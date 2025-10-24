ő és pártja aljasítják le a magyar közélet színvonalát több mint másfél éve.

3. Magyar Péter megjelenését a jobboldali médiát előszeretettel propagandázó Telex borította be édes mázzal; mint írták: »Mire lement a nap, és Magyar Péter a beszédének legfontosabb részéhez, az ígéretekhez ért, addigra úgy tűnt, mintha ő lenne a legnagyobb fényforrás a Hősök terén, a magyar uralkodók szobrai előtt.«

+1 Nagyon sok fiatal volt ott a Békemeneten. Ez cáfolat arra nézve, hogy a polgári oldal nem tudja megszólítani ezt a korosztályt.”

