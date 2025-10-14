Lázár: „Addig lehetünk nyugodtak, amíg Brüsszelben Orbán Viktort szidják”

Így néz ki Orbán Viktor reggeli rutinja némi extrával: Nemzeti Sport, Lázár, szőlő, Békecsúcs (VIDEÓ)
A miniszterelnök Gödöllő után átszeli a Földközi-tengert, és részt vesz a Trump által tető alá hozott békecsúcson.
A miniszter arról is beszélt a Lázárinfón, hogy „rengeteget csesztetnek bennünket az oroszok miatt”.
Országjáró körútjának huszadik állomásához érkezett Lázár János építési és közlekedési miniszter, aki ezúttal Kaposváron, az Együd Árpád Kulturális Központ előtt tartott utcafórumot, ahol a kormány céljairól, a munkahelyteremtésről, a béke fontosságáról és a vidékfejlesztésről beszélt.
A fórum elején Lázár János sok sikert kívánt Gelencsér Attila, a térség fideszes országgyűlési képviselője számára a közelgő választásokhoz, majd Szita Károly polgármester bejelentette:
Kaposváron is elindul az aláírásgyűjtés a „Brüsszel háborús tervei” elleni petícióhoz.
Lázár kiemelte, hogy a Fidesz célja egy „intenzív társadalmi diskurzus” kialakítása. Szerinte Magyarország „előrehaladó, ámbár félkész ország”, amely az emberek közös munkájának köszönhetően fejlődik. „Az elmúlt tizenöt évben több volt a jó, mint a rossz” – szögezte le.
A miniszter hangsúlyozta: a kormány továbbra is a béke, a biztonság és a függetlenség mellett áll. „Hallgassanak az eszükre, és szavazzanak a Fideszre!” – fogalmazott, hozzátéve, hogy a választások tétje a háború és a béke közötti választás lesz. Lázár szerint csak a Fidesz képviseli egyértelműen a békepárti álláspontot.
A politikus úgy véli, a jövő parlamentjében kétféle politikus lesz:
aki Magyarország függetlenségéért dolgozik – mint Orbán Viktor –, és aki Brüsszelnek akar megfelelni – mint Magyar Péter.
A fórumon Lázár János a munkaalapú társadalom fontosságát is hangsúlyozta. „Nincs ingyen kenyér munka nélkül” – jelentette ki.
Elmondta, hogy a Fidesz célja tovább csökkenteni a munkanélküliséget, és garantálni, hogy minden dolgozni akaró embernek legyen munkahelye. Emellett a Otthon Start Program révén a kormány segíti a családokat abban, hogy saját lakáshoz jussanak.
A miniszter beszélt az alacsony rezsiárakról is, amelyek szerinte az orosz gázimportnak köszönhetők.
Rengeteget csesztetnek bennünket az oroszok miatt, de ez pénzről és üzletről szól”
– fogalmazott. Hozzátette, hogy a kormány továbbra is elkötelezett a családok támogatása és az energiaárak megfékezése mellett.
Lázár János hangsúlyozta azt is, hogy a következő években a fejlesztési források a főváros helyett a vidéki településekre fognak irányulni. Szita Károly polgármester pedig bejelentette, hogy megújul a városi kórház belgyógyászati osztálya és a nővérszálló is.
A miniszter a gödöllői kastély és egyetem felújítását is példaként említette, ahol magánadományból valósul meg egy nagyszabású beruházás. Lázár azt szeretné, ha más sikeres vállalkozók is hasonló módon járulnának hozzá a közösségi célokhoz.
Lázár szerint „addig lehetünk nyugodtak, amíg Brüsszelben Orbán Viktort szidják”,
mert addig biztosan a magyar emberek érdekeit képviseli.
A külpolitikai kérdéseket érintve Lázár kijelentette: nem tart attól, hogy Oroszország újabb országokat támadna meg. A sorkatonaság kérdésének felvetése kapcsán pedig leszögezte, hogy amíg ők vannak kormányon, addig nem lesz sorkatonaság.
Nyitókép: Lázár János Facebook-oldala