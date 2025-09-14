Történelmi pillanat: Kapu Tibor sztárzenekar mellé állt be gitározni (VIDEÓ)

A Népszava munkatársai gyalázzák Kapu Tibort – szerintük nem tud semmit a világról
Az esetre Bohár Dániel riporter hívta fel a figyelmet.
A közönség megőrült.
A Bagossy Brothers Company nagyszabású koncertjén
Kapu Tibor gitárral csatlakozott a zenekarhoz,
amit a közönség hatalmas lelkesedéssel fogadott, írja az Origo.
A különleges produkcióról a Hunor Program is beszámolt: egy TikTok-videót osztottak meg, amelyen a zenekar a Visszajövök című dalt adja elő, a felirat pedig mindent elmondott: „Visszajött!”.
A közönség lelkesedése határtalan volt,
írják.
Íme:
Nyitókép: TikTok