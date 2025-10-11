Ft
kormány MÁV Lázár János

Jó hírek a MÁV-nál – Lázár János fontos bejelentést tett

2025. október 11. 12:27

A miniszter azt is elárulta, a ciklus végéig további fejlesztések várhatóak.

2025. október 11. 12:27
„Előterjesztésemre 

a kormány most arról döntött, hogy forrást biztosít több mint 90 villamos motorvonat beszerzésére. Még a ciklus vége előtt újabb flottafejlesztési lépéseket is megteszünk” 

– írta Lázár János Facebook-bejegyzésében.

Az építési és közlekedési miniszter szerint 

A tarifareformmal rekordszintre emelkedtek az utazásszámok, ez pedig segített nekem abban, hogy újabb forrásokat tudjak kilobbizni a kormánynál a magyar vasút részére. 

Az elmúlt évben „fürkészeket” küldtem szét a világ vasútijármű-piacára, hogy felkutassák a lehető leggyorsabban megszerezhető, jó minőségű új vagy használt vasúti járműveket.”

Nem sokkal előtte Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója a Facebook-oldalán hangsúlyozta, hogy „A MÁV-csoport az uniós források átmeneti hiánya ellenére is arra törekszik, hogy olyan változásokat indítson be, amelyek mind a szolgáltatások, mind az infrastruktúra, mind pedig a gördülőállomány megújítását lehetővé teszik”.

A vezérigazgató közölte, a további intézkedéseknek része 

a hazai forrásból és hitelből megvalósítandó, mintegy 800 milliárdos vasútipálya-felújítási program és az a 10 miniszteri vállalás is, amelynek keretében 100 korszerű mozdonyt és 1000 vadonatúj autóbuszt szereznek be.

„Ez a flotterősítő program folytatódik most újabb járműbeszerzések előkészítésével. Ma 93 db használt, de korszerű regionális villamos motorvonat beszerzése és teljeskörű karbantartása tárgyában indítottunk eljárásokat. Az eredményekről az eljárások lefolytatását követően azonnal beszámolunk a nyilvánosságnak, ahogy arról is, milyen további járműbeszerzések várhatók a MÁV-csoportnál!” – zárta bejegyzését Hegyi Zsolt.

Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher
 

Chekke-Faint
2025. október 11. 14:33
szantofer 2025. október 11. 14:15 Amit leírtál az pont fejlesztésekkel lehet elérni. Szívesen...
szantofer
2025. október 11. 14:15
Nem kell túltolni a biciklit! A magyar emberek azzal is megelégszenek, ha tiszta és ránylag kényelmes a vonat, és nem késik 10 percnél többet. Előbb azt kellene normálisan működtetni ami megvan, és utána lehet álmodozni giga fejlesztésekről. szerintem
bikfic-0
2025. október 11. 14:13
Időszerű volna a büdösszájú félanalfabéta trollsereget karanténba helyezni, hogy egymást szórakoztassák.
massivement5
2025. október 11. 13:33
Kizárólag idő kérdése, és a múlté lesz az, amit a vitéz lecsúthy gömbnindzsa, a becsicskított batidai drakula meg a toporgó mucsai nemzethy moszkoviták képviselnek. Azért vegyetek új vonatokat is, a stadionok helyett. Az UTE 3415 db lila majma kap új stadiont 100 milliárdért. De a lajosmizsei vonallal mi van?
