Közel egymillió magyar érintett: fontos levél érkezik, a 2026-os választás múlhat ezen

Levélben értesít minden magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárt a levélszavazással kapcsolatos tudnivalókról a Nemzeti Választási Iroda (NVI). A több mint 904 ezer ember értesítését a héten kezdték meg.

Az NVI az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, jogszabályi felhatalmazás alapján keresi meg a címzetteket, akik – sikeres regisztrációt követően – levélben szavazhatnak az országgyűlési választásokon az országos pártlistákra.

A több mint 441 ezer regisztrált választópolgárnak az NVI a levélben javasolja, hogy ne felejtsék el bejelenteni, ha a regisztrációjuk óta változtak adataik, például azért, mert elköltöztek.

Az NVI ezzel párhuzamosan szintén levélben fordul ahhoz a mintegy 465 ezer emberhez, aki még nem regisztrált, nekik a regisztráció módjáról és a levélszavazás menetéről küldenek részletes tájékoztatást. Az iroda az értesítők közül 187 ezer darabot e-mailben küld el.