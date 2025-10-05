Ft
Ft
16°C
2°C
Ft
Ft
16°C
2°C
10. 05.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 05.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
bérleti díj Otthon Start albérletpiac hitel ingatlan

Itt a bizonyíték, még az is jól jár az Otthon Starttal, aki nem veszi fel

2025. október 05. 21:10

A bérleti díjak is csökkenni kezdtek, mert sok esetben kedvezőbb a törlesztőt fizetni, mint a bérleti díjat.

2025. október 05. 21:10
null

A szeptemberben indult Otthon Start program kedvezményes, 3%-os hitele jelentősen átalakítja az albérletpiacot, egyre többen választják a saját lakás vásárlását a bérlés helyett – derül ki az Ingatlan.com elemzéséből.

Balogh László, a portál vezető elemzője a Világgazdaságnak elmondta, hogy

a program hatására elmaradt a bérlakások iránti keresleti hullám, miközben a kiadó lakások száma 18 ezerre nőtt, ami három-négy éves csúcsot jelent.

A 3%-os hitel vonzereje miatt sokan fordulnak az albérletpiacról a lakásvásárlás felé. A program bejelentése előtt már sokan felkészültek: kinézték, letárgyalták, sőt lefoglalózták a kiszemelt ingatlanokat. Az Ingatlan.com adatai szerint szeptember elején az érdeklődés megduplázódott a bejelentés előtti héthez képest, bár később 6%-kal mérséklődött, az éves szintű keresletnövekedés még így is 40-43%-os.

Az eladók is aktivizálódtak, 29%-kal több hirdetést adtak fel, mint tavaly ilyenkor. Az albérletpiacon a szokásos szezonális keresletnövekedés elmaradt, részben az Otthon Start program hatására.

A bérleti díjak és a hiteltörlesztők összehasonlításakor kiderül, hogy sok helyen kedvezőbb a hitel törlesztőrészlete, mint az albérlet ára.

Budapesten például az átlagos bérleti díj 260 ezer forint, míg egy 50 millió forintos, 25 éves hitel törlesztője 236 ezer forint, ami 10%-kal alacsonyabb. A drágább budapesti kerületekben (I., II., V.) akár 20-30 ezer forintos díjcsökkenés is megfigyelhető.

Panyi Miklós, a Miniszterelnökség államtitkára szerint az Otthon Start program kedvezően hat az albérletárakra, és a valós adatokra kell figyelni a hangulatkeltés helyett. A program kezdetben a használt lakások piacát pörgeti, de az építési engedélyek számának növekedése (30 ezer új lakás) jelzi, hogy az építkezések is beindulnak.

A kormány a nagy lakásprojekteket kiemelt státusszal támogatja, ami gyorsíthatja az új lakások piacra kerülését 2026 végére, 2027 elejére. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint az Otthon Start program 1300-1500 milliárd forintos lakossági hitelkiáramlást generálhat 2026 végéig, főként a használtlakás-piacon.

Juhász Attila, az Újház Zrt. elnöke kiemelte, hogy a hitelezés felfutása turbulenciát okozhat, ha a vásárlók rövid távú lehetőségként tekintenek a programra. Az újlakás-hitelezés és az építkezések jelenleg elmaradnak a korábbi szintektől, de a program hosszú távú fenntartása stabilizálhatná az építőipart, különösen vidéken, ahol még jelentős növekedési potenciál van.

Nyitókép forrása: Vasvári Tamás / MTI

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
mandoppi25
2025. október 05. 21:35
Bárki bármit mond, a keresleti oldal nem megfelelő támogatása az ingatlanárak növekedését, ezáltal az infláció növekedését eredményezi.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!