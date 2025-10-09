Ft
kormány kormányinfó segítség szolgálat gyermekvédelem belügyminiszter költség

Itt a nagy bejelentés: milliárdokat fordít a gyermekvédelemre a kormány

2025. október 09. 13:19

Ennek részleteiről a Belügyminisztérium ad majd tájékoztatást.

2025. október 09. 13:19
null

Már idén 17 milliárd forintot juttat a kormány az állami szociális intézményrendszernek – jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten, a Kormányinfón. Gulyás Gergely elmondta azt is, a Budapesten szolgálatot teljesítő rendőrök megsegítésére lakhatástámogatási programot indítanak 10 milliárd forintos keretösszeggel.

A miniszter a gyermekvédelemmel kapcsolatban azt mondta, 

egy héten belül további fontos döntések fognak megszületni, amelyekről a Belügyminisztérium ad majd tájékoztatást.

Kitért arra, hogy a 17 milliárd forint az állami intézményrendszer modernizációjára, illetve bérekre is felhasználható. A részleteket egy héten belül közli a Belügyminisztérium.

Gulyás Gergely ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy ezen a területen ma már a legnagyobb fenntartók az egyházak, ezen kívül pedig önkormányzati és civil fenntartók is vannak.

Jó hírt kaptak a rendőrök is

A miniszter beszámolt arról is, hogy a rendőrök lakhatását segítő programot a belügyminiszter javasolta, mert a budapesti lakhatási költségek olyan magasak, hogy az állomány feltöltése a fővárosban nehézséget jelent. „A jövő évi költségvetésben mintegy tízmilliárd forintos kiadással számolunk; 

ez érdemi segítséget fog jelenteni azoknak a rendőröknek, akik Budapesten teljesítenek szolgálatot”

 – tette hozzá.

Családbarát intézkedések

A tájékoztatón Gulyás Gergely arra is kitért, hogy fontos lépés a családpolitikában az, hogy a családi adókedvezmény mértékének növelésével egyidejűleg október 1-jétől a háromgyermekes édesanyák, január 1-jétől pedig felmenő rendszerben a kétgyermekes anyák is teljes szja-mentességet fognak élvezni.

Nyitókép: Gulyás Gergely Facebook-oldala

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
makapaka2
2025. október 09. 15:44
Erre biztosan megindul a balliberós , szektás trollok visítása.
Válasz erre
0
0
pipa89
2025. október 09. 14:22
Nos, hogy mennyire jó döntés, igazolja, hogy a jutalékos, mocsári trollsereg felmászott az oldalra fröcsögni! Csak a Fidesz!
Válasz erre
1
0
boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2
•••
2025. október 09. 14:19 Szerkesztve
Kormány és a gyermekvédelem egy mondatban már önmagában egy rossz vicc. A kormány arra nem volt képes, hogy a bukott Novákkal és Jucussal bocsánatot kéressenek a pedofiltámogató bűnsegéd kegyelméért azoktól a gyerekektől, akiket Kónya Endre cserbenhagyott, bántalmazott és további bántalmazásra kiszolgáltatott a pedofil igazgatónak és nevelőtanárnak. Kaleta Gábor, Kuntsár Béla, Bese atya, Vásárhelyi János, Juhász Péter Pál, Kónya Endre, Pajor András, Rónaszéki Gábor, Szabó Balázs Tivadar, Hatházi Róbert, Agócs Tibor, Smolek Tamás György és a legújabb Zsolti bácsis ügy sincs lezárva. Egészen ijesztő, hogy mennyi pedofilt rejtegethetnek még a soraik között. Felmerül a kérdés, hogyha ez ennyire megtűrt a berkeikben, akkor a legfelsőbb körökben hányan lehetnek és vajon kik azok. A pedofideszben semmi emberség, semmi emberi nem maradt.
Válasz erre
0
2
recipracio-2
2025. október 09. 13:52
Hiába, Kuncze, az Kuncze! Kuncze Gábor a fideszről: "A Fidesz-kormány olyan mint egy Méntelep,mert itt mindenki fedez valakit!"17 milliárd állami szinten nevetséges összeg Leszavazta a Fidesz a gyermekvédelmi dolgozók béremeléséről és a gyermekek napi étkezésére fordított díj emeléséről szóló javaslatot.Orbán Gulyás ismét ígéretet tett a gyermekvédelemben dolgozók bérenek fejlesztésére. Túlárazott projektekre van pénz mert abból lehet lopni. Milliárdokat elkölteni lejárató reklámokra arra van pénz. Nemzeti konzultációra van pénz. Saját fizetésük emelésésre van pénz. Fideszt meg a gyermekvédelem egy mondatban hánynom kell nem most kell rá költeni, mikor földbe döngölték őket.Még a gyerekek magasabb napi kaja adag pénzét sem szavazták meg,most meg 17 milliárdot költenének rájuk? kiugróan nőtt a bűncselekmények száma a nevelőintézetekben, 353-ról 529-re nőtt a gyermekotthonokban, nevelőintézetekben regisztrált bűncselekmények száma tavaly az előző évhez képest Hazug ruszkiszopók mind
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!