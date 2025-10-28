Kiderült, mikor jöhet a 14. havi nyugdíj – az államtitkár szerint ennek egyetlen feltétele van

Ezt minden nyugdíjasnak tudnia kell az élelmiszer-utalványokkal kapcsolatban
Czomba Sándor kiemelte, hogy 2010-hez képest több mint duplájára emelkedett a nyugdíjak összege.
Számíthattak a kormányra a nyugdíjasok, az inflációnak megfelelően emelték a járandóságot, és több lépcsőben visszavezették a 13. havi nyugdíjat is – hangsúlyozta a parlamentben Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár, számolt be róla a Vg. Kiemelte:
2010-hez képest több mint duplájára emelkedett a nyugdíjak összege, a vásárlóértékük pedig 25 százalékkal emelkedett.
„A kormány dolgozik a 14. havi nyugdíj bevezetésén, amit szerinte 2-4 év alatt lehetne megtenni, de ehhez ehhez gazdasági erő kell, ami összefüggésben van a békével” – mondta az államtitkár. Hozzátette: „a kormánynak továbbra is célja, hogy segítse a nyugdíjasok munkavállalását, és bármilyen eszközre nyitottak, ami ezt segíti.”
A plusz, 14. havi juttatás a nyugdíjasoknak sok pénzt igényel, a kormány azon dolgozik, hogy meglegyen ennek a stabil pénzügyi alapja. Erről a csütörtöki EU-csúcs után beszélt a miniszterelnök. Nem lenne egyedülálló az öreg kontinensen, ha az Orbán-kormány bevezetné a 14. havi nyugdíjat: négy európai országban is létezik ez a juttatás. A 13. havi nyugdíj után be kell vezetni a 14.-et, ami napirenden van – mondta Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. A miniszterelnök hozzátette: ez rengeteg pénzt jelent, dolgoznak azon, hogy ennek meglegyen a pénzügyi alapja.
De hogy nyugdíjadót vezetünk be, mint amit a Tisza mond, attól óvnék mindenkit”
Brutális adóemeléseket hozna a Tisza-csomag: nőne az SZJA és a társasági adó, megszűnne az anyák adómentessége és jönne a nyugdíjasadó. A Nők 40 programot is eltörölnék – mindez Brüsszel utasítására, Magyar Péter vezetésével.
– hangsúlyozta Orbán Viktor.
Még konkrétan nem tudni, miként vezetné be a kormány Magyarországon a 14. havi nyugdíjat, nem zárható ki, hogy a 13. havihoz hasonló rendszerben történne. A Vg megemlékezett arról, hogy Orbán Viktor miniszterelnök még 2020 áprilisában jelentette be, hogy négy év alatt fokozatosan vezetik vissza a 13. havi nyugdíjat: így 2021-ben egyheti pluszjuttatással indul a program, majd évente újabb egy hét jár, 2024-re pedig elérik a teljes havi összeget. Később a kormány ezt a folyamatot felgyorsította, és 2022 februárjában már a teljes 13. havi nyugdíjat kifizették minden jogosultnak.
A lap szerint nem elképzelhetetlen, hogy ezúttal is valami hasonló megoldásban gondolkozik a kormány, azért, hogy ne terhelje túl a költségvetést,
2026-tól plusz egyheti nyugdíjat kapnának a szépkorúak, majd 2027-től további összeget fizetnének.
A lengyel példa alapján akár azt a lehetőséget is mérlegelhetik, hogy nem a teljes alapnyugdíj lenne a 14. havi nyugdíj, hanem az átlagnyugdíj, ami most 240 ezer forint körül van.
