzal kapcsolatban, hogy a tömeg egyes részletei utólag kerültek az adott képi pozícióban beillesztésre vagy sokszorozásra.
„Digitális ecset” hatás: A tömeg egésze vizuálisan egyenletes lefedettséget és kontúrokat mutat, mintha egy digitális képszerkesztő eszközzel (amilyen pl. a Photoshop) került volna kiterjesztésre vagy felületének megnövelésére. Hiányoznak a finom átmenetek, amely a természetes emberi tömegek peremén figyelhetők meg.
Mindezeket figyelembe véve nem csoda, ha sokan gyanakodtak a Magyar Péter által is megosztott fotót látva. Az pedig mindjárt érthetővé válik, miért lehetett egészen mást látni a az alábbi dronfelvételen, mint azon a nagy valószínűségel manipulált fotón, amit a tiszások terjesztettek:
