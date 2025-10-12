Hidvéghi Balázs: A magyaroknak joguk van elmondani, mit gondolnak a brüsszeli bábok adóemelési terveiről

Elrajtolt a nemzeti konzultáció: mindenki elmondhatja a véleményét a Tisza-adóról
Postázni kezdték a nemzeti konzultáció kérdőíveit Budapesten, a válaszadás határideje november 30. Az íveket egyelőre papíron lehet kitölteni.
A politikus szerint a Tisza Párt titokban tervezett adóemelései a magyar családokat és a vállalkozásokat földhöz vágnák.
Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára arról beszélt közösségi oldalán egy videóban, hogy „komoly készülődés folyik Brüsszelben.
Elkészült a háborús terv. És az is, hogyan akarják finanszírozni a háborút és Ukrajnát. Adóemeléseket várnak el a brüsszeli bábkormányoktól. És az ellenzék nálunk is erre készül.
A munkát terhelő adó, vagyis a személyi jövedelemadó brutális emelésére, 15-ről akár 22-33 százalékra, a családi adókedvezmény eltörlésére, az édesanyák és a 25 év alatti fiatalok adómentességének a megszüntetésére, és ami szintén nagyon súlyos, a magyar vállalkozások társasági adójának csaknem háromszoros emelésére.”
Hozzátette: „Ezek az adóemelések a magyar családokat és a vállalkozásokat földhöz vágnák.
Ekkora adóemelések komoly megélhetési válságot okoznának.
A magyaroknak joguk van elmondani, mit gondolnak a brüsszeli bábok adóemelési terveiről.”
„Mondjuk el minél többen a véleményünket a most zajló Nemzeti Konzultációban, és
tiltakozzunk az adóemelések ellen”
– hívta fel a figyelmet.
