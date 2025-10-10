Ft
Ft
19°C
8°C
Ft
Ft
19°C
8°C
10. 10.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 10.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
könyv ösztöndíj Pottyondy Edina Nobel-bizottság

Iszonyatosan kiszúrt velem a Nobel-bizottság

2025. október 10. 08:04

Kraszhanorkai diadala fényében, már azt is kellemetlen kimondani, hogy nekem is lett egy könyvem.

2025. október 10. 08:04
null
Pottyondy Edina
Pottyondy Edina
Facebook

„Iszonyatosan kiszúrt velem a Nobel-bizottság!

Tegnap leadtam a könyvem kéziratát a nyomdának, elkészítettem egy örömködő, vigyorgó fényképet, élesítettük az új honlapot, ahol már elő lehet rendelni. A tegnapi felvételen szóba is hoztam a Jólvanezígyben. Úgy voltam vele, hogy ennyi bele kell férjen, ez egy kulturált, ízléses, visszafogott kampány lesz.

Erre tegnap délután odaadják Krasznhorkainak az irodalmi Nobelt! Ami negyed évszázadonként egyszer történik meg a magyar irodalomban. Én meg itt állok a kötetemmel, amit úgy kell promotálnom, hogy a fél ország Krasznahorkait ünnepli. A másik fele meg amúgy sem olvas.

Ilyen nyomorult helyzetbe még nem kerültem. Mint amikor a család ünnepli a legnagyobb fiút, mert ösztöndíjat nyert a Harvardra, én meg viszem haza büszkén az ellenőrzöm, hogy végül megkaptam a kettest matekból. Halál ciki.

Kraszhanorkai diadala fényében, már azt is kellemetlen kimondani, hogy nekem is lett egy könyvem.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép forrása: Facebook

 

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
apasza
2025. október 10. 08:56
II.A csúcsponton, ahogy érezni lehetett, hogy utat tör belőle, még egy alig hallhatót nyögött is. Érezte a siker kísértő illatát, sőt, még önmagának sem merte bevallani, szájában még az ízét is. Ilyen egy Büszke Edina. Hát Kész! Megnyomta az entert, lecsukta a gépét, szélesen elvigyorodott, a fogantyúba kapaszkodva felállt, hátranézve elégedett gondolataival kísérte utolsó zubogó útjára művét. Tudta, hogy kiszakadt belőle ismét valami, ami az ő értelme, lényege, de nem gyászolt, hanem ünnepelt. Hallotta, ahogy a változás elektromos szele kiröpíti a világba az ő hírét, és büszkeség árasztotta el bensőjét. Élt. 
Válasz erre
0
0
apasza
2025. október 10. 08:56
I. Edina elégedetten állt fel. Az imént, amikor még feszültségeitől terhesen leült hófehér székére, ölébe kapta a laptopját, ökölbe szorult arcával böngészett a fejében, nézte az üres mezőt, arra gondolt, hogyan adhatná ki magából a mai reggelen is magából létezése értelmét. TUDTA, hogy kell, hogy meg kell tegye. Ő nem olyan, aki teketóriázik. Ő nem tűrheti zokszó nélkül, hogy más sikeres, hogy a magyarok sikeresek. Megfeszítette minden izmát, beletette mindenét, olajozottan záporoztak a betűk is, ujjai szakavatottan szántották a billentyűk sorát. Tudta, hogy különleges, amit csinál, de hát aminek ki kell jönni, annak ki kell jönni. Mindenkinek kell legyen valami produktuma, nehogy a lelkecskéje beteljesülés nélkül maradjon.
Válasz erre
0
0
pulsarito
2025. október 10. 08:41
Pottyondi! Az, hogy neked könyved jelenik meg önmagában ciki, Krasznahorkai Nobel díja nélkül is!
Válasz erre
2
0
faramuci
2025. október 10. 08:41
Lemaradtál! Én még 18 voltam amikor saját könyvem lett,a címe az hogy MUNKAKÖNYV. Neked hány év igazolt munkaviszonyod van edina?? Saccolok talán ha 5-év.... Ehhez mérten szerintem k@rva jól élsz ebben az "elnyomó diktatúrában". JÓ-jó,Erdélyben nem kerestél egy vasat sem ,mert érdektelenségbe fulladt a projekt....😁
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!