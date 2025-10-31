Kiderült, mi a létező legnagyobb probléma Magyarországon – erre nagyon figyelnünk kellene

Egyetlen év alatt 2,6 millió halálesetet tulajdonítanak az alkoholnak világszerte, az áldozatok több mint kétharmada férfi. Évente tehát 2 millió férfit és 600 ezer nőt veszítünk el a függőség következtében az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2019-es adatai alapján. Becslések szerint világszerte 400 millió 15 évesnél idősebb ember él alkoholfogyasztási problémákkal (vagyis iszik napi két italnál többet), és ennek több mint a fele, 209 millió alkoholfüggőséggel.

Ami a hazai adatokat illeti: a World Population Review legfrissebb, 2025-ös adatai szerint Magyarországon 100 ezer főből 2916-ot érint az alkoholizmus. Ausztriában rosszabb a helyzet, ott 100 ezerből 3055-en küzdenek a súlyos egészségi problémával, s még ennél is tragikusabban szerepelt Ukrajna és Lengyelország, előbbiben 100 ezer főre vetítve 3583, utóbbiban pedig 3939 embert érint a függőség. De akkor sem dőlhetünk hátra, ha a gyakori közhely, miszerint mi lennénk a legnagyobb alkoholisták, nem igaz.

Nem csak az hal meg, aki iszik

Daganatok, szív- és érrendszeri megbetegedések, májkárosodás, gyomorvérzés, potenciazavarok, alvászavar, mentális egészségi és viselkedési zavarok – néhány abból a megdöbbentően sok, kétszáz betegségből, amely az alkoholfogyasztás miatt kínozhatja, majd a sírba viheti az embert. Nem csoda, hogy októberben ismét megkongatta a vészharangot a WHO, a szervezet egy átfogó jelentéséből ugyanis az rajzolódik ki, hogy világszerte az Európai Unió térségében fogyasztják a legtöbb alkoholt.