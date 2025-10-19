Ha továbbra is szeretné használni a Messengert, akkor erre nagyon figyeljen

December közepétől a Meta végleg megszünteti a macOS és Windows operációs rendszerekre fejlesztett, asztali Messenger alkalmazást – írta az endadget.com cikke alapján az Index.

A leállás után azok, akik számítógépen szeretnének csevegni, már csak a Facebook vagy a Messenger webes felületét, illetve a Windows operációs rendszerre elérhető Facebook-alkalmazást használhatják. A cikk szerint a vállalat hivatalos magyarázatot egyelőre nem fűzött a döntéshez, a támogatási oldalon csupán annyi szerepel, hogy a felhasználók értesítést kapnak a változásról,

december 15-e után pedig az asztali programokba való bejelentkezést letiltják.

Lesz azonban már változás is: a Meta arra is felhívta a figyelmet, hogy a csevegések jövőbeli megőrzéséről a felhasználóknak maguknak kell gondoskodniuk.