Kapu Tibor az emberiség Marsra költözéséről beszélt (VIDEÓ)

A magyar űrhajós a messzi jövőbe tekint.
A HUNOR – Magyar Űrhajós Program közösségi oldala egy videót osztott meg vasárnap, amelyen Kapu Tibor űrhajósunk beszél a Marsra szállás lehetőségeiről.
Azért megyünk a Marsra, mert tudjuk, hogy ott volt víz, ott voltak folyók,
és ez a legközelebbi bolygó, ahol ismertek ezek a körülmények, szóval itt a legjobbak az esélyek arra, hogy életet találjunk. Ez a Szent Grálja az űrkutatásnak” – mondja.
Hozzáteszi:
Az, hogy több bolygón legyen élet, elsőre ijesztő lehet, de ez az, ami biztonságot nyújt nekünk hosszú távon.
Ez nagyon messze van, még valószerűtlennek tűnik, de amikor elmész az űrbe, valamikor vissza kell jönnöd – a Föld a mi űrhajónk.”
Kapu szerint „ha elmegyünk a Marsra, talán eljön az idő, amikor nem feltétlenül kell visszatérni.
A Föld mindig az első számú otthonunk lesz, de az emberiségnek sokkal jobb esélyei lennének, ha kiterjesztené a lehetőségeit
és több bázison létezne.”
