Drónfelvétel zárhatja rövidre a Tisza rendezvénye körüli számháborút (VIDEÓ)

Mandula Viktor újságíró a közösségi oldalán osztott meg egy bejegyzést, amiben elmondta a kendőzetlen véleményét az október 23-ai rendezvények közül kirobban számháborúról.

Amikor a »jogvédő« Tisza-aktivista M. Vera kiírta, hogy ő márpedig kiszámolta, hogy a Hősök terétől az Operáig (!) négyzetméterenként 2,5 ember (!) nyomorgott, és ezért negyedmillióan voltak a Messiás úr menetén, csak elmosolyodtam, nyugtázva, hogy M. Vera vélhetően államtitkári pozícióra hajt egy reménybeli Tisza-kormányban.

– írta Mandula, majd hozzátette: „De amikor Szabó Andrea, aki bár full ellenzéki, de mégiscsak egy komoly szakember, az ELTE főmunkatársa, leírja, hogy a Hősök terétől a Deák térig (!) négyzetméterenként 1,7 emberrel (!) számolva 170 ezren voltak a Tisza rendezvényén, majd ezt a bődületes kamu számot véres kardként körbehordozza az ellenzéki média, akkor tényleg szó bennszakad, hang fennakad.”

Az újságíró szerint Magyar Péter rendezvényének létszámát a „tiszás média”, valamint az amatőr tömegbecslők meglehetősen eltúlozták, miközben még a 24.hu is jelezte, hogy az ellenzéki rendezvény során, az Andrássy úton a kivetítők között tátongó lyukakat lehetett megfigyelni. Erről Mandula Viktor egy videót is megosztott a közösségi oldalán: