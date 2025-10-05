Ft
Benjamin Landa Donald Trump amerikai nagykövet 444

Inkluzív, szeretetteljes, liberális safespace-szé alakult Soros lapja: óriási zsidózásokban vannak a 444 olvasói

2025. október 05. 13:59

Így reagáltak az új amerikai nagykövet személyéről szóló hírre.

2025. október 05. 13:59
Korábban a Mandiner is megírta, hogy Donald Trump egy befolyásos New York-i üzletembert, Benjamin Landát jelölte az Egyesült Államok budapesti nagyköveti posztjára. Landa kinevezését még a Szenátusnak jóvá kell hagynia, amely folyamat várhatóan októberben fog megindulni.

A hírről a 444 is beszámolt, a következő címmel: „Ortodox zsidó üzletember lehet az új amerikai nagykövet Budapesten”. A 444 olvasói Facebookon reagáltak a hírre, sokan kifogásolták a férfi vallását, és megindult egy antiszemita-gyűlöletcunami.

„Izrael befedi Európát,Orbán haverja közbenjárt Trumpnál, hogy zsidó legyen a nagykövet” – írta az egyik felhasználó, egy másik pedig úgy fogalmazott: „Ugyan mit ha nem zsidó küldenének a gyarmatra???”.

„Nem lesz már elég a zsidókból” írta egy harmadik, de ezeknél cifrább kommentek is érkeztek.

Mások ezzel szemben azt tették szóvá, hogy a 444-en az utóbbi időben egyre több a „zsidózás”, és az ehhez hasonló híreknél szándékosan hangsúlyozzák ki az érintett személyek vallási hovatartozását.

Nyitókép: X/ Hungarian Conservative

panka45
2025. október 05. 14:27
Hát ezt is megértem...
Válasz erre
0
0
A szexárdi láncfűrészes böllér
2025. október 05. 14:15
Úriember, polgár nem zsidózik: a 🦒ok között is vannak normális, tisztességes, szimpatikus arcok, és persze ott vannak (voltak és lesznek) az úgynevezett "alja🦒ok" ( Goodfriend, Pressman stb.), akikről Márai Sándor is megemlékezett a naplójában!
Válasz erre
1
0
cutcopy
2025. október 05. 14:03
Ezek azok akik egy Soros plakát miatt antiszemitának titulálták a kormányt..?
Válasz erre
6
0
langyostiszasok
2025. október 05. 14:03
Zsidóznak???? Magyarországon???? Na neeee! Ez töj új !
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!