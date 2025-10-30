„Idei volt az utolsó Sziget Fesztiválom!

Ezt őszintén nem gondoltam akkor, amikor augusztusban kedvenc ausztrál bandám, az Empire of the Sun játszott a szerdai napon éjszaka – és ezzel egy nagy álmom vált valóra, hogy láthassam őket.

Tegnap a Fővárosi Közgyűlés ülésén nem sikerült megegyezni a Sziget sorsáról. A közgyűlés nem támogatta a Sziget Fesztivál jelenlegi tulajdonosaival kötött területhasználati szerződés felbontását, így a jelenlegi állás szerint jövőre nem rendezik meg a fesztivált.

Bevallom, egyik részem sír, a másik nevet. A Sziget sajnos már nem nyújtotta azt, amit egykoron adott a hazai közönségnek, viszont egy-két koncert így is bitang jó volt. Sajnos be kell látni, hogy a magyar fesztiválélet haldoklik. Nincs új ötlet, unalmasak az előadók, és szinte mindenhol ugyanazok lépnek fel. És pont ebben volt más egy kicsit a Sziget.

Ez most ennyi volt, de én nem gondolnám, hogy ez így is fog maradni.”