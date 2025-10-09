Itt a nagy bejelentés: milliárdokat fordít a gyermekvédelemre a kormány

Már idén 17 milliárd forintot juttat a kormány az állami szociális intézményrendszernek – jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten, a Kormányinfón. Gulyás Gergely elmondta azt is, a Budapesten szolgálatot teljesítő rendőrök megsegítésére lakhatástámogatási programot indítanak 10 milliárd forintos keretösszeggel.

A miniszter a gyermekvédelemmel kapcsolatban azt mondta,

egy héten belül további fontos döntések fognak megszületni, amelyekről a Belügyminisztérium ad majd tájékoztatást.

Kitért arra, hogy a 17 milliárd forint az állami intézményrendszer modernizációjára, illetve bérekre is felhasználható. A részleteket egy héten belül közli a Belügyminisztérium.

Gulyás Gergely ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy ezen a területen ma már a legnagyobb fenntartók az egyházak, ezen kívül pedig önkormányzati és civil fenntartók is vannak.