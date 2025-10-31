Kiderült, mi a létező legnagyobb probléma Magyarországon – erre nagyon figyelnünk kellene

Állítólag Perintfalvi feljelentett és nyomozás indult el ellenem
Túl nagy árat fizetünk az alkoholért: évente világszerte 2,6 millióan veszítik életüket miatta, és 400 millióan élnek alkoholfogyasztási problémákkal az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint. A Száraz november elnevezésű kezdeményezés ezekre a riasztó adatokra is próbálja felhívni a figyelmet.
Egyetlen év alatt 2,6 millió halálesetet tulajdonítanak az alkoholnak világszerte, az áldozatok több mint kétharmada férfi. Évente tehát 2 millió férfit és 600 ezer nőt veszítünk el a függőség következtében az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2019-es adatai alapján. Becslések szerint világszerte 400 millió 15 évesnél idősebb ember él alkoholfogyasztási problémákkal (vagyis iszik napi két italnál többet), és ennek több mint a fele, 209 millió alkoholfüggőséggel.
Ami a hazai adatokat illeti: a World Population Review legfrissebb, 2025-ös adatai szerint Magyarországon 100 ezer főből 2916-ot érint az alkoholizmus. Ausztriában rosszabb a helyzet, ott 100 ezerből 3055-en küzdenek a súlyos egészségi problémával, s még ennél is tragikusabban szerepelt Ukrajna és Lengyelország, előbbiben 100 ezer főre vetítve 3583, utóbbiban pedig 3939 embert érint a függőség. De akkor sem dőlhetünk hátra, ha a gyakori közhely, miszerint mi lennénk a legnagyobb alkoholisták, nem igaz.
Daganatok, szív- és érrendszeri megbetegedések, májkárosodás, gyomorvérzés, potenciazavarok, alvászavar, mentális egészségi és viselkedési zavarok – néhány abból a megdöbbentően sok, kétszáz betegségből, amely az alkoholfogyasztás miatt kínozhatja, majd a sírba viheti az embert. Nem csoda, hogy októberben ismét megkongatta a vészharangot a WHO, a szervezet egy átfogó jelentéséből ugyanis az rajzolódik ki, hogy világszerte az Európai Unió térségében fogyasztják a legtöbb alkoholt.
Az EU-ban az alkoholfogyasztással összefüggő rákos megbetegedések is vezető haláloknak számítanak:
2020-ban például több mint 111 ezer új rákos esetet diagnosztizáltak, a többi között végbélrákot, mellrákot és szájüregi rákot. Az Egészségügyi Világszervezet ezért azonnali beavatkozást sürget, mint rögzíti: „az EU tagországai az egyébként megelőzhető megbetegedések formájában túl nagy árat fizetnek az alkoholért, amely tönkreteszi a családokat is, és milliárdokat vesz ki az adófizetők zsebéből. A WHO európai régiója nem engedheti meg magának azt az illúziót, amely szerint az alkoholfogyasztás veszélytelen”.
A káros szenvedély a WHO becslései szerint 2019-ben 474 ezer szív- és érrendszeri halálesetet okozott világszerte. Mindezeken kívül fontos megemlíteni, hogy az alkoholnak tulajdonítható betegségteher egy jelentős része sérülésekből, például közúti balesetekből ered.
2019-ben az alkoholhoz köthető közúti balesetben elhunytaknak több mint a fele ártatlan áldozat volt:
a 298 ezer halálesetből 156 ezret nem az elhunyt, hanem másvalaki alkoholfogyasztása okozott.
Emellett hosszú távon a káros és veszélyes mértékű alkoholfogyasztás társadalmi problémákhoz vezethet, súlyos csapást mérhet a fogyasztó családi életére, munkahelyi nehézségeket okozhat, munkanélküliséget, elszegényedést is maga után vonva.
Az adatokat látva a WHO elhatározta, hogy a 2010-es szinthez képest 2030-ig ötödével csökkentené az alkoholfogyasztást. Sajnos a célkitűzés már a szervezet szerint is elérhetetlenné vált, ugyanis az egy főre eső alkoholfogyasztás 2019-ig csupán alig észrevehető mértékben közeledett a kívánt értékhez: a 2010-es 5,7 liternyi tiszta szeszről csupán 5,5 literre csökkent. A világszervezet jelentése szerint
az egy főre eső legmagasabb alkoholfogyasztást 2019-ben az európai (9,2 liter) és az amerikai (7,5 liter) WHO-régióban mérték.
Egy liter tiszta alkohol egyébként húsz liter (vagyis negyven üveg vagy doboz) átlagos világos sörnek felel meg, azaz egy átlagos európai ebben a formában akár meg is tudna fürdeni annyi sörben, amennyit megiszik.
„Megkockáztatom, hogy hazánkban a túlzott alkoholfogyasztás a legnagyobb társadalmi probléma” – szögezi le lapunknak Dávid Ferenc, a Száraz november programot elindító Kék Pont Alapítvány kampánymenedzsere. Ez lesz a kilencedik év, hogy arra hívják az alkoholfogyasztókat: amennyire tudnak, mondjanak nemet káros szenvedélyükre.
Ez a projekt azoknak szól, akik „isznak, és inni is akarnak, csak mértékkel és minél kisebb kockázattal” – fogalmaz a programot a munkatársaival útjára bocsátó Dávid, hangsúlyozva:
bármennyire kiábrándító is, tény, hogy nincsen nulla kockázatú alkoholfogyasztás.
Rámutat: amikor alkoholt iszunk, mindenképpen kárt okozunk a szervezetünknek. Természetesen a minimális mennyiség – amelynek mértéke körülbelül heti egy pohár bor – alacsony kockázattal jár, de az is kockázat.
Óriási kockázatnak vannak kitéve a fiatalok: tízből kilenc magyar kamasznál kimutatható az alkoholfogyasztás – írja a négyévente felvett Európai iskolavizsgálat az alkohol- és egyéb drogfogyasztási szokásokról (ESPAD) elnevezésű kutatás, amelynek eredményeit a nyáron hozták nyilvánosságra. Ennél is riasztóbb a rohamivás: a fiatalok 42,4 százaléka legalább egyszer öt vagy több italt fogyasztott egy alkalommal az elmúlt hónap során. Ez az adat annak fényében különösen kijózanító, hogy a fiatalabbakat aránytalanul negatívan érinti a szeszfogyasztás: az alkoholnak tulajdonítható halálesetek legmagasabb aránya – 13 százalék – a 20 és 39 év közöttiek körében fordult elő 2019-ben.
Dávid szerint nem meglepők az adatok; mint mondja, az alkoholforgalmazók a fiatalokat, különösen a fiatal lányokat célozzák meg. Az alkoholos italok reklámjaiban túlzó többségben fiatal nőket látunk.
Azt már mi tesszük hozzá, hogy nem csoda: nem egy kutatás bizonyította, hogy épp a 15-16 éves magyar fiatal lányok vannak a legrosszabb mentális állapotban ebből a korosztályból.
A WHO szerint nincsen megengedett mennyiség, a világszervezet a mérsékelt alkoholfogyasztás mértékét nők esetében legfeljebb napi 2 egységben, férfiaknál 3-ban határozza meg. 1 egység 10 gramm tiszta alkoholt jelent, ez egy korsónyi gyengébb vagy egy pohárnyi erősebb sör, másfél deci bor vagy négy centiliternyi „feles”.
Ami az előző évek tendenciáit illeti, Dávid Ferenc szerint a koronavírus-járvány e téren sem tett jót a lakosság általános állapotának, azokban az években kimagasló volt az alkoholfogyasztás. Azóta megfigyelhető némi csökkenés, de úgy véli, továbbra is „térdig gázolunk a szeszben”. Szerinte nem is csoda, hiszen érdemben nem változott az alkohol hozzáférhetősége és láthatósága. Továbbra is rengeteg például az alkoholt ábrázoló plakát. A szakértő úgy véli, a kollektív öngondoskodással – amilyen a Száraz november program is – valódi sikereket lehet elérni, ám ahhoz, hogy érdemben változzon a társadalom alkoholhoz fűződő viszonya, ennél jóval többre lenne szükség.
„Annyira mélyen beivódott a hétköznapjainkba, az ünnepeinkbe, az emberek közötti kapcsolódásainkba az alkoholfogyasztás, hogy e súlyos problémakörhöz igazából senki nem akar hozzányúlni” – mutat rá. Pedig elengedhetetlen volna egy olyan hosszú távú alkoholstratégia, amely jelentősen csökkenteni tudná a káros szenvedéllyel élők számát.
„A túlzott alkoholfogyasztás improduktív társadalmat szül, főleg ha azt nézzük, hogy az ötvenes-hatvanas éveikben járók sorra kapják a rosszabbnál rosszabb leleteket azért, mert végigitták az életüket” – emeli ki Dávid Ferenc.
Az alkoholfogyasztási zavarhoz márpedig még végig sem kell inni az életünket. Az alkoholfüggőkkel foglalkozó szakértők szerint ugyanis az alkoholizmust nem csupán a bevitt szer mennyisége, hanem a rendszeres, kontrollálatlan ivás, a hozzászokás és a függőség jelei határozzák meg. Zacher Gábor toxikológus szerint például alkoholizmusról beszélhetünk már akkor is, ha napi két sört fogyaszt az illető, amennyiben a sör felszisszentésének pillanata előrekerül a fontossági sorrendben.
„Nem szeretem az alkoholizmus kifejezést, mert az izmus főnév a tömegmozgalmakra emlékeztet, és elveszi az élét ennek a súlyos társadalmi, közegészségügyi problémának” – szögezi le Dávid Ferenc. Szerinte az alkoholfüggőség sokkal árnyaltabb probléma, mintsem hogy valaki függ vagy nem függ. Úgy véli, mindig azt kell nézni, hogy mekkora a kontroll a fogyasztás felett. „Minél kevésbé dönt az ember arról, mennyi józan napja van, annál inkább kezdi elveszíteni a kontrollt” – emeli ki. Mint hozzáteszi: a Száraz november olyan öngondozó kampány, amely ennek a kontrollnak a volumenét tudja erősíteni.
Köszönhetően a kilencéves kampánynak, a november hónap alkoholtematikus hónap lett, a Száraz november láthatósága országos szintre nőtt. A szervezők idén nem kevesebbet tűztek ki célul, mint hogy kilépnek a virtuális térből. Erre Dávid szerint azért van szükség, mert a Száraz november még mindig középosztálybeli program, és jó volna elmozdulni erről akár a kisebb kocsmák irányába. Ezért például minden hétfőn Száraz november tematikus filmeket vetítenek a Bem moziban, buszmegállókban, egyetemeken, egyes önkormányzatoknál pedig plakátokat helyeznek ki. Céljuk, hogy más célcsoportnak is láthatóbbá váljon a program. Dávid úgy véli, fontos, hogy az emberek szembesüljenek az öngondoskodás fontosságával, hiszen az öngondozás nem terheli az intézményrendszert, nem kell hozzá időpontot kérni, és még várólista sincsen.
