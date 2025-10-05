Inkluzív, szeretetteljes, liberális safespace-szé alakult Soros lapja: óriási zsidózásokban vannak a 444 olvasói

A hírről a 444 is beszámolt, a következő címmel: „Ortodox zsidó üzletember lehet az új amerikai nagykövet Budapesten”. A 444 olvasói Facebookon reagáltak a hírre, sokan kifogásolták a férfi vallását, és megindult egy antiszemita-gyűlöletcunami.

„Izrael befedi Európát,Orbán haverja közbenjárt Trumpnál, hogy zsidó legyen a nagykövet” – írta az egyik felhasználó, egy másik pedig úgy fogalmazott: „Ugyan mit ha nem zsidó küldenének a gyarmatra???”.

„Nem lesz már elég a zsidókból” – írta egy harmadik, de ezeknél cifrább kommentek is érkeztek.