életmód Fitt Magyarországért Digitális Polgári Kör Schobert Norbert Rubint Réka

„Testi egészség nélkül nincs nemzeti felemelkedés” – nagy bejelentést tett a Schobert-házaspár

2025. október 16. 09:41

Rubint Réka és Schobert Norbert vezetésével indul útjára a Digitális Polgári Kör, amely az egészség erejében látja a jövőt.

2025. október 16. 09:41
null

Elindult a Fitt Magyarországért Digitális Polgári Kör, amelynek célja, hogy a mozgás és az egészséges életmód erejével formába hozzon mindenkit, politikai ideológiától függetlenül. A DPK-nak már saját weboldala is van.

Az alapítók, Rubint Réka és Schobert Norbert hisznek abban, hogy a mozgás és a tudatos életforma nemcsak az egyén, hanem az egész ország jövőjét is erősebbé, egészségesebbé teheti.

„A Fitt Magyarország nem álom, hanem küldetés. Nem ígéret, hanem cselekvés. Nem luxus, hanem életmentő valóság” – írja az oldal. A Digitális Polgári Kör célja, hogy inspirációt, motivációt és támogatást adjon mindazoknak, akik szeretnének tenni önmagukért és egy fittebb közösségért.

Rubint Réka és Schobert Norbert életműve bizonyítja, hogy a mozgás, a helyes táplálkozás és a kitartás képes százezrek életét megváltoztatni. Norbi a ’90-es évek végén a Duci Tréninggel adott erőt azoknak, akik el sem hitték, hogy képesek lehetnek megváltozni, és ő vezette be Európában elsőként a szénhidrátcsökkentett életmódváltó rendszert. Réka pedig évtizedek óta ezrek számára jelenti a kitartást, a nőiességet és a közösségi erőt – élőben és online egyaránt.

A Fitt Magyarországért közössége ennek a szellemiségnek a folytatója. Hitvallásuk egyszerű, mégis erős: 

testi egészség nélkül nincs lelki erő, és lelki erő nélkül nincs nemzeti felemelkedés. 

Ha egy ember feláll a kanapéról, egy család élete változik meg – és ha egy ország hisz a saját egészségében, fényesebb lesz a jövő.

A Schobert házaspár fia, Ifjabb Schobert Norbert már egyébként tagja egy DPK-nak. A fiatal a Bajtársak Digitális Polgári Körét erősíti, amelynek célja aa honvédelmi hagyományok ápolása és a hazafias közösség erősítése.

Nyitókép: Facebook / Norbi oldala

***

