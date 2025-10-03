Ft
Tisza Párt Tisza-szigetek Magyar Péter

Kezdenek kicsúszni a Tisza szigetek Magyar Péter irányítása alól

2025. október 03. 06:55

Egyre nehezebben viselik el Magyar Péter stílusát a párt aktivistái.

2025. október 03. 06:55
null

Egyre nő a feszültség a Tisza Párt és a hozzá kapcsolódó Tisza-szigetek között, mivel a helyi aktivisták emberfeletti munkával támogatják Magyar Pétert, aki viszont – úgy látszik – nem értékeli erőfeszítéseiket, és gyakran figyelmen kívül hagyja őket. A Magyar Nemzet információi szerint a Tisza-szigetek koordinátorai nem mernek nyíltan kritikát megfogalmazni, mert Magyar Péter azonnal ellenségként kezeli őket, és akár pozíciójuktól is megfosztja a kritikusokat.

A párt belső forrásai szerint több Tisza-sziget már függetlenítette magát a párt központi irányításától, amit a vezetés nem feltétlenül érzékel. Az aktivisták csalódottak, mert Magyar Péter kizárólagos döntéshozatali stílusa miatt a pártban nyoma sincs a demokratikus működésnek. A koordinátorok kezdetben abban reménykedtek, hogy munkájuk elismeréseként előkelő helyet kapnak a párt listáján vagy egyéni jelöltként indulhatnak, ám Magyar Péter egyedül dönt ezekben a kérdésekben is, figyelmen kívül hagyva a helyi szervezetek erőfeszítéseit.

A Tisza szigetek számával sincs minden rendben, ahogy arról korábban a Mandiner is beszámolt, a hivatalos számnál jóval kevesebb szervezete lehet a Tisza Pártnak. 

A párt belső nyilvántartása szerint a Tisza-szigetek száma jóval alacsonyabb, mint amit Magyar Péter nyilvánosan állít: mindössze 1570 sziget működik, összesen kevesebb mint 28 ezer taggal, akik főként Budapestre koncentrálódnak, vidéken gyengébb a jelenlétük. Ezzel szemben Magyar Péter egy Facebook-bejegyzésben több mint 2200 szigetről és közel 50 ezer résztvevőről beszélt, miközben források szerint csak körülbelül 10 300 valóban aktív tag van.

Nemrég ráadásul négy újbudai Tisza-sziget oszlatta fel magát, tiltakozásul a párt központi vezetésének működése ellen. Az újbudai szigetek közleményükben „embertelen abúzust”, „etikai kérelmek eltussolását”, „diszkriminációt” és a „központi vezetés hiányát” emelték ki, de részleteket nem közöltek.

Nem ez volt az első eset, hogy Tisza-szigetek oszlanak fel. Augusztusban a Baranyában működő, kizárólag romákból álló Amarodrom Tisza-sziget szűnt meg, miután alapítója, Kőrös Ferenc csalódottságát fejezte ki a pártban. Kőrös szerint a Tisza Párt nem mutat valódi elkötelezettséget a roma közösség problémáinak megoldására. Hasonlóan, tavaly októberben a dombóvári Tisza-sziget is feloszlott, miután taglétszáma a minimális szint alá csökkent.

Nyitókép forrása: Facebook 

***

 

yalaelnok
2025. október 03. 08:51
A 10 ezer tag is túl sok, ha tényleg vannak annyian. Látványos összeomlást várok a tiszától.
red-bullshit
2025. október 03. 08:41
Végül csak 1 maradhat. Egy pötyi sziget.
5m007h 0p3ra70r
2025. október 03. 08:41
» Ergit 2025. október 03. 07:42 10ezer aktív tagből kb 200-an látogatják csak Poloskás rendezvényei?« Nem várhatod el, hogy minden kis falusi dzsemborira ideutazzanak Vietnámból.
5m007h 0p3ra70r
2025. október 03. 08:39
» belbuda 2025. október 03. 07:52 Jaj,tudjuk,rengeteg a probléma…« Rád is ugyanaz vonatkozik.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!