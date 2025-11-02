Kiderült Magyar Péter titkos terve: ezért számolta vissza a perceket a Tisza Párt elnöke

Az elmúlt héten továbbra is a számháborúé volt a főszerep a Békemenet és a Nemzeti Menet vonatkozásában. A baloldali sajtó szerint a Tisza rendezvénye minden tekintetben verte a Békemenetet, holott a kormánypártisággal nem vádolható 24.hu élőben még arról közvetített, hogy vannak lyukak a tömegben.

Mint ismeretes, a Telex még ennél is tovább ment, és konkrétan Magyar Pétert nevezte annak a fénynek, aki mögött a Hősök terén lévő szobrok is árnyékba borulnak. A portál cikke több kérdést is felvett a „független-objektív” sajtó karakteréről, melyben a Mesterterv legutóbbi adásában is kitértek a szakértők.

Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője és G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégia igazgatója is kiemelte, hogy Magyar Péter beszéde nem volt egy nagy politikai teljesítmény, hiszen a fő üzenetek továbbra is hiányoztak. Ennek ellenére az ellenzéki sajtó arról ír, hogy a Tisza október 23-a egyértelmű győztese, és a kormánypártok igyekeznek ledolgozni hátrányukat. Mráz Ágoston arra is kitért, hogy mi lehetett az oka annak, hogy a Tisza vezetője 70 percig beszélt híveinek.