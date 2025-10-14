Lázár: „Addig lehetünk nyugodtak, amíg Brüsszelben Orbán Viktort szidják”

Országjáró körútjának huszadik állomásához érkezett Lázár János építési és közlekedési miniszter, aki ezúttal Kaposváron, az Együd Árpád Kulturális Központ előtt tartott utcafórumot, ahol a kormány céljairól, a munkahelyteremtésről, a béke fontosságáról és a vidékfejlesztésről beszélt.

„Az elmúlt tizenöt évben több volt a jó, mint a rossz”

A fórum elején Lázár János sok sikert kívánt Gelencsér Attila, a térség fideszes országgyűlési képviselője számára a közelgő választásokhoz, majd Szita Károly polgármester bejelentette:

Kaposváron is elindul az aláírásgyűjtés a „Brüsszel háborús tervei” elleni petícióhoz.

Lázár kiemelte, hogy a Fidesz célja egy „intenzív társadalmi diskurzus” kialakítása. Szerinte Magyarország „előrehaladó, ámbár félkész ország”, amely az emberek közös munkájának köszönhetően fejlődik. „Az elmúlt tizenöt évben több volt a jó, mint a rossz” – szögezte le.