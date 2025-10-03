Kezdenek kicsúszni a Tisza szigetek Magyar Péter irányítása alól

Nemrég ráadásul négy újbudai Tisza-sziget oszlatta fel magát, tiltakozásul a párt központi vezetésének működése ellen. Az újbudai szigetek közleményükben „embertelen abúzust”, „etikai kérelmek eltussolását”, „diszkriminációt” és a „központi vezetés hiányát” emelték ki, de részleteket nem közöltek.
Nem ez volt az első eset, hogy Tisza-szigetek oszlanak fel. Augusztusban a Baranyában működő, kizárólag romákból álló Amarodrom Tisza-sziget szűnt meg, miután alapítója, Kőrös Ferenc csalódottságát fejezte ki a pártban. Kőrös szerint a Tisza Párt nem mutat valódi elkötelezettséget a roma közösség problémáinak megoldására. Hasonlóan, tavaly októberben a dombóvári Tisza-sziget is feloszlott, miután taglétszáma a minimális szint alá csökkent.
