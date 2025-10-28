Kiderült, mikor jöhet a 14. havi nyugdíj – az államtitkár szerint ennek egyetlen feltétele van

A lap szerint nem elképzelhetetlen, hogy ezúttal is valami hasonló megoldásban gondolkozik a kormány, azért, hogy ne terhelje túl a költségvetést,

2026-tól plusz egyheti nyugdíjat kapnának a szépkorúak, majd 2027-től további összeget fizetnének.

A lengyel példa alapján akár azt a lehetőséget is mérlegelhetik, hogy nem a teljes alapnyugdíj lenne a 14. havi nyugdíj, hanem az átlagnyugdíj, ami most 240 ezer forint körül van.

