Kiderült az igazság a Szőlő utcai álhírbotrányról (VIDEÓ)

Ismét megszólalt Semjén Zsolt: A DK politikai haszonszerzésből biodíszletnek használja a gyermekeket
Ki, mit tett eddig a gyerekvédelemért? – tette fel a kérdést a miniszterelnök-helyettes.
Lassan, de biztosan összedől az ügy körül ácsolt kommunikációs kártyavár.
A főügyészség szóvivője megerősítette, hogy a Szőlő utcai ügyben a rendelkezésre álló információk nem támasztanak alá gyanút politikussal szemben. A nyomozást a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészségen megalakult nyomozó csoport végzi soron kívül, több tanút már meghallgattak, de egyikük sem tudta egyértelműen beazonosítani, ki az állítólagos „Zsolt bácsi”, ahogy azt sem, ki állította róla, hogy „nagyon magasrangú politikus” – írta meg az Index.
Idén májusban letartóztatták Juhász Péter Pált, a Szőlő utcai javítóintézet igazgatóját. A gyanú szerint élettársával együtt több nehéz sorsú, az érintett időszakban már nagykorú fiatalt anyagi és érzelmi függőségben tartva prostitúciós tevékenység folytatására és az abból származó bevétel átadására vett rá, miközben papíron az intézménybe vette fel őket, tényleges munkavégzés nélkül. A férfit és társát több ember sérelmére elkövetett minősített emberkereskedelemmel és kényszermunkával gyanúsították meg, Juhászt emellett többrendbeli közfeladati helyzettel visszaéléssel és lőfegyverrel visszaéléssel is. A két gyanúsított letartóztatását a nyomozási bíró november 29-ig hosszabbította meg.
Szeptember elején kerültek elő politikai szereplőkre utaló állítások.
A főügyészség ezt követően közölte hogy a nyomozásban kiterjedt adatgyűjtés zajlik. Az elsők között vizsgálták a sajtóban „Zsolt bácsinak” nevezett állítólagos személy ügyét. Igazságügyi informatikai szakértő elemzi a Juhász Péter által nyilvánosságra hozott hangfelvétel eredetiségét és a rajta hallható személy azonosíthatóságát. Juhász Péter együttműködött és megnevezte Látó Jánost aki a felvételen „Zsolt bácsiról” beszélt.
Az ügyészség meghallgatta Kuslits Gábort is, aki „közszájon forgó” ügyként hivatkozott a történetre. Konkrét személyt nem tudott megnevezni akitől az információ származott vagy aki érdemi adatokkal szolgálhatna. Tanúként kihallgatták azt a nem közszereplő személyt is akire Káncz Csaba hivatkozott mint „befolyásos politikus családnak a tagjától” érkező információ forrására. A tanú ezt határozottan cáfolta. Azt mondta hogy az ügyről úgy hallott mint ami „a városban közbeszéd tárgyát képezi”.
Konkrét tényeket vagy lehetséges tanúkat nem tudott megjelölni.
A beszerzett adatok szerint politikus vonatkozásában bűncselekmény gyanúja nem merült fel. A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség a sajtóban Szőlő utcai ügyként emlegetett eljárást egyéb vonatkozásokban tovább folytatja.
