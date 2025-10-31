Ft
10. 31.
péntek
Vezet a Tisza? Ráég Magyar Péterre a nyugdíjügy? Mutatjuk a legfontosabb számokat – itt a Mesterterv legújabb adása

2025. október 31. 18:30

A Mesterterv következő adásában Kereki Gergő, Mráz Ágoston Sámuel és G. Fodor Gábor elemzik a hét legfontosabb történéseit – a Békemenettől Magyar Péter Nemzeti Menetén át a nyugdíjbotrányig. Az adásban kiderül, hogyan változtak az erőviszonyok, mit mutatnak a legújabb közvélemény-kutatások, és kiben bíznak ma leginkább a magyarok.

2025. október 31. 18:30
null

Pénteken újra itt a Mesterterv. Kereki Gergő, a Mandiner.hu főszerkesztője, Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője, és G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója ezúttal is kíméletlen pontossággal elemzik a hét legfontosabb eseményeit és a politikai erővonalak alakulását.

Nézze meg a teljes műsort Mandiner YouTube-csatornáján!

A műsor középpontjában ezúttal a Békemenet és Magyar Péter Nemzeti Menete áll. Vajon ki formálja ma a politikai tömegek hangulatát, és ki az, aki inkább sodródik az eseményekkel? 

A stúdióban bemutatott legfrissebb közvélemény-kutatások ezúttal is izgalmas összefüggéseket tárnak fel: az adatok világosan kirajzolják, mely pártok erősödnek, és hol gyengül a támogatás. Valóban a Tisza Párt áll az élen, vagy csupán egy régi politikai mintázat tűnik fel új köntösben?

A hét egyik legvitatottabb ügye a nyugdíjbotrány, amely komoly hullámokat kavart a közéletben. A kiszivárgott javaslatok és a politikai reakciók újraélesztették a vitát arról, ki viseli a felelősséget a gazdasági döntések következményeiért.

Mit üzen mindez a választóknak? Kiben bíznak majd a magyarok?
A Mesterterv következő adásában a szakértők minden kérdésre választ keresnek: a számok mögül pedig kirajzolódik a reális helyzet, és talán a jövő politikai térképe is.

 

