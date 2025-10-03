Kezdenek kicsúszni a Tisza szigetek Magyar Péter irányítása alól

Egyre nő a feszültség a Tisza Párt és a hozzá kapcsolódó Tisza-szigetek között, mivel a helyi aktivisták emberfeletti munkával támogatják Magyar Pétert, aki viszont – úgy látszik – nem értékeli erőfeszítéseiket, és gyakran figyelmen kívül hagyja őket. A Magyar Nemzet információi szerint a Tisza-szigetek koordinátorai nem mernek nyíltan kritikát megfogalmazni, mert Magyar Péter azonnal ellenségként kezeli őket, és akár pozíciójuktól is megfosztja a kritikusokat.

A párt belső forrásai szerint több Tisza-sziget már függetlenítette magát a párt központi irányításától, amit a vezetés nem feltétlenül érzékel. Az aktivisták csalódottak, mert Magyar Péter kizárólagos döntéshozatali stílusa miatt a pártban nyoma sincs a demokratikus működésnek. A koordinátorok kezdetben abban reménykedtek, hogy munkájuk elismeréseként előkelő helyet kapnak a párt listáján vagy egyéni jelöltként indulhatnak, ám Magyar Péter egyedül dönt ezekben a kérdésekben is, figyelmen kívül hagyva a helyi szervezetek erőfeszítéseit.