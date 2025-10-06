Ft
Tisza Párt szőlő utca Aradi Vértanúk Nap Kövér László

Kövér László: Ne legyen illúziónk, ezt nem félhülye emberek találták ki!

2025. október 06. 17:40

Hitelességi kérdés is, hogy egy pártnak van-e jelöltje vagy nincs – mondta a Tisza Párta utalva a házelnök.

2025. október 06. 17:40
null

Az aradi vértanúk emléknapján Kövér László, az Országgyűlés elnöke volt a Harcosok órájának vendége, aki többek között arról beszélt, hogy a magyar szabadságharc egyfajta válasz lehet a nyugat-európai országok kínlódására, reménytelen küzdelmeire az integráció terén, hogy nem sikerül magukhoz idomítaniuk az idegen kultúrával bejövő tömegeket.

Felidézte, hogy amikor a nyugati világhoz sorolt osztrákok a csatatéren megalázó vereségeket szenvedtek tőlünk, akkor a császár elment „kvázi térden csoszogva”, hogy „a lenézett, barbár, bunkó oroszok segítségét kérje”, és csak a 170 ezer dzsidás segítségével tudtak bennünket katonailag térdre kényszeríteni.

A művelt Nyugat, amelyik most olyan finnyás és »undorodva néz a keleti diktatúrákra« és autoriter rendszerekre, ez a Nyugat, »mindig, bármikor hajlandó volt bárkivel, az ördög öreganyjával is« szövetkezni, ha az érdekeit akarta érvényesíteni 

– fogalmazott.

A házelnök ezután aktuálpolitikai témákra tért át, így beszélt a Szőlő utcai ügyről, amelynek kapcsán úgy fogalmazott: „Ne legyen illúziónk, ezt nem félhülye emberek találták ki”, „politikai boszorkánykonyhákba kotyvasztották össze ezt a mérget”.

Németh Balázs műsorvezető kérdésére, hogy az ügyet a parlamentbe vivő ellenzéki pártok és képviselők „tudatos vagy félhülye” tagjai-e a botrányért felelős hálózatnak, a házelnök úgy felelt: is-is. Sokuk szellemi képességeiből nem telik ki, hogy átlásson egy ilyen ügyet, de nem lehet mindenkivel ilyen megengedő – mondta az ügyről.

A házelnök szerint a Szőlő utcai ügy nagyon hasonló a 2006-os eseményekhez és a romagyilkosságokhoz. A mostani ellenzék már egyszer eljátszotta azt, hogy miután 2006-ban – az őszödi beszéd utal erre – teljesen tisztában lehettek azzal, hogy 2010-ben nincs esélyük demokratikus választást nyerni, 

az egyetlen megoldásuk lett volna olyan zavargásokat előidézni, amiben akkor ők a hatalom oldalán megpróbálják kiiktatni a potenciális riválist, azaz a Fideszt.

Kövér szerint most ennek az inverze zajlik. „Meg kell próbálni a gyűlöletet őrjöngésig fokozni és olyan állapotokat teremteni Budapest utcáin, hogy ne lehessen normális választást tartani, illetve, akármi legyen is egy normális választásnak az eredménye, azt meg lehessen kérdőjelezni” – mondta.

Kövér László a Semjén Zsolt parlamenti felszólalására vonatkozó kérdésre azt felelte: először átfutott az agyán, hogy nem ad szót a miniszterelnök-helyettesnek, mert azt gondolta egy pillanatig, hogy „olyan méltatlan, olyan undorító mindaz, ami ott történt”, hogy nem szabad komolyan venni, „mintha ott se lettek volna, folyjon tovább a munka”.

De – mint megállapította – ezt egyrészt a házszabály alapján nem nagyon teheti meg, tehát tulajdonképpen kötelessége volt szót adni Semjén Zsoltnak, másrészt látta a „kétségbeesést az arcán, hogy az nem lehet, hogy ebben ő ne tudja megvédeni magát”. Harmadrészt kicsit tovább gondolva, és ő is rájött, hogy ez itt most több, mint bármelyik eddigi rágalom, amivel nap mint nap szembesülniük kell kormánypárti képviselőként. „És akkor némi levegővétel után szót adtam neki.”

Szólt arról is: régóta szorgalmazza a fellépést a verbális erőszakkal szemben, amelyet szerinte az első adandó alkalommal, csírájában el kellett volna fojtani. Közölte: beérett az egykori köztársasági elnök, Sólyom László alkotmánybíróságának „sárkányfog-veteménye”, mert „ő találta ki azt a marhaságot, hogy a közélet szereplőinek többet kell tűrni, mint az egyszerű embernek”.

Kövér László jelezte: ő pont fordítva gondolja, miután a közéleti szereplők egy demokráciában legitim módon képviselik a közösséget az általuk vezetett intézményeken keresztül, 

ezért aki őket alaptalanul gyalázza, az a felhatalmazó közösséget is megsérti.

A Tisza Pártról úgy vélekedett: hitelességi kérdés is, hogy egy pártnak van-e jelöltje vagy nincs. Ha nem meri megnevezni őket, akkor valójában nincs, mert az azt jelenti, hogy a jelöltek nem merik megmutatni magukat, és vállalni a küzdelmet.

Arról is beszélt, hogy a választásokon lesznek, akiknek teljesen mindegy, tehát ha a „háromlábú vak hintalovat indítja a Tisza”, arra is habozás nélkül hajlandók lesznek leszavazni. „Nekünk azokhoz kell szólni elsősorban, akik nem ezen az alapon szavaznak”, és ott számítani fog a jelöltek személyes kvalitása – magyarázta Kövér László.

Fotó: Földházi Árpád/Mandiner
 

 

