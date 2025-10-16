Krónikus teljesítményhiány az Akadémián: alaptörvényellenes működésről és a dolgozó diákokról szólt a Polgári Szemle legújabb bemutatója

Tükröt tartottak Magyarország elé a Polgári Szemle legfrissebb lapszámának bemutatóján, amelyet csütörtökön tartottak a fővárosban. A folyóirat két kulcsterületet helyezett fókuszba: a tudomány megújulási kényszerét és a fiatalok munkaerőpiaci helyzetét. Lentner Csaba főszerkesztő, közgazdászprofesszor döbbenetes adatokkal illusztrálta a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) szerinte alaptörvényellenes működését, míg Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó a munka és tanulás közötti egyensúlyozás fontosságára hívta fel a figyelmet.

Az Akadémia, ahol a tudományos szabadság nem érvényesül

Lentner Csaba, a Polgári Szemle főszerkesztője és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem professzora a bemutatón nagy port kavaró kutatásának eredményeit ismertette, amely az MTA tudományos munkáját vizsgálta. Lentner tanulmánya, mely A Magyar Tudományos Akadémia megújításáért II. címmel jelent meg a lapban, nyíltan alaptörvényellenesnek nevezte az MTA működését.

A professzor álláspontja szerint az akadémikusok, különösen a társadalomtudományok területén, nem érik el az Alaptörvényben elvárt magas szintet, sem hazai, sem nemzetközi összehasonlításban. Megállapítása szerint