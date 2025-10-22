Ft
Ft
13°C
9°C
Ft
Ft
13°C
9°C
10. 22.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 22.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
politikus szőlő utca gyermekotthon személy gyanú

Kiderült az igazság a Szőlő utcai álhírbotrányról (VIDEÓ)

2025. október 22. 08:32

Lassan, de biztosan összedől az ügy körül ácsolt kommunikációs kártyavár.

2025. október 22. 08:32
null

A főügyészség szóvivője megerősítette, hogy a Szőlő utcai ügyben a rendelkezésre álló információk nem támasztanak alá gyanút politikussal szemben. A nyomozást a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészségen megalakult nyomozó csoport végzi soron kívül, több tanút már meghallgattak, de egyikük sem tudta egyértelműen beazonosítani, ki az állítólagos „Zsolt bácsi”, ahogy azt sem, ki állította róla, hogy „nagyon magasrangú politikus” – írta meg az Index.

Lassan, de biztosan összedől az ügy körül ácsolt kommunikációs kártyavár.

Idén májusban letartóztatták Juhász Péter Pált, a Szőlő utcai javítóintézet igazgatóját. A gyanú szerint élettársával együtt több nehéz sorsú, az érintett időszakban már nagykorú fiatalt anyagi és érzelmi függőségben tartva prostitúciós tevékenység folytatására és az abból származó bevétel átadására vett rá, miközben papíron az intézménybe vette fel őket, tényleges munkavégzés nélkül. A férfit és társát több ember sérelmére elkövetett minősített emberkereskedelemmel és kényszermunkával gyanúsították meg, Juhászt emellett többrendbeli közfeladati helyzettel visszaéléssel és lőfegyverrel visszaéléssel is. A két gyanúsított letartóztatását a nyomozási bíró november 29-ig hosszabbította meg.

Szeptember elején kerültek elő politikai szereplőkre utaló állítások. 

  • Szeptember 8-án Kuslits Gábor egy interjúban névtelenül kormányzati politikusokat vádolt meg pedofíliával a Szőlő utcai üggyel összefüggésben. 
  • Szeptember 13-án Káncz Csaba Facebook-bejegyzésben szóbeszédekre hivatkozva utalt az igazgató politikai kapcsolataira. 
  • Szeptember 19-én Juhász Péter blogger YouTube-videójában egy névtelenül nyilatkozó férfi azt állította, hogy egy nagyon magas rangú politikus rendszeresen járt egy Ózd környéki gyermekotthonba, ahol 10–12 éves fiúkkal létesített szexuális kapcsolatot, a politikust „Zsolti bácsinak” nevezték.

A főügyészség ezt követően közölte hogy a nyomozásban kiterjedt adatgyűjtés zajlik. Az elsők között vizsgálták a sajtóban „Zsolt bácsinak” nevezett állítólagos személy ügyét. Igazságügyi informatikai szakértő elemzi a Juhász Péter által nyilvánosságra hozott hangfelvétel eredetiségét és a rajta hallható személy azonosíthatóságát. Juhász Péter együttműködött és megnevezte Látó Jánost aki a felvételen „Zsolt bácsiról” beszélt.

Az ügyészség meghallgatta Kuslits Gábort is, aki „közszájon forgó” ügyként hivatkozott a történetre. Konkrét személyt nem tudott megnevezni akitől az információ származott vagy aki érdemi adatokkal szolgálhatna. Tanúként kihallgatták azt a nem közszereplő személyt is akire Káncz Csaba hivatkozott mint „befolyásos politikus családnak a tagjától” érkező információ forrására. A tanú ezt határozottan cáfolta. Azt mondta hogy az ügyről úgy hallott mint ami „a városban közbeszéd tárgyát képezi”. 

Konkrét tényeket vagy lehetséges tanúkat nem tudott megjelölni.

A beszerzett adatok szerint politikus vonatkozásában bűncselekmény gyanúja nem merült fel. A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség a sajtóban Szőlő utcai ügyként emlegetett eljárást egyéb vonatkozásokban tovább folytatja.

Nyitókép: Transzparens Újságírásért Alapítvány

***

 

 

Összesen 45 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kiazazsoltibacsi
2025. október 22. 09:12
lofejazagyban-2kiazazsoltibacsi 2025. október 22. 09:08 kisköcsög, ha nem vagy magyar, akkor a faszért szólsz bele a magyarok életébe? Hozzá vissza a köveid alá, troll féreg! Akkor ti meg ne pofázzatok bele más országok belügyeibe. Felvidék je už navždy Slovensko. My sme tu doma. :)
Válasz erre
0
0
kiazazsoltibacsi
•••
2025. október 22. 09:11 Szerkesztve
Álhír volt, bizony. Ezért mondotta Semjén Zsolti bácsi a minap, hogy meeeeennyi sok ember imádkozott érte a keresztényi szeretet és Isten nevében. Álhír volt, úgy magára vette és kiborult korábban. Kinek nem inge... Az áldozatok meg le vannak szarva. :)
Válasz erre
0
1
belbuda
2025. október 22. 09:10
Már megint?! 😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣🤣😂🤣
Válasz erre
0
0
kiazazsoltibacsi
2025. október 22. 09:10
zsocc44 2025. október 22. 09:04 kiazazsoltibacsi 2025. október 22. 08:39 Jó, hogy emlékeztetsz Kaletara! Ki is nevezte ki? Ezen rágódjunk egy cseppet… Senkit nem érdekel ki nevezte ki. A jelenlegi kormány nagykövete is volt, nem a magyar ügyészség/rendőrség indított nyomozást és a jelenlegi kormány "gyermekvédelmi törvényeit" pofánköpve úszta meg. Ennyit az alantas, embernek nem nevezhető fajtádról. :)
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!