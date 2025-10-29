Ft
Ft
14°C
5°C
Ft
Ft
14°C
5°C
10. 29.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 29.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Nemzeti Választási Iroda lakcím közlemény levélszavazat pártlista választás

Közel egymillió magyar érintett: fontos levél érkezik, a 2026-os választás múlhat ezen

2025. október 29. 08:42

A levélszavazásra regisztráltak száma naponta frissülő, közérdekű adat, amely a valasztas.hu oldalon követhető nyomon.

2025. október 29. 08:42
null

Levélben értesít minden magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárt a levélszavazással kapcsolatos tudnivalókról a Nemzeti Választási Iroda (NVI). A több mint 904 ezer ember értesítését a héten kezdték meg.

Az NVI az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, jogszabályi felhatalmazás alapján keresi meg a címzetteket, akik – sikeres regisztrációt követően – levélben szavazhatnak az országgyűlési választásokon az országos pártlistákra.

A több mint 441 ezer regisztrált választópolgárnak az NVI a levélben javasolja, hogy ne felejtsék el bejelenteni, ha a regisztrációjuk óta változtak adataik, például azért, mert elköltöztek.

Az NVI ezzel párhuzamosan szintén levélben fordul ahhoz a mintegy 465 ezer emberhez, aki még nem regisztrált, nekik a regisztráció módjáról és a levélszavazás menetéről küldenek részletes tájékoztatást. Az iroda az értesítők közül 187 ezer darabot e-mailben küld el.

Az NVI közleménye emlékeztet arra, hogy a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok abban az esetben vehetnek részt a soron következő országgyűlési választásokon, ha a szavazást megelőző 25. napig az NVI-től kérik felvételüket a központi névjegyzékbe. A sikeres regisztráció tíz évig érvényes, és abban az esetben, ha a választópolgár leadja levélszavazatát, adatmódosítással él vagy kéri regisztrációja meghosszabbítását, úgy újabb tíz évig marad érvényes a regisztráció. Bár a regisztrációt a 17. életévet betöltött magyar állampolgárok is kérhetik, a szavazáson kizárólag a nagykorú választópolgárok vehetnek részt.

A levélszavazásra regisztráltak száma naponta frissülő, közérdekű adat, amely a valasztas.hu oldalon követhető nyomon.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
auditorium
2025. október 29. 10:30
Fontos lenne tudni, mennyire megbizható a külföldi és magyar postai kézbesités ? Ui. előfordul, h. egy egyszerű képeslap országon belül egy hónap múlva érkezik meg, vagy a karácsonyi üdvözlet februárban. A boritékon áll: " dijmentes" Vajon ezt elfogadják külföldön? Ha valaki " Ajánlott és PRIORITY" postával küldi, az biztosabb ? Ezt is jó lenne tudni még IDŐBEN.
Válasz erre
0
0
egonsamu-2
2025. október 29. 09:32
Nyugdíjasként magyar lakcímmel sem kaptam meg egyetlen konzultációs levelet sem. Biztosan bennem van a hiba....
Válasz erre
1
0
kir2vik
2025. október 29. 09:02
Majd ezt elevenítsük fel, amikor egyesek a választás után azt nyígják, hogy ők nem kaptak lehetőséget a kormány hibájából...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!