Ha továbbra is szeretné használni a Messengert, akkor erre nagyon figyeljen

Gatyába rázza a Facebookot és a Messengert a Meta, nem is véletlenül
Új szolgáltatást indít a techóriás.
Más változás is lesz az alkalmazásban.
December közepétől a Meta végleg megszünteti a macOS és Windows operációs rendszerekre fejlesztett, asztali Messenger alkalmazást – írta az endadget.com cikke alapján az Index.
A leállás után azok, akik számítógépen szeretnének csevegni, már csak a Facebook vagy a Messenger webes felületét, illetve a Windows operációs rendszerre elérhető Facebook-alkalmazást használhatják. A cikk szerint a vállalat hivatalos magyarázatot egyelőre nem fűzött a döntéshez, a támogatási oldalon csupán annyi szerepel, hogy a felhasználók értesítést kapnak a változásról,
december 15-e után pedig az asztali programokba való bejelentkezést letiltják.
Lesz azonban már változás is: a Meta arra is felhívta a figyelmet, hogy a csevegések jövőbeli megőrzéséről a felhasználóknak maguknak kell gondoskodniuk.
Ezt is ajánljuk a témában
Új szolgáltatást indít a techóriás.
A vállalat azt javasolja, hogy mindenki kapcsolja be a „biztonságos tárhely” (secure storage) funkciót, és adjon meg egy PIN-kódot a fiókjához. Enélkül az átállás után problémák adódhatnak a korábbi beszélgetések elérésével.
A cég megadta az archiválás biztosításának lépéseit is:
Bár a Meta érdeklődése az üzenetküldés iránt nem csökkent, az asztali alkalmazások kivezetése valószínűleg azt a tényt tükrözi, hogy a felhasználók elsöprő többsége már egyébként is a mobilalkalmazásokat vagy a böngészős felületeket részesíti előnyben – olvasható a cikkben.
Nyitókép: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP