„»Lassan halad a toborzás, 56 ezren csatlakoztak eddig a Digitális Polgári Körök országos hálózatához« – írja mai cikkében a Telex. Még a lakmusz által hivatkozott kutatás azonban mást mond: a Digitális Polgári Körök területi alapú csoportjainak létszáma 56 ezer, a teljes hálózatról egy szeptemberi cikkükben 178 ezerről írtak. Ha megnézzük az egyes számú DPK facebook tagságát, azt láthatjuk, hogy a taglétszám 62 ezer. Ez önmagában egyetlen csoport a DPK többszáz csoportból álló hálózatában. Tudatos ellenzéki politikai narratíva építés, vagy csak pontatlanság áll a háttérben? Elemzésünkben azt vizsgáltuk, mennyiben állják meg a helyüket a Telex állításai a nyilvánosan elérhető adatok tükrében.

A Telex címében a fő állítás, hogy lassan halad a toborzás. Ennek a fő állításnak a bizonyításaként a címet a szerző kiegészíti: 56 ezren csatlakoztak a digitális polgári körök országos hálózatához.

Ez azonban egy egyértelműen bizonyítható valótlan állítás.

Nézzük meg miért!

Ha megnézzük az egyes számú Digitális Polgár Kör Facebook-csoportban lévő tagokat, akkor láthatjuk, hogy csak ebben a csoportban több, mint 62 ezer tag van. Azzal szemben, amit a Telex állít.