Jó hírek a MÁV-nál – Lázár János fontos bejelentést tett

Nagy bejelentést tett a MÁV-csoport: jelentős járműbeszerzések várhatóak
Hegyi Zsolt vezérigazgató a Facebook-oldalán közölte a részleteket.
A miniszter azt is elárulta, a ciklus végéig további fejlesztések várhatóak.
„Előterjesztésemre
a kormány most arról döntött, hogy forrást biztosít több mint 90 villamos motorvonat beszerzésére. Még a ciklus vége előtt újabb flottafejlesztési lépéseket is megteszünk”
– írta Lázár János Facebook-bejegyzésében.
Az építési és közlekedési miniszter szerint
A tarifareformmal rekordszintre emelkedtek az utazásszámok, ez pedig segített nekem abban, hogy újabb forrásokat tudjak kilobbizni a kormánynál a magyar vasút részére.
Az elmúlt évben „fürkészeket” küldtem szét a világ vasútijármű-piacára, hogy felkutassák a lehető leggyorsabban megszerezhető, jó minőségű új vagy használt vasúti járműveket.”
Nem sokkal előtte Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója a Facebook-oldalán hangsúlyozta, hogy „A MÁV-csoport az uniós források átmeneti hiánya ellenére is arra törekszik, hogy olyan változásokat indítson be, amelyek mind a szolgáltatások, mind az infrastruktúra, mind pedig a gördülőállomány megújítását lehetővé teszik”.
A vezérigazgató közölte, a további intézkedéseknek része
a hazai forrásból és hitelből megvalósítandó, mintegy 800 milliárdos vasútipálya-felújítási program és az a 10 miniszteri vállalás is, amelynek keretében 100 korszerű mozdonyt és 1000 vadonatúj autóbuszt szereznek be.
„Ez a flotterősítő program folytatódik most újabb járműbeszerzések előkészítésével. Ma 93 db használt, de korszerű regionális villamos motorvonat beszerzése és teljeskörű karbantartása tárgyában indítottunk eljárásokat. Az eredményekről az eljárások lefolytatását követően azonnal beszámolunk a nyilvánosságnak, ahogy arról is, milyen további járműbeszerzések várhatók a MÁV-csoportnál!” – zárta bejegyzését Hegyi Zsolt.
