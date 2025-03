Gatyába rázza a Facebookot és a Messengert a Meta, nem is véletlenül

A mesterséges intelligenciát egyre több vállalat alkalmazza, és ennek előnyeit a felhasználók is élvezhetik. Korábban az Európai Unió több mesterségesintelligencia-alapú szolgáltatás bevezetését jogi aggályok miatt akadályozta, most azonban engedélyezte az Apple Intelligence rendszerét, valamint a Facebook anyavállalatának, a Metának a mesterségesintelligencia-chatbotját, a Meta AI-t is – írja a 168.hu.