Többségről többségre: a NER (első) 16 éve – Kiszelly Zoltán Akadémiája a Kontextuson! (VIDEÓ)

Az első parlamenti kétharmadot a változás iránti igény szülte, a Nemzeti Együttműködés Rendszerének idestova 16. évében pedig – hívta fel a figyelmet a politikai elemző – sok olyan dolog vált az életünk részévé, amit magától értetődőnek veszünk, holott

az egykulcsos adórendszer, az otthonteremtési támogatások, a migráció és a háború elutasítása olyan vívmányok, amelyek a többségi akarat nemzeti konzultációkon és népszavazásokon kiforrott döntései.

Ezek – szögezi le az elemző – minden választáson veszélybe kerülnek a brüsszeli érdeket kiszolgáló ellenzék politikája miatt;

de van döntési lehetőségünk,

és 2026 áprilisában is lesz – ezért kell emlékeznünk és emlékeztetnünk arra, hogy honnan jutottunk el hova.