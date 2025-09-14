Ft
09. 14.
vasárnap
Kapu Tibor HUNOR-Magyar Űrhajós Program közönség Bagossy Brothers Company gitár

Történelmi pillanat: Kapu Tibor sztárzenekar mellé állt be gitározni (VIDEÓ)

2025. szeptember 14. 11:40

A közönség megőrült.

2025. szeptember 14. 11:40
A Bagossy Brothers Company nagyszabású koncertjén 

Kapu Tibor gitárral csatlakozott a zenekarhoz,

 amit a közönség hatalmas lelkesedéssel fogadott, írja az Origo.

A különleges produkcióról a Hunor Program is beszámolt: egy TikTok-videót osztottak meg, amelyen a zenekar a Visszajövök című dalt adja elő, a felirat pedig mindent elmondott: „Visszajött!”.

A közönség lelkesedése határtalan volt, 

írják.

Íme:

@hunor_program 👨🏽‍🚀 Visszajött! #fyp #KapuTibor #bagossybrotherscompany #budapestpark ♬ eredeti hang - HUNOR - Magyar Űrhajós Program

Nyitókép: TikTok

 

nyugalom
2025. szeptember 14. 13:17
No, hat ő nem azaria, kehringer, stb!
Válasz erre
2
0
Tolókapu
2025. szeptember 14. 13:14
Jó zene, fantasztikus gitáros, klassz koncert....mi kell még? Ja csak az, hogy maradjon ez így továbbra is, a 2026-os választások után!!!
Válasz erre
3
0
Darthvader
2025. szeptember 14. 13:07
Kapu Tibor fantasztikus. Úgy mindenestül. Nem ismerem, de nagyon büszke vagyok rá. Gratulálok a szüleinek. És természetesen Neki is. Maradjon ilyen.
Válasz erre
3
0
Squalline
2025. szeptember 14. 13:00
Sokoldalú ember. Csak szólnék, hogy egy Majka azt se tudja mi a c-dúr skála, hangszerrel se látod soha. Vagy mizériás a mai napig nem képes arra, hogy session giráros vagy hangmodulátor nélkül kiálljon egy színpadra. Igaz megpróbálta, de beégett, aszondta szar gitárt adtak a kezébe. Hát igen. Tibi ebben is több náluk. Meg még mi mindenben. Gyűlölik is ezért rendesen. Gondolom az elsők között lenne, akit fejbe lőnének vagy felakasztanának. Egy bolseviknek rendszerint ez a reakciója mindarra, ami tehetség, érték vagy érdem.
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!