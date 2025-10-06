Kövér László: Ne legyen illúziónk, ezt nem félhülye emberek találták ki!

Az aradi vértanúk emléknapján Kövér László, az Országgyűlés elnöke volt a Harcosok órájának vendége, aki többek között arról beszélt, hogy a magyar szabadságharc egyfajta válasz lehet a nyugat-európai országok kínlódására, reménytelen küzdelmeire az integráció terén, hogy nem sikerül magukhoz idomítaniuk az idegen kultúrával bejövő tömegeket.

Felidézte, hogy amikor a nyugati világhoz sorolt osztrákok a csatatéren megalázó vereségeket szenvedtek tőlünk, akkor a császár elment „kvázi térden csoszogva”, hogy „a lenézett, barbár, bunkó oroszok segítségét kérje”, és csak a 170 ezer dzsidás segítségével tudtak bennünket katonailag térdre kényszeríteni.

A művelt Nyugat, amelyik most olyan finnyás és »undorodva néz a keleti diktatúrákra« és autoriter rendszerekre, ez a Nyugat, »mindig, bármikor hajlandó volt bárkivel, az ördög öreganyjával is« szövetkezni, ha az érdekeit akarta érvényesíteni

– fogalmazott.

A házelnök ezután aktuálpolitikai témákra tért át, így beszélt a Szőlő utcai ügyről, amelynek kapcsán úgy fogalmazott: „Ne legyen illúziónk, ezt nem félhülye emberek találták ki”, „politikai boszorkánykonyhákba kotyvasztották össze ezt a mérget”.