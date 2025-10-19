Ft
10. 19.
vasárnap
Facebook Messenger Meta alkalmazás számítógép messenger

Ha továbbra is szeretné használni a Messengert, akkor erre nagyon figyeljen

2025. október 19. 08:19

Más változás is lesz az alkalmazásban.

2025. október 19. 08:19

December közepétől a Meta végleg megszünteti a macOS és Windows operációs rendszerekre fejlesztett, asztali Messenger alkalmazást – írta az endadget.com cikke alapján az Index. 

A leállás után azok, akik számítógépen szeretnének csevegni, már csak a Facebook vagy a Messenger webes felületét, illetve a Windows operációs rendszerre elérhető Facebook-alkalmazást használhatják. A cikk szerint a vállalat hivatalos magyarázatot egyelőre nem fűzött a döntéshez, a támogatási oldalon csupán annyi szerepel, hogy a felhasználók értesítést kapnak a változásról, 

december 15-e után pedig az asztali programokba való bejelentkezést letiltják.

Lesz azonban már változás is: a Meta arra is felhívta a figyelmet, hogy a csevegések jövőbeli megőrzéséről a felhasználóknak maguknak kell gondoskodniuk. 

A vállalat azt javasolja, hogy mindenki kapcsolja be a „biztonságos tárhely” (secure storage) funkciót, és adjon meg egy PIN-kódot a fiókjához. Enélkül az átállás után problémák adódhatnak a korábbi beszélgetések elérésével. 

A cég megadta az archiválás biztosításának lépéseit is: 

  • A Messenger windowsos vagy macOS-es alkalmazásában a profilkép feletti fogaskerék ikonra kell kattintani.
  • Ki kell választani az „Adatvédelem és biztonság”, majd a „Végponttól végpontig titkosított csevegések” menüpontot.
  • Itt az „Üzenetek tárolása” opcióra kattintani, és meggyőződni róla, hogy a „Biztonságos tárhely bekapcsolása” aktív állapotban van. 

Bár a Meta érdeklődése az üzenetküldés iránt nem csökkent, az asztali alkalmazások kivezetése valószínűleg azt a tényt tükrözi, hogy a felhasználók elsöprő többsége már egyébként is a mobilalkalmazásokat vagy a böngészős felületeket részesíti előnyben – olvasható a cikkben. 

Nyitókép: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP 

 

kbexxx
2025. október 19. 08:36 Szerkesztve
A méta ,lerázza magàról ,az adattárolás, és az elérés, korábbi kötelezettségeit! A megszokott ,bejáratott alkalmazás,Windows Mac OS megszüntetését,felfoghatjuk ,egy újabb gondolat rendőrségi intézkedés,, egy következő lépésének is ! Igyekeznek Facebookra, rátolni a hozzáférés alternativáját! A webes felületen folytatott hozzáférés kiforratlan, sokaknál adatvesztésekkel járhat ,a gyakorlatlanság vagy egyéb okok miatt.!
csulak
2025. október 19. 08:25
sose hasznaltam, es nem is fogom, se ezt se a feszbukot
