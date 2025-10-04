Ft
10. 04.
szombat
aggodalom kormány veszélyhelyzet Lendvai Ildikó Ukrajna Oroszország vélemény

Kormány, veszélyhelyzetben

Kormány, veszélyhelyzetben

2025. október 04. 15:23

A kormány legalábbis, csak rá kell nézni, állandóan habzik a szája, reszket a dühtől, és össze-vissza csapkod.

2025. október 04. 15:23
Lendvai Ildikó
Lendvai Ildikó
Lendvai Ildikó
Népszava

„Végre megnyugodtam. Elhárult a veszély, hogy itt állok majd télvíz (pontosabban tavaszvíz) idején háborús veszélyhelyzet nélkül. Képzeljék csak el, teljes három napra! 72 óráig le sem hunytam volna a szemem az aggodalomtól. Háborús veszélyhelyzet nélkül a nemzet félkarú óriás. Vagy inkább féllábú, aki mankó nélkül maradt.

Nem tudom, az összes többi európai ország (a valóban háborúzó Ukrajna és Oroszország kivételével) hogy bírja ki enélkül. Igaz, ők nem rendkívüliek, míg mi igen. Merthogy a háborús veszélyhelyzet a rendkívüli állapot egyik fajtája. Mi pedig folyton rendkívüli állapotban vagyunk, mondhatni transzban. A kormány legalábbis, csak rá kell nézni, állandóan habzik a szája, reszket a dühtől, és össze-vissza csapkod.

Persze, ha ne adj isten elfelejtik meghosszabbítani ezt a veszélyhelyzetet, akkor is maradt volna másfajta. A Covid miatti, vagy a 2016-ban a »tömeges bevándorlásra« hivatkozva bevezetett.

De utóbbi is lejár 2026 márciusában (előbb azért, ahogy rendes ill. rendkívüli házban illik, megünnepelhetnénk a rendkívüli állapot tizedik évfordulóját), pont akkor, amikor a választás közeledtével legalábbis a kormány tényleg veszélyhelyzetben van.”

Nyitókép forrása: Mandiner/Ficsor Márton

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

