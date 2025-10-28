Lázár: 2030-ra oda kell eljutni, hogy az a nő, aki gyereket vállal itthon, egész életében adómentes maradjon

Hivatalos felmérés: Németország többé nem biztonságos, a nők félnek a nyilvános helyeken
A legújabb Lázárinfót Sárospatakon tartotta Lázár János építési és közlekedési miniszter, ahol a magyar történelem XX. századi háborús tapasztalataiból kiindulva a béke fontosságát hangsúlyozta. Mint mondta, „Magyarország nem engedheti meg magának, hogy belesodródjon a háborúba.”
A miniszter szerint a korábbi háborúk demográfiai és gazdasági sebeket hagytak az országon: az elveszett életek, a hadiárvák generációja és a települések elnéptelenedése ma is hatással van a magyar valóságra.
Éppen ezért a kormány politikájának három alappillére a béke, a biztonság és a függetlenség.
Lázár úgy fogalmazott: a Fidesz „garancia a békére, a biztonságra és a függetlenségre”, miközben munkát, alacsony adókat, rezsivédelmet, otthonteremtést és kiszámítható nyugdíjakat kínál.
A miniszter azt is kifejtette, hogy a külpolitikai lépéseket – a pápai audienciától az amerikai egyeztetésekig – a béketeremtés szolgálatába állítja a kormány. Majd a mindennapi biztonság kapcsán a határvédelem és a migráció elleni fellépés fontosságát is kiemelte. A függetlenség megőrzése szerinte azt jelenti, hogy
a magyaroknak kell dönteniük saját sorsukról, akár keleti, akár nyugati nyomás nehezedik az országra.”
A gazdasági célok között a miniszter első helyen a munkát említette. A kormány célja, hogy mindenkinek legyen állása, és a felemelkedés útja továbbra is a munka világa legyen. Mint mondta: az adópolitika ennek támogatására épül – a keresőket és családokat segíti, valamint fokozatosan bővíti a szülők szja-mentességét.
Lázár szerint
2030-ra oda kell eljutni, hogy Magyarországon, aki gyereket vállal, az egész életében nőként adómentes maradjon.”
Lázár János emlékeztetett arra is, hogy a fiatalok helyben maradását a 3 százalékos, akár 50 millió forintos támogatott hitel segíti, amely a megyei jogú és nagyobb vidéki városokban is elérhető. A miniszter szerint ez a program „tartósan fékezi az elvándorlást, és kiszámíthatóbb életpályát kínál.” A rezsivédelem kapcsán úgy fogalmazott: „Az ellátásbiztonságot és az alacsony árakat kell védeni.” Lázár szerint a lakossági energiaárak megfékezése a családi költségvetések legfontosabb védőhálója.
A nyugdíjasok esetében a vásárlóerő megőrzését nevezte alapelvnek, és emlékeztetett:
a 13. havi nyugdíj visszaállítása után a kormány célja, hogy megteremtse a 14. havi kifizetés feltételeit is.
A cél az, hogy aki ide születik, itt is boldoguljon – zárta gondolatait Lázár János, hozzátéve, hogy szerinte a sárospatakiak és a térség polgárai 2026-ban ezt a szövetséget erősíthetik meg a kormánnyal.
Nyitókép: képernyőfotó