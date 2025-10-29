Ft
10. 29.
szerda
Tisza Párt Magyar Péter nemzeti konzultáció

Itt van minden tudnivaló: a magyarok most megálljt parancsolhatnak Brüsszelnek és a Tisza Pártnak

2025. október 29. 07:58

Brüsszel nyomul, Magyar Péter adót emelne – most a nemzeti konzultáción dönthetnek a magyarok.

2025. október 29. 07:58
null

A napokban befejeződik a nemzeti konzultációs ívek postázása, így minden magyar állampolgárnak lehetősége nyílik arra, hogy véleményt mondjon a hazánkat érintő legfontosabb kérdésekben. A nemzeti konzultáció kitöltésével az állampolgárok nemet mondhatnak a Tisza Párt adóemelési terveire, valamint megálljt parancsolhatnak a brüsszeli nyomásnak is, amely arra irányul, hogy Magyarország váljon le az olcsó orosz nyersanyagokról. Ez utóbbi a rezsicsökkentés megszűnését is eredményezhetné – foglalta össze cikkében a Magyar Nemzet.

A lap hozzátette, hogy várhatóan

hamarosan elindul az online kitöltés lehetősége is.

A Magyar Nemzet rámutatott, 

a kormány álláspontja mindkét témában egyértelmű – meg kell őrizni a jelenlegi adórendszert, és biztosítani kell Magyarország energiaszuverenitását.

Brüsszelből folyamatos támadások érik hazánkat, hogy mindkét ügyben adja fel eddigi álláspontját. Ha azonban az emberek kiállnak a magyar érdekek mellett, a kormány erősebben tudja képviselni azokat az uniós vitákban.

A lap megjegyezte, hogy

az Európai Bizottság szerint a támogatások eltörlése összhangban lenne az uniós vállalásokkal,

és ösztönözné az energiatakarékosságot. A bizottság kifogásolja, hogy Magyarország továbbra is az olcsóbb orosz energiahordozókat vásárolja – vagyis, hogy a kormány nem az emberekkel fizetteti meg a háború folytatásának árát.

A Magyar Nemzet azt is felidézte, hogy 

Magyar Péter terveit a Tisza Párt alelnöke buktatta le: Tarr Zoltán etyeki beszédében kikotyogta, hogy pártja progresszív, többkulcsos adóemelést tervez – minderről azonban „nem lehet beszélni".

A lap kiemelte, hogy a nemzeti konzultáció olyan egyeztetési forma, amely lehetővé teszi, hogy az állampolgárok két választás között, különleges helyzetekben nyilvánítsanak véleményt arról, milyen irányba lépjen a kormány egyes stratégiai kérdésekben.

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád
 

