Így fékezné meg a parlament a politikai erőszakot, mielőtt még késő lenne

Hozzájárulhat a veszélyhelyzet jövő májusig történő meghosszabbításához kedden az Országgyűlés, amely elfogadhatja a politikai erőszak terjedése elleni fellépésről szóló országgyűlési határozati javaslatot is. A képviselők megtárgyalják a következő tízéves Országos Fogyatékosságügyi Programot – derül ki az MTI összefoglalójából.

A határozathozatalok között döntés lesz egyebek mellett az orosz-ukrán háború miatt kihirdetett veszélyhelyzet meghosszabbítását célzó, a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról és kezeléséről szóló törvény módosításáról.

Szavaznak az egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról szóló előterjesztésről, amely a budapesti Józsefvárosi pályaudvar területén létrehozott - az eredeti elképzelések szerint a vészkorszak gyermekáldozatainak emléket állító – Sorsok Háza MTK részére történő átadását szabályozza.

Elfogadhatják a képviselők a politikai erőszak terjedése elleni fellépésről szóló országgyűlési határozati javaslatot, amelyben az Országgyűlés felkéri a kormányt, hogy dolgozzon ki a fizikai és digitális térben terjedő agresszió mérséklését elősegítő javaslatokat.

Döntés lesz a határ menti ingázók adatbázisának létrehozásáról és egyéb törvények módosításáról is.