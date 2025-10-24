Ft
Ilyen embertömeget aligha láthattunk az elmúlt években közéleti rendezvényen

A Békemeneten kétszer annyian vettek részt, mint a Tisza Nemzeti Menetén.

2025. október 24. 11:40
Hoppál Hunor
„AZ IDEI OKTÓBER 23-RÓL – 3 PONTBAN!

1.  A Békemeneten kétszer annyian vettek részt, mint a Tisza Nemzeti Menetén. Ezt lehet bárhogyan másképp magyarázni, a két csoportosulásról készült különféle felvételek egyértelműek. Amikor a Békemenet megérkezett a Margit híd pesti hídfőjéhez, egy újabb tömeg képe tárult a résztvevők elé, amely a Jászai Mari tértől egészen a Nyugati térig állt, a két csoportosulás pedig együtt vonult tovább.

2. Orbán Viktor magabiztos, stabil vezetőként tartott szónoklatot a Kossuth téren, külön kiemelte a fiatalokat, és üzent a mai kor kihívásaival (főleg a háborús veszéllyel és a brüsszeli birodalmi törekvésekkel) kapcsolatban. Délután Magyar Péter lózungokkal tarkított, indokolatlanul hosszú és oktalanul pátoszos beszédében a társadalmi megbékélést is felhozta, miközben 

ő és pártja aljasítják le a magyar közélet színvonalát több mint másfél éve.

3. Magyar Péter megjelenését a jobboldali médiát előszeretettel propagandázó Telex borította be édes mázzal; mint írták: »Mire lement a nap, és Magyar Péter a beszédének legfontosabb részéhez, az ígéretekhez ért, addigra úgy tűnt, mintha ő lenne a legnagyobb fényforrás a Hősök terén, a magyar uralkodók szobrai előtt.«

+1 Nagyon sok fiatal volt ott a Békemeneten. Ez cáfolat arra nézve, hogy a polgári oldal nem tudja megszólítani ezt a korosztályt.”

Hejjas_Ivan_Egyenlo_Banasmod_Szakkollegium
2025. október 24. 13:33
teljes a pánik a tiszásoknál, ugyan mire ez a sok vergődés, hogyha tényleg annyian voltatok?
olajfa-0
2025. október 24. 13:05
Valaki tudja mitől nemzeti a tiszás menet? Inkább NEMZETELLENES!
Obsitos Technikus
2025. október 24. 12:56 Szerkesztve
Kizárt, hogy kétszer annyian. Ötször annyian talán. Nem fogok létszámot becsülni, csak két területadatot közlök, amit most számoltam ki: 1. Margit-híd budai hídfő - Alkotmány utca a Kossuth tér kereszteződésében 53ezer négyzetméter. Bár a hídon való haladás dinamikus volt, és a tömött sorok inkább a hídon voltak jellemzőek, de volt egy statikus pontja a menetnek, amikor a tömeg eleje az Alkotmány utcán át elérte a Kossuth teret, akkor a vége épp elhagyta a budai hídfőt, és a Bem téri kanyarban már nem nagyon voltak emberek. Amikor mindenki (nagyjából, aki befért), beérkezett a térre: 2. A Kossuth tér területe - leszámítva a tribünt, a színpadot, a virágágyásokat, a mesterséges kis tavat, de hozzáadva az alkotmány utcát (minimum) a Hold utcáig, és a két szomszédos utcát kb. száz méter mélységben - szerintem kissé alábecsülve 40ezer négyzetméter. Ki-ki kedve szerint szorozza fel a számára tetszetős népsűrűséggel.
CirmoS
2025. október 24. 12:26
Kétségbe lennék esve ha csak kétszer annyian lettünk volna a Békemeneten. Nem tudom minek kell itt is úriemberkedni meg jópofizni a csürhével szemben, miért kell kisebbíteni a Békemenet létszámát, de azt tudom, hogy qrva unalmas ez a puhapöcsüség..
