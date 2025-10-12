Ft
Ft
20°C
11°C
Ft
Ft
20°C
11°C
10. 12.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 12.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Kapu Tibor HUNOR – Magyar Űrhajós Program Mars űrhajó Föld

Kapu Tibor az emberiség Marsra költözéséről beszélt (VIDEÓ)

2025. október 12. 07:33

A magyar űrhajós a messzi jövőbe tekint.

2025. október 12. 07:33
null

A HUNOR – Magyar Űrhajós Program közösségi oldala egy videót osztott meg vasárnap, amelyen Kapu Tibor űrhajósunk beszél a Marsra szállás lehetőségeiről.

Azért megyünk a Marsra, mert tudjuk, hogy ott volt víz, ott voltak folyók,

és ez a legközelebbi bolygó, ahol ismertek ezek a körülmények, szóval itt a legjobbak az esélyek arra, hogy életet találjunk. Ez a Szent Grálja az űrkutatásnak” – mondja.

Hozzáteszi: 

Az, hogy több bolygón legyen élet, elsőre ijesztő lehet, de ez az, ami biztonságot nyújt nekünk hosszú távon. 

Ez nagyon messze van, még valószerűtlennek tűnik, de amikor elmész az űrbe, valamikor vissza kell jönnöd – a Föld a mi űrhajónk.”

Kapu szerint „ha elmegyünk a Marsra, talán eljön az idő, amikor nem feltétlenül kell visszatérni.

A Föld mindig az első számú otthonunk lesz, de az emberiségnek sokkal jobb esélyei lennének, ha kiterjesztené a lehetőségeit

 és több bázison létezne.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

 

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pandalala
2025. október 12. 08:15
A Marsot jelenleg robotok lakják. És, ez így lesz még egy jó ideig. Aztán majd meglátjuk, hogy mit lehetett felépíteni a robotokkal .... :-) ....
Válasz erre
0
0
satrafa-2
2025. október 12. 08:13
Én mindig a Holdat emlegettem a sok introvertált magyarnak, de a Mars is jó lesz. :))
Válasz erre
0
0
vi-ktt
2025. október 12. 08:13
Van az a pénz, amiért hajlandóak az űrkutatók ekkora marhaságokról álmodozni... Mérhetetlen pénzeket lehet elégetni egy ilyen MEGVALÓSÍTHATATLAN projektre, ahogy Musk reménytelen SpaceX FÖLDROMBOLÓ kísérleteiből is kiderül! Tucatnyi felhőkarcoló méretű TÖK ÜRES "űrhajót" robbantott már szét nulla sikeres kísérlettel, alapvető tervezési hibákat vétve...
Válasz erre
1
0
kiazazsoltibacsi
2025. október 12. 08:08
orokkuruc-2 2025. október 12. 07:59 ...hosszú távon bizony beledöglik a Földlakó a Mari létbe, merhogy ott nincs mágneses védőPAJZS. Mármint magnetoszférája nincs, mert a földivel ellentétben a Mars magja kihűlt.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!