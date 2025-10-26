Ft
Ft
13°C
6°C
Ft
Ft
13°C
6°C
10. 26.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 26.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
rendezvény Mandula Viktor Szabó Andrea média számháború

Drónfelvétel zárhatja rövidre a Tisza rendezvénye körüli számháborút (VIDEÓ)

2025. október 26. 11:39

Napok óta tart a számháború az október 23-ai tömegrendezvények kapcsán.

2025. október 26. 11:39
null

Mandula Viktor újságíró a közösségi oldalán osztott meg egy bejegyzést, amiben elmondta a kendőzetlen véleményét az október 23-ai rendezvények közül kirobban számháborúról.

Amikor a »jogvédő« Tisza-aktivista M. Vera kiírta, hogy ő márpedig kiszámolta, hogy a Hősök terétől az Operáig (!) négyzetméterenként 2,5 ember (!) nyomorgott, és ezért negyedmillióan voltak a Messiás úr menetén, csak elmosolyodtam, nyugtázva, hogy M. Vera vélhetően államtitkári pozícióra hajt egy reménybeli Tisza-kormányban.

– írta Mandula, majd hozzátette: „De amikor Szabó Andrea, aki bár full ellenzéki, de mégiscsak egy komoly szakember, az ELTE főmunkatársa, leírja, hogy a Hősök terétől a Deák térig (!) négyzetméterenként 1,7 emberrel (!) számolva 170 ezren voltak a Tisza rendezvényén, majd ezt a bődületes kamu számot véres kardként körbehordozza az ellenzéki média, akkor tényleg szó bennszakad, hang fennakad.”

Az újságíró szerint Magyar Péter rendezvényének létszámát a „tiszás média”, valamint az amatőr tömegbecslők meglehetősen eltúlozták, miközben még a 24.hu is jelezte, hogy az ellenzéki rendezvény során, az Andrássy úton a kivetítők között tátongó lyukakat lehetett megfigyelni. Erről Mandula Viktor egy videót is megosztott a közösségi oldalán:

A felvételen jól látható, hogy a Hősök tere ugyan nagyjából megtelt, de a sugárút többnyire szellős volt. Mandula bejegyzésében arra figyelmeztet, hogy a tények és a kritikai szemlélet háttérbe szorítása párhuzamos valóságokhoz vezet.

Nyitókép forrása: Mandula Viktor Facebook-oldala

***

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 38 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Emzeperix
2025. október 26. 13:46
ELTE szocilógia szak. Számolnak. Könyörgöm azért tegyük már ezt tisztába. Azok ott büszkék arra, h két számot nem tudnak összeadni. Miért nem egyből hidat terveznek. Ja, mert senki sem menne át rajta, hát ezen a hídon sem kéne átmenni, h bárki komolyan hivatkozik rájuk...
Válasz erre
1
0
Emzeperix
2025. október 26. 13:42
Ott volt 30-50e ember. Ez kurva sok. Sokkal több mint eddig bármilyen balos tömegrendezvényen. Persze beszélhetünk arról, h MP pszichopata, vagy lehallgatta a feleségét, cserbenhagyta a saját gyerekeit. Vagy minden hétre jut legalább 1 hazugsága. Ennek ellenére ott volt ennyi ember. Ez baj és ezzel kell foglalkoznunk.
Válasz erre
1
0
regi-nyarakon21
2025. október 26. 13:42
Én személyes élményemet tudom megosztanii, és ütköztetni Mérő aszonyság matekjával. Én fél ötkor az Oktogontól indultam a belváros felé, nemhogy a Deák téren nem volt már senki, vagy az Operánál, de az Oktogon után már senki nem volt. Szóval csak 3 kisföldalatti megállónyi hosszal ‘tévedtek’ a szorzásban. Egyébként ha fele ennyien lettek volna petiék, akkor is sok, ahhoz képest, hogy mit képvisel és hogyan!
Válasz erre
0
0
llnnhegyi
•••
2025. október 26. 13:19 Szerkesztve
A mai vasárnap gyásznap a teljes libbcsikommcsi bagázs tagjainak!! Rottyon vannak! Jó hír! -:)
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!