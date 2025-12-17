Orbán farkasalvása is többet ér az országnak, mint Magyar Péter luxusra épített wellness-túrái

Aztán Bayer eljátszotta, hogy a HVG újságírója, Szentirmai Áron felhívja a szakértőt. „Halló, szakértő? Tessék mondani, a farkasalvás, abban az esetben, ha Orbán farkasalszik, ártalmas az országra?” Ezzel az ostobasággal akarta azt sugallani a HVG, mintha Orbánnak valami baja lenne.

Jelentem, semmi baja az ég világon, teljesen egészséges.

Éppen Isztambulba repült, amikor arról kérdezték, van-e valami „praktikája arra, hogyan lehet gyorsan sokat pihenni”. A miniszterelnök szerint ez úgy működik, hogy a „hulladékidőket ki kell aludni”, azaz míg éjjel „négy órából megoldja”, hat óra alvással „az már Amerika, akkor világcsúcsot futok”. Napközben is elalszok öt-tíz percekre.

„Egy ötperces alvás három-négy órát megold. Katonaélet” – villantotta fel a titkot személyes életszerkesztéséről a miniszterelnök.

Hozzátette, hogy azért a fontosabb megbeszélések, találkozók előtt kialussza magát, különben nem elég éles, és előfordulhat, hogy nem veszi észre a találkozó közben kinyíló lehetőségeket. Az ilyen kiemelt alkalmak közé sorolta a legutóbbi washingtoni vagy moszkvai látogatását, ami előtt „legalább egy rendeset azért kell aludni”.