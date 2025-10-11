Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
ideológia kampány gyűlölet politika

Lánczi András: Az Orbán-gyűlöletet abszolúttá kell tenni, minden más relatív!

2025. október 11. 13:24

Nem a magyar nép lázad, hanem egy kisebbség, amelynek magját a sértődött kívülállók alkotják, és többségre akarnak jutni.

2025. október 11. 13:24
null
Lánczi András
Lánczi András

Mi zajlik most Magyarországon fél évvel a választás előtt? A fő ellenzék mindent egy lapra, stratégiára tett föl: az Orbán-gyűlöletet abszolúttá kell tenni, minden más – saját suta megszólalásai, politikai analfabetizmusa – relatív. Még csak azt sem akarja mutatni, hogy ő jobb, csak azt, hogy „más”. Bármit tehet, amíg a gyűlölet szintjét abszolút fokon tudja tartani. Mint az alkoholista, akinek már csak rá kell tölteni a bódulathoz. A gyűlölet szítása az ellenzéknek elemi érdeke – a többi csak üres fecsegés.

Közben két politikai szál össze­kötözése is zajlik: az EU politikai többségének magyar kormánybuktató szándéka megtalálta a helyi kivitelezőket. Tizenöt évig tartott, míg a régi ideologikus ellenzék végleg lejáratódott. Az új reménység hősét, a modern Isten-embert eleve az ember vallási igényeihez igazították. A babonaság és a vallási megváltás politikai formája a politikai fanatizmus. Olyan emberek lázadnak, akiknek semmi közük eszmékhez, ideológiákhoz, kulturális tartalomhoz, igazsághoz, de még nemzetgazdasági érdekekhez sem. Minden hatalom kitermeli a saját selejtjét, kiszorultjait, a hatalmat nem értőket, a sértődötteket és az ácsingózókat. Közben nagy szavakat hallunk: rendszerváltás, út a börtönbe program és más hasonló bosszúformulákat. Mivel a bosszú a kiindulópont, kérdés, miért akarnak bosszút állni bizonyos emberek. A bosszú okának a forrása szinte végtelen, de az egyik legerősebb a hiúság. Az ember az egyetlen lény, amely képes cselekedni pusztán azért, mert nem kapott meg valamilyen megbecsülést, ami szerinte járt volna neki. A modern ember elismerésre vágyik (a régi tiszteletre), ez ugyanolyan erővel bír a lelkek fölött, mint a materiális szükségletek kínzó hiánya. Az úgy­nevezett politikai szervezetek kudarcot vallottak, az ideológiai szónoklatok hatástalanok, a lejáratások kidolgozott fegyverei (nacionalista, fasiszta, antiszemita, populista, komcsi, autoriter) mind csődöt mondtak. Ez azt jelenti, hogy egyedül az ad hominem eszközök – azaz személyek teljes morális megsemmisítése – maradtak, illetve az erőszak politikai alkalmazása (a pisztoly a szíjon ennek a szimbóluma).

belbuda
2025. október 11. 14:37
Bandi,elég volt a 15 év szabadrablásból… Ennyire egyszerű az egész…💁
Válasz erre
0
0
makapaka2
2025. október 11. 14:04
A sértett, bosszúszomjasok mindig is veszélyesek voltak , sok rossz cselekedetre voltak képesek.
Válasz erre
2
0
langyostiszasok
2025. október 11. 13:42
Most bújik csak ki a szög a zsákból, a szocializmusban a magyar nép vérverejtékén tenyésztett, lefitymált faszra kapott diplomás "értelmiség" gyümölcse még csak most kezd igazán beérni. Ahol gyakorlatilag az értelmi fogyatékosoknak osztogatták a diplomákat, csak rá kell nézni a Tisza párt szavazói bázisára! Mint a szőke nő meg a halál: -Érted jöttem. -Értem? -Érted. -Nem értem.... Meg a pszichiáter: -Elmehetek? -Nem, azt mondtam: elmebeteg. Na ennyit a zsidó-"keresztény" "értelmiségről" Meg a 666 szögű "vallásukról", ahol a "jó"istenük, a SÁTÁN, még abba is beleugat, hogy mit mikor csináljanak, meg ne csináljanak. "Csak vasárnap szarjál, mert az úr így parancsolá" "És ne zabáljál disznót, mert az az úré!" "Attól marad jó kicsi a pöcsöd!" "Vágjál le a faszodból, hogy nehogy elszaporodjál!" "És így, hogy ilyen kevesen maradtok, így majd a többi nép örvendezik vala!" Ámen !
Válasz erre
5
0
