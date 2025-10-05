Itt a bizonyíték, még az is jól jár az Otthon Starttal, aki nem veszi fel

A szeptemberben indult Otthon Start program kedvezményes, 3%-os hitele jelentősen átalakítja az albérletpiacot, egyre többen választják a saját lakás vásárlását a bérlés helyett – derül ki az Ingatlan.com elemzéséből.

Balogh László, a portál vezető elemzője a Világgazdaságnak elmondta, hogy

a program hatására elmaradt a bérlakások iránti keresleti hullám, miközben a kiadó lakások száma 18 ezerre nőtt, ami három-négy éves csúcsot jelent.

A 3%-os hitel vonzereje miatt sokan fordulnak az albérletpiacról a lakásvásárlás felé. A program bejelentése előtt már sokan felkészültek: kinézték, letárgyalták, sőt lefoglalózták a kiszemelt ingatlanokat. Az Ingatlan.com adatai szerint szeptember elején az érdeklődés megduplázódott a bejelentés előtti héthez képest, bár később 6%-kal mérséklődött, az éves szintű keresletnövekedés még így is 40-43%-os.

Az eladók is aktivizálódtak, 29%-kal több hirdetést adtak fel, mint tavaly ilyenkor. Az albérletpiacon a szokásos szezonális keresletnövekedés elmaradt, részben az Otthon Start program hatására.