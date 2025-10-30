Kimondta az államtitkár: ezért kell kitölteni a nemzeti konzultációt (VIDEÓ)

A Brüsszel háborús adóemelései elleni tiltakozást és a nemzeti konzultáció kitöltését javasolta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára csütörtökön. Hidvéghi Balázs azt mondta, az öt kérdésre, öt nemet kell mondani. Az államtitkár a Facebook-oldalán közzétette videóban azért tartotta fontosnak a nemzeti konzultáció kitöltését, mert nem akarják, hogy brüsszeli elvárásra megemeljék itthon a magyarok adóját, és aztán a pénzt elvigyék az ukrán háború finanszírozására. A politikus, aki videóját azzal osztotta meg, hogy „vigyük tovább a Békemenet erejét”, áttekintette a konzultáció öt kérdését.

Az első kérdéssel kapcsolatban, amely a személyi jövedelemadóról (szja) szól, azt mondta, Magyarországon egységesen 15 százalék ez az adónem, az egyik legalacsonyabb az Európai Unióban.

Mi ezt szeretnénk alacsonyan tartani. Brüsszel azonban adóemeléseket akar végrehajtani. Mi ezt nem szeretnénk, ezért azt mondjuk, hogy nem szabad megváltoztatni az egykulcsos adórendszert, alacsonyan kell tartani az adókat”

– összegezte a kormánypárti álláspontot. Hidvéghi Balázs a második kérdés esetében fontosnak nevezte a gyermeket nevelő, dolgozó szülők adókedvezményeinek megtartását. Úgy fogalmazott, „szerintünk fontos, hogy Magyarországon adókedvezményeket adunk, fontos, hogy támogassuk a családokat, ezt szeretnénk folytatni, ezért nemet mondunk azokra a törekvésekre, hogy ezeket megszüntessék, tehát nem értünk egyet azzal, hogy szűkítsék a családi adókedvezményeket”.