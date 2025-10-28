Ft
Lázár: 2030-ra oda kell eljutni, hogy az a nő, aki gyereket vállal itthon, egész életében adómentes maradjon

2025. október 28. 21:29

A legújabb Lázárinfót Sárospatakon tartotta a miniszter.

2025. október 28. 21:29
null

***

A legújabb Lázárinfót Sárospatakon tartotta Lázár János építési és közlekedési miniszter, ahol a magyar történelem XX. századi háborús tapasztalataiból kiindulva a béke fontosságát hangsúlyozta. Mint mondta, „Magyarország nem engedheti meg magának, hogy belesodródjon a háborúba.”

A miniszter szerint a korábbi háborúk demográfiai és gazdasági sebeket hagytak az országon: az elveszett életek, a hadiárvák generációja és a települések elnéptelenedése ma is hatással van a magyar valóságra. 

Éppen ezért a kormány politikájának három alappillére a béke, a biztonság és a függetlenség.

Lázár úgy fogalmazott: a Fidesz „garancia a békére, a biztonságra és a függetlenségre”, miközben munkát, alacsony adókat, rezsivédelmet, otthonteremtést és kiszámítható nyugdíjakat kínál.

A miniszter azt is kifejtette, hogy a külpolitikai lépéseket – a pápai audienciától az amerikai egyeztetésekig – a béketeremtés szolgálatába állítja a kormány. Majd a mindennapi biztonság kapcsán a határvédelem és a migráció elleni fellépés fontosságát is kiemelte. A függetlenség megőrzése szerinte azt jelenti, hogy 

a magyaroknak kell dönteniük saját sorsukról, akár keleti, akár nyugati nyomás nehezedik az országra.”

A gazdasági célok között a miniszter első helyen a munkát említette. A kormány célja, hogy mindenkinek legyen állása, és a felemelkedés útja továbbra is a munka világa legyen. Mint mondta: az adópolitika ennek támogatására épül – a keresőket és családokat segíti, valamint fokozatosan bővíti a szülők szja-mentességét. 

Lázár szerint 

2030-ra oda kell eljutni, hogy Magyarországon, aki gyereket vállal, az egész életében nőként adómentes maradjon.”

Lázár János emlékeztetett arra is, hogy a fiatalok helyben maradását a 3 százalékos, akár 50 millió forintos támogatott hitel segíti, amely a megyei jogú és nagyobb vidéki városokban is elérhető. A miniszter szerint ez a program „tartósan fékezi az elvándorlást, és kiszámíthatóbb életpályát kínál.” A rezsivédelem kapcsán úgy fogalmazott: „Az ellátásbiztonságot és az alacsony árakat kell védeni.” Lázár szerint a lakossági energiaárak megfékezése a családi költségvetések legfontosabb védőhálója.

A nyugdíjasok esetében a vásárlóerő megőrzését nevezte alapelvnek, és emlékeztetett: 

a 13. havi nyugdíj visszaállítása után a kormány célja, hogy megteremtse a 14. havi kifizetés feltételeit is.

A cél az, hogy aki ide születik, itt is boldoguljon – zárta gondolatait Lázár János, hozzátéve, hogy szerinte a sárospatakiak és a térség polgárai 2026-ban ezt a szövetséget erősíthetik meg a kormánnyal.

Nyitókép: képernyőfotó

 

Kar-6-Alom
2025. október 28. 23:17
Egyetértek a gyermekek után járó támogatásokkal, de én nem az anyákat támogatnám adómentességgel, hanem a gyermekeik mellett maradó apákat. Mégpedig azért, hogy az édesanyák ne rohanjanak vissza a gyermekük mellől dolgozni az adókedvezmény által nyújtott többletpénzért. Az anyák akkor kapnák meg az adómentességet, ha az apa elhagyja a családot.
0
0
0
Mindenhova
•••
2025. október 28. 23:02 Szerkesztve
Személy szerint két gyermek után még nem adnám, mivel az nem plusz, csak nullszaldó. Kettő vagy főleg egy gyermek után a kihalásunkat jutalmazni libernyák szintű baromság.
Válasz erre
1
0
llnnhegyi
2025. október 28. 22:40
A nemzetet fenntartó szorgalmas méhecskei ők! Még a katonákat is ők szülik. A gyermeknélküliek kimazsolázzák a kalácsot. Senki sem tudja megakadályozni. A legszebb törvény lenne! HAJRÁ Fidesz-Kdnp koalíciós pártok!
Válasz erre
3
1
nuevoreynuevaley
2025. október 28. 22:16
Egyertelmu diszkriminacio, ami sose fog atmenni Brusszelben, ahol az azonos munkaert azonos ber az elv, nem pedig azonos munkaert tobb ber a noknek Miert is ? Ki fogja osszehordani azt a koltsegvetesi lukat? Lehet tippelni Ezt persze szarbanek is tudjak, a cel az, hogy demonstralhassak a gombak fele h mocskos prucell nem engedte, mert ki akarjak irtani a magyarokat.....ismeros, ugye ?
Válasz erre
1
3
