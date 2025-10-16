„Testi egészség nélkül nincs nemzeti felemelkedés” – nagy bejelentést tett a Schobert-házaspár

Megadta: Korda György is csatlakozott a DPK-hoz
Megalakult az Ulti Digitális Polgári Kör.
Rubint Réka és Schobert Norbert vezetésével indul útjára a Digitális Polgári Kör, amely az egészség erejében látja a jövőt.
Elindult a Fitt Magyarországért Digitális Polgári Kör, amelynek célja, hogy a mozgás és az egészséges életmód erejével formába hozzon mindenkit, politikai ideológiától függetlenül. A DPK-nak már saját weboldala is van.
Az alapítók, Rubint Réka és Schobert Norbert hisznek abban, hogy a mozgás és a tudatos életforma nemcsak az egyén, hanem az egész ország jövőjét is erősebbé, egészségesebbé teheti.
„A Fitt Magyarország nem álom, hanem küldetés. Nem ígéret, hanem cselekvés. Nem luxus, hanem életmentő valóság” – írja az oldal. A Digitális Polgári Kör célja, hogy inspirációt, motivációt és támogatást adjon mindazoknak, akik szeretnének tenni önmagukért és egy fittebb közösségért.
Ezt is ajánljuk a témában
Megalakult az Ulti Digitális Polgári Kör.
Rubint Réka és Schobert Norbert életműve bizonyítja, hogy a mozgás, a helyes táplálkozás és a kitartás képes százezrek életét megváltoztatni. Norbi a ’90-es évek végén a Duci Tréninggel adott erőt azoknak, akik el sem hitték, hogy képesek lehetnek megváltozni, és ő vezette be Európában elsőként a szénhidrátcsökkentett életmódváltó rendszert. Réka pedig évtizedek óta ezrek számára jelenti a kitartást, a nőiességet és a közösségi erőt – élőben és online egyaránt.
A Fitt Magyarországért közössége ennek a szellemiségnek a folytatója. Hitvallásuk egyszerű, mégis erős:
testi egészség nélkül nincs lelki erő, és lelki erő nélkül nincs nemzeti felemelkedés.
Ha egy ember feláll a kanapéról, egy család élete változik meg – és ha egy ország hisz a saját egészségében, fényesebb lesz a jövő.
A Schobert házaspár fia, Ifjabb Schobert Norbert már egyébként tagja egy DPK-nak. A fiatal a Bajtársak Digitális Polgári Körét erősíti, amelynek célja aa honvédelmi hagyományok ápolása és a hazafias közösség erősítése.
Nyitókép: Facebook / Norbi oldala
***