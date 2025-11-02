Ft
G Fodor Gábor Mesterterv Magyar Péter Békemenet Mráz Ágoston Sámuel

Kiderült Magyar Péter titkos terve: ezért számolta vissza a perceket a Tisza Párt elnöke

2025. november 02. 12:25

Mráz Ágoston Sámuel szerint nem volt véletlen, hogy a Tisza megemlékezésén Magyar több mint egy órán keresztül szónokolt.

2025. november 02. 12:25
null

Az elmúlt héten továbbra is a számháborúé volt a főszerep a Békemenet és a Nemzeti Menet vonatkozásában. A baloldali sajtó szerint a Tisza rendezvénye minden tekintetben verte a Békemenetet, holott a kormánypártisággal nem vádolható 24.hu élőben még arról közvetített, hogy vannak lyukak a tömegben.

Mint ismeretes, a Telex még ennél is tovább ment, és konkrétan Magyar Pétert nevezte annak a fénynek, aki mögött a Hősök terén lévő szobrok is árnyékba borulnak. A portál cikke több kérdést is felvett a „független-objektív” sajtó karakteréről, melyben a Mesterterv legutóbbi adásában is kitértek a szakértők.

Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője és G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégia igazgatója is kiemelte, hogy Magyar Péter beszéde nem volt egy nagy politikai teljesítmény, hiszen a fő üzenetek továbbra is hiányoztak. Ennek ellenére az ellenzéki sajtó arról ír, hogy a Tisza október 23-a egyértelmű győztese, és a kormánypártok igyekeznek ledolgozni hátrányukat. Mráz Ágoston arra is kitért, hogy mi lehetett az oka annak, hogy a Tisza vezetője 70 percig beszélt híveinek.

„Az egész a vizualitásról szólt, mertvára és azért mondott ilyen hosszú beszédet, hogy besötétedjen és gyertyákat tudjanak gyújtani és képeket közölni” – mondta Mráz Ágoston Sámuel. Az elemző szerint Magyarnak erődemonstrációra volt szüksége, mivel az elmúlt hetekben számos botrány tépázta meg a Tisza támogatottságát. Kiemelte, hogy félévvel a választás előtt továbbra sincsenek jelöltjei a Fidesz legnagyobb kihívójának. „Azok, akik ilyen üzeneteket küldenek, és bizonygatják, hogy nyertek, azoknak van vesztes pozíciója” – tette hozzá Mráz Ágoston.

A teljes adást ide kattintva tekintheti meg.

Nyitókép: Képernyőkép/Facebook-videó

 

robertdenyiro
2025. november 02. 14:09
Jó hangosan picsog a libkány trollsereg, tehát ez is betalált. A magatehetetlen vergődésük a legjobb szórakozást nyújtja.
tapir32
2025. november 02. 14:05
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Nyugdíjak megadóztatását. Szavazz a nyomorra!
gyozoporgorugasa
•••
2025. november 02. 13:43 Szerkesztve
Ami bizosítja számodra,hogy a fideszre fogsz szavazni. teljes szellemi leépülés Kisebbségi vagy. Határon túli vagy önkormányzati közfoglalkoztatott vagy Alacsony iskolai végzettséged van M1,tv2 kizárólagos nézettsége mandiner ,origó pestirácok ,olvasása stb stb 🤣😊😊👌🐱‍🏍
belbuda
•••
2025. november 02. 13:31 Szerkesztve
Samu,annyira szánalmasak vagytok…🫢
