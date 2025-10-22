Kiderült az igazság a Szőlő utcai álhírbotrányról (VIDEÓ)

A főügyészség szóvivője megerősítette, hogy a Szőlő utcai ügyben a rendelkezésre álló információk nem támasztanak alá gyanút politikussal szemben. A nyomozást a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészségen megalakult nyomozó csoport végzi soron kívül, több tanút már meghallgattak, de egyikük sem tudta egyértelműen beazonosítani, ki az állítólagos „Zsolt bácsi”, ahogy azt sem, ki állította róla, hogy „nagyon magasrangú politikus” – írta meg az Index.

Lassan, de biztosan összedől az ügy körül ácsolt kommunikációs kártyavár.

Idén májusban letartóztatták Juhász Péter Pált, a Szőlő utcai javítóintézet igazgatóját. A gyanú szerint élettársával együtt több nehéz sorsú, az érintett időszakban már nagykorú fiatalt anyagi és érzelmi függőségben tartva prostitúciós tevékenység folytatására és az abból származó bevétel átadására vett rá, miközben papíron az intézménybe vette fel őket, tényleges munkavégzés nélkül. A férfit és társát több ember sérelmére elkövetett minősített emberkereskedelemmel és kényszermunkával gyanúsították meg, Juhászt emellett többrendbeli közfeladati helyzettel visszaéléssel és lőfegyverrel visszaéléssel is. A két gyanúsított letartóztatását a nyomozási bíró november 29-ig hosszabbította meg.

Szeptember elején kerültek elő politikai szereplőkre utaló állítások.