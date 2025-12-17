Ft
Ft
4°C
0°C
Ft
Ft
4°C
0°C
12. 17.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 17.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
bayer zsolt alvás orbán viktor

Orbán farkasalvása is többet ér az országnak, mint Magyar Péter luxusra épített wellness-túrái

2025. december 17. 18:02

Ha az Orbán farkasalszik, akkor rögtön találnak egy szakértőt, aki majd felvilágosítja a népet.

2025. december 17. 18:02
null
Horváth K. József
Horváth K. József
Mandiner

Az embernek nem támadnak szívderítő gondolatai, ha a szélsőségesen kormányellenes HVG vagy az RTL Klub Orbán Viktorral kapcsolatban farkasalvásról szövegel. Főleg akkor, ha a háború és a béke kérdése van napirenden.

A köztudomásúan keveset alvó Orbán Viktor egy repülőútján farkasalvást is emlegetett. Erre föl a HVG oknyomozója, Szentirmai Áron megkérdezett egy alvásszakértőt, hogy mi az, és hogy veszélybe sodorja-e a farkasalvás az országot. Bayer Zsolt volt az Igazság Órájában Németh Balázs vendége, aki jót nevetett a felvetésen és el is képzelte, ahogy a HVG utánajár a kérdésnek. Mint mondta: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Von der Leyennek ez nagyon fájhat: mintha Orbán írta volna az amerikai mestertervet

Von der Leyennek ez nagyon fájhat: mintha Orbán írta volna az amerikai mestertervet
Tovább a cikkhezchevron

a HVG újságírójának minden nap kell írni valami rosszat a kormányról. Muszáj, mert anélkül nem kapnak fizetést.

Biden is rendszeresen pihent farkasalvással – vetette közbe mosolyogva Németh Balázs. Az nem farkasalvás volt, hanem hörcsögszundi – jött a vigyorgós válasz. A hörcsögszundiról azt kell tudni, hogy az egy hibernáló téli álom, ami egy természetes védekező mechanizmus, és akkor következik be, ha túl hideg van és nincs elég élelem. A szívverés és légzés lelassul, a testhőmérséklet csökken, de a hörcsögalvó valójában csak mély alvásban van.

Ám ha az Orbán farkasalszik, akkor rögtön találnak egy szakértőt, aki majd felvilágosítja a népet. Csurka óta tudjuk, hogy a szakértelem ócska bolsevista trükk. 

Aztán Bayer eljátszotta, hogy a HVG újságírója, Szentirmai Áron felhívja a szakértőt. „Halló, szakértő? Tessék mondani, a farkasalvás, abban az esetben, ha Orbán farkasalszik, ártalmas az országra?” Ezzel az ostobasággal akarta azt sugallani a HVG, mintha Orbánnak valami baja lenne.

Jelentem, semmi baja az ég világon, teljesen egészséges. 

Éppen Isztambulba repült, amikor arról kérdezték, van-e valami „praktikája arra, hogyan lehet gyorsan sokat pihenni”. A miniszterelnök szerint ez úgy működik, hogy a „hulladékidőket ki kell aludni”, azaz míg éjjel „négy órából megoldja”, hat óra alvással „az már Amerika, akkor világcsúcsot futok”.  Napközben is elalszok öt-tíz percekre. 

„Egy ötperces alvás három-négy órát megold. Katonaélet” – villantotta fel a titkot személyes életszerkesztéséről a miniszterelnök. 

Hozzátette, hogy azért a fontosabb megbeszélések, találkozók előtt kialussza magát, különben nem elég éles, és előfordulhat, hogy nem veszi észre a találkozó közben kinyíló lehetőségeket. Az ilyen kiemelt alkalmak közé sorolta a legutóbbi washingtoni vagy moszkvai látogatását, ami előtt „legalább egy rendeset azért kell aludni”. 

G. Németh György alvásszakértő, a Magyar Alvásszövetség elnöke rögzítette: „Általánosságban elmondható, hogy 7-9 óra alvásra van szüksége a szervezetnek. Hajtós, stresszes időszakokban azonban ennél kevesebb is elég lehet, így a mostani helyzetben könnyen előfordulhat, hogy Orbán Viktor elvan 4-6 óra alvással”. Hozzátéve, hogy maga 

az alvás ilyen körülmények között is lehet egészséges, azt pedig már szervezete válogatja, hogy ki, meddig tudja ezt az életmódot fenntartani.

Most, amikor Brüsszelben többen a harmadik világháború kirobbantásán fáradoznak bizony tiszta fejűnek kell lenni. Mark Rutte, korábbi holland külügyminiszter, NATO-főtitkár már ki is jelentette, hogy a NATO-nak fel kell készülnie „olyan méretű háborúra, amelyet nagyszüleink vagy dédszüleink éltek át”. A francia vezérkari főnök pedig azt mondta: „Ha meg akarjuk védeni a nemzetet, el kell fogadnunk, hogy elveszíthetjük gyerekeinket és gazdasági áldozatokat kell vállalnunk. Ha erre nem állunk készen, veszélyben vagyunk.”

Most képzeljék el, hogy egy olyan világban, amikor ilyen őrültségek hangzanak el felelős politikusok szájából, és ott áll velük szemben a józan, békepárti Orbán Viktor. 

Orbán Viktornak most a fejét követelik, pedig a magyar érdekek szerint mindent jól csinált. Épp ez a bűne. 

A globalizmus hatalmasságai úgy gondolják, hogy a mindenkori magyar kormány feje csak egy kliens lehet – mint Magyar Péter –, egy általuk odatett bábjátékos. A magyarok viszont éppen ellenkezőjét gondolják. Az lehet Magyarország első embere, akit a magyarok többsége megválaszt.

Aki a fontos megbeszélések előtt mindig kialussza magát. Ám az ő farkasalvása is többet ér az országnak, mint Magyar Péter luxusra épített wellness-kúrái.

(Nyitókép forrása: Bors)

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
adrás
2025. december 17. 18:52
"Közép-Európa legszebb férfi teste."
Válasz erre
1
0
nyugalom
2025. december 17. 18:29
Micsoda alpari gusztustalan. Melyi miniszterről készült hasonló, raadasul a szektások penzén!
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!