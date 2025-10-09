Itt a nagy bejelentés: milliárdokat fordít a gyermekvédelemre a kormány

Ez történt a Kormányinfón – Gulyás Gergely a Mandinernek: Aki ilyeneket talál ki, mint amilyeneket a Tisza Párt, az nem normális! (VIDEÓ)
Mára teljesen egyértelmű, hogy Brüsszel pórázon tartja Magyar Pétert – mondta Gulyás Gergely.
Ennek részleteiről a Belügyminisztérium ad majd tájékoztatást.
Már idén 17 milliárd forintot juttat a kormány az állami szociális intézményrendszernek – jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten, a Kormányinfón. Gulyás Gergely elmondta azt is, a Budapesten szolgálatot teljesítő rendőrök megsegítésére lakhatástámogatási programot indítanak 10 milliárd forintos keretösszeggel.
A miniszter a gyermekvédelemmel kapcsolatban azt mondta,
egy héten belül további fontos döntések fognak megszületni, amelyekről a Belügyminisztérium ad majd tájékoztatást.
Kitért arra, hogy a 17 milliárd forint az állami intézményrendszer modernizációjára, illetve bérekre is felhasználható. A részleteket egy héten belül közli a Belügyminisztérium.
Gulyás Gergely ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy ezen a területen ma már a legnagyobb fenntartók az egyházak, ezen kívül pedig önkormányzati és civil fenntartók is vannak.
A miniszter beszámolt arról is, hogy a rendőrök lakhatását segítő programot a belügyminiszter javasolta, mert a budapesti lakhatási költségek olyan magasak, hogy az állomány feltöltése a fővárosban nehézséget jelent. „A jövő évi költségvetésben mintegy tízmilliárd forintos kiadással számolunk;
ez érdemi segítséget fog jelenteni azoknak a rendőröknek, akik Budapesten teljesítenek szolgálatot”
– tette hozzá.
A tájékoztatón Gulyás Gergely arra is kitért, hogy fontos lépés a családpolitikában az, hogy a családi adókedvezmény mértékének növelésével egyidejűleg október 1-jétől a háromgyermekes édesanyák, január 1-jétől pedig felmenő rendszerben a kétgyermekes anyák is teljes szja-mentességet fognak élvezni.
Nyitókép: Gulyás Gergely Facebook-oldala
