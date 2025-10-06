Hajnalban indultak a hajtóművek: sorsdöntő egyeztetésre tart Szijjártó Péter

Óriási bejelentést tett Szijjártó: történelmi szerződést kötött Magyarország – ez mindenkit érint (VIDEÓ)
Új fejezet nyílik hazánk energiabiztonságában.
A külgazdasági és külügyminiszter szerint a világ biztonsági helyzete a második világháború lezárása óta nem volt olyan súlyos, mint most.
Szijjártó Péter szerint a világ biztonsági helyzete a második világháború lezárása óta nem volt olyan súlyos, mint most. A külgazdasági és külügyminiszter Facebook-bejegyzésében arra figyelmeztetett, hogy Közép-Európára két, egymással párhuzamosan zajló háború – az ukrajnai és a közel-keleti konfliktus – gyakorolja a legnagyobb hatást.
A miniszter úgy véli, mindkét esetben Donald Trump jelentheti a béke reményét. Mint írta,
mindkét esetben Donald Trump jelentheti a békét, sőt, igazából ő jelenti az egyetlen reményt”.
Hozzátette: az ukrajnai és a közel-keleti béketeremtés folyamatát számos szereplő próbálja akadályozni és aláásni, ezért most minden korábbinál nagyobb szükség van „az Öböl-térség felelősségteljes arab országaira”.
Szijjártó hangsúlyozta, hogy a jelenlegi nemzetközi helyzetben különös jelentőséggel bír az Európai Unió és az Arab-öböl közös külügyminiszteri tanácskozása. Mint fogalmazott: „Soha ekkora jelentősége az Európai Unió és az Arab-öböl közös külügyminiszteri tanácskozásának nem volt, mint most.”
