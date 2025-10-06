Kiderült, hol lesz Orbán Viktor október hatodikán

Hajnalban indultak a hajtóművek: sorsdöntő egyeztetésre tart Szijjártó Péter
A külgazdasági és külügyminiszter szerint a világ biztonsági helyzete a második világháború lezárása óta nem volt olyan súlyos, mint most.
A miniszterelnök váratlan helyen tűnik fel.
Orbán Viktor miniszterelnök október 6-7-én részt vesz a Türk Államok Szervezetének tizenkettedik csúcstalálkozóján, Azerbajdzsánban – tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.
A látogatás során Magyarország miniszterelnöke kétoldalú tárgyalást folytat Ilham Alijevvel, az Azerbajdzsáni Köztársaság elnökével is.
(MTI)
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán