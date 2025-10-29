Itt van minden tudnivaló: a magyarok most megálljt parancsolhatnak Brüsszelnek és a Tisza Pártnak

Brüsszelből folyamatos támadások érik hazánkat, hogy mindkét ügyben adja fel eddigi álláspontját. Ha azonban az emberek kiállnak a magyar érdekek mellett, a kormány erősebben tudja képviselni azokat az uniós vitákban.

A lap megjegyezte, hogy

az Európai Bizottság szerint a támogatások eltörlése összhangban lenne az uniós vállalásokkal,

és ösztönözné az energiatakarékosságot. A bizottság kifogásolja, hogy Magyarország továbbra is az olcsóbb orosz energiahordozókat vásárolja – vagyis, hogy a kormány nem az emberekkel fizetteti meg a háború folytatásának árát.

A Magyar Nemzet azt is felidézte, hogy