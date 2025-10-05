Itt a bizonyíték, még az is jól jár az Otthon Starttal, aki nem veszi fel

A bérleti díjak és a hiteltörlesztők összehasonlításakor kiderül, hogy sok helyen kedvezőbb a hitel törlesztőrészlete, mint az albérlet ára.
Budapesten például az átlagos bérleti díj 260 ezer forint, míg egy 50 millió forintos, 25 éves hitel törlesztője 236 ezer forint, ami 10%-kal alacsonyabb. A drágább budapesti kerületekben (I., II., V.) akár 20-30 ezer forintos díjcsökkenés is megfigyelhető.
Panyi Miklós, a Miniszterelnökség államtitkára szerint az Otthon Start program kedvezően hat az albérletárakra, és a valós adatokra kell figyelni a hangulatkeltés helyett. A program kezdetben a használt lakások piacát pörgeti, de az építési engedélyek számának növekedése (30 ezer új lakás) jelzi, hogy az építkezések is beindulnak.
A kormány a nagy lakásprojekteket kiemelt státusszal támogatja, ami gyorsíthatja az új lakások piacra kerülését 2026 végére, 2027 elejére. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint az Otthon Start program 1300-1500 milliárd forintos lakossági hitelkiáramlást generálhat 2026 végéig, főként a használtlakás-piacon.
Juhász Attila, az Újház Zrt. elnöke kiemelte, hogy a hitelezés felfutása turbulenciát okozhat, ha a vásárlók rövid távú lehetőségként tekintenek a programra. Az újlakás-hitelezés és az építkezések jelenleg elmaradnak a korábbi szintektől, de a program hosszú távú fenntartása stabilizálhatná az építőipart, különösen vidéken, ahol még jelentős növekedési potenciál van.