Többségről többségre: a NER (első) 16 éve – Kiszelly Zoltán Akadémiája a Kontextuson! (VIDEÓ)

A jövő áprilisi választás tétjét is jobban megértjük, ha összehasonlítjuk a 2010 előtti korszakot a 2010 utánival – ezt teszi a Kiszelly Akadémia legújabb részében a Századvég politikai elemzési igazgatója, Kiszelly Zoltán.
Néhány esztendeje még „elmúlt nyolc évről” beszéltünk, ma viszont már „elvesztegetett nyolc évről”:
2002 és 2010 között Magyarország messze a lehetőségei alatt létezett. Megelőzött minket Szlovákia, és utolért Románia…
És ami azt illeti, ma már talán nem emlékszünk, hogy akkoriban hazudtak nekünk, reggel, délben és este.
Ezt magától Gyurcsány Ferenctől tudjuk, aki az őszödi beszédében saját maga vallotta be, hogy trükkök százaival nyerték meg a 2006-os választást”
– idézte fel Kiszelly Zoltán.
Az első parlamenti kétharmadot a változás iránti igény szülte, a Nemzeti Együttműködés Rendszerének idestova 16. évében pedig – hívta fel a figyelmet a politikai elemző – sok olyan dolog vált az életünk részévé, amit magától értetődőnek veszünk, holott
az egykulcsos adórendszer, az otthonteremtési támogatások, a migráció és a háború elutasítása olyan vívmányok, amelyek a többségi akarat nemzeti konzultációkon és népszavazásokon kiforrott döntései.
Ezek – szögezi le az elemző – minden választáson veszélybe kerülnek a brüsszeli érdeket kiszolgáló ellenzék politikája miatt;
de van döntési lehetőségünk,
és 2026 áprilisában is lesz – ezért kell emlékeznünk és emlékeztetnünk arra, hogy honnan jutottunk el hova.
Többek közt ez utóbbi célt szolgálja Kiszelly Zoltán podcast-sorozatának legújabb része is a Kontextuson. A teljes podcast az alábbiakban megtekinthető:
