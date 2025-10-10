Nagy bejelentést tett a MÁV-csoport: jelentős járműbeszerzések várhatóak

„A MÁV-csoport az uniós források átmeneti hiánya ellenére is arra törekszik, hogy olyan változásokat indítson be, amelyek mind a szolgáltatások, mind az infrastruktúra, mind pedig a gördülőállomány megújítását lehetővé teszik” – kezdte pénteki Facebook-bejegyzését Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója. Hegyi szerint

az újabb intézkedésekkel az a céljuk, hogy az utazást fokozatosan jobbá, magasabb minőségűvé tegyék.

A vezérigazgató azt írta: a további intézkedéseknek része a hazai forrásból és hitelből megvalósítandó, mintegy 800 milliárdos vasútipálya-felújítási program és az a 10 miniszteri vállalás is, amelynek keretében 100 korszerű mozdonyt és 1000 vadonatúj autóbuszt szereznek be.

„Ez a flotterősítő program folytatódik most újabb járműbeszerzések előkészítésével. Ma 93 db használt, de korszerű regionális villamos motorvonat beszerzése és teljeskörű karbantartása tárgyában indítottunk eljárásokat. Az eredményekről az eljárások lefolytatását követően azonnal beszámolunk a nyilvánosságnak, ahogy arról is, milyen további járműbeszerzések várhatók a MÁV-csoportnál!” – zárta bejegyzését Hegyi Zsolt.