„Testi egészség nélkül nincs nemzeti felemelkedés” – nagy bejelentést tett a Schobert-házaspár

Elindult a Fitt Magyarországért Digitális Polgári Kör, amelynek célja, hogy a mozgás és az egészséges életmód erejével formába hozzon mindenkit, politikai ideológiától függetlenül. A DPK-nak már saját weboldala is van.

Az alapítók, Rubint Réka és Schobert Norbert hisznek abban, hogy a mozgás és a tudatos életforma nemcsak az egyén, hanem az egész ország jövőjét is erősebbé, egészségesebbé teheti.

„A Fitt Magyarország nem álom, hanem küldetés. Nem ígéret, hanem cselekvés. Nem luxus, hanem életmentő valóság” – írja az oldal. A Digitális Polgári Kör célja, hogy inspirációt, motivációt és támogatást adjon mindazoknak, akik szeretnének tenni önmagukért és egy fittebb közösségért.