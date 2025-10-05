Inkluzív, szeretetteljes, liberális safespace-szé alakult Soros lapja: óriási zsidózásokban vannak a 444 olvasói

Befolyásos New York-i üzletember lehet az új amerikai nagykövet Budapesten
Azonban a jelölést a Szenátusnak még jóvá kell hagynia, a folyamat várhatóan októberben kezdődhet.
Így reagáltak az új amerikai nagykövet személyéről szóló hírre.
Korábban a Mandiner is megírta, hogy Donald Trump egy befolyásos New York-i üzletembert, Benjamin Landát jelölte az Egyesült Államok budapesti nagyköveti posztjára. Landa kinevezését még a Szenátusnak jóvá kell hagynia, amely folyamat várhatóan októberben fog megindulni.
Ezt is ajánljuk a témában
Azonban a jelölést a Szenátusnak még jóvá kell hagynia, a folyamat várhatóan októberben kezdődhet.
A hírről a 444 is beszámolt, a következő címmel: „Ortodox zsidó üzletember lehet az új amerikai nagykövet Budapesten”. A 444 olvasói Facebookon reagáltak a hírre, sokan kifogásolták a férfi vallását, és megindult egy antiszemita-gyűlöletcunami.
„Izrael befedi Európát,Orbán haverja közbenjárt Trumpnál, hogy zsidó legyen a nagykövet” – írta az egyik felhasználó, egy másik pedig úgy fogalmazott: „Ugyan mit ha nem zsidó küldenének a gyarmatra???”.
„Nem lesz már elég a zsidókból” – írta egy harmadik, de ezeknél cifrább kommentek is érkeztek.
Mások ezzel szemben azt tették szóvá, hogy a 444-en az utóbbi időben egyre több a „zsidózás”, és az ehhez hasonló híreknél szándékosan hangsúlyozzák ki az érintett személyek vallási hovatartozását.
Nyitókép: X/ Hungarian Conservative