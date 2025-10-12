Ft
Hidvéghi Balázs Tisza Párt Brüsszel adóemelés nemzeti konzultáció

Hidvéghi Balázs: A magyaroknak joguk van elmondani, mit gondolnak a brüsszeli bábok adóemelési terveiről

2025. október 12. 11:09

A politikus szerint a Tisza Párt titokban tervezett adóemelései a magyar családokat és a vállalkozásokat földhöz vágnák.

2025. október 12. 11:09
null

Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára arról beszélt közösségi oldalán egy videóban, hogy „komoly készülődés folyik Brüsszelben. 

Elkészült a háborús terv. És az is, hogyan akarják finanszírozni a háborút és Ukrajnát. Adóemeléseket várnak el a brüsszeli bábkormányoktól. És az ellenzék nálunk is erre készül. 

A munkát terhelő adó, vagyis a személyi jövedelemadó brutális emelésére, 15-ről akár 22-33 százalékra,  a családi adókedvezmény eltörlésére, az édesanyák és a 25 év alatti fiatalok adómentességének a megszüntetésére, és ami szintén nagyon súlyos, a magyar vállalkozások társasági adójának csaknem háromszoros emelésére.”

Hozzátette: „Ezek az adóemelések a magyar családokat és a vállalkozásokat földhöz vágnák. 

Ekkora adóemelések komoly megélhetési válságot okoznának. 

A magyaroknak joguk van elmondani, mit gondolnak a brüsszeli bábok adóemelési terveiről.”

„Mondjuk el minél többen a véleményünket a most zajló Nemzeti Konzultációban, és 

tiltakozzunk az adóemelések ellen” 

– hívta fel a figyelmet.

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

 

