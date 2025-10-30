Ft
Ft
16°C
5°C
Ft
Ft
16°C
5°C
10. 30.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 30.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Móna Márk Budapest Sziget Fesztivál

Az idei volt az utolsó Sziget Fesztiválom!

2025. október 30. 11:51

Ez most ennyi volt, de én nem gondolnám, hogy ez így is fog maradni.

2025. október 30. 11:51
null
Móna Márk
Móna Márk
Facebook

„Idei volt az utolsó Sziget Fesztiválom!

Ezt őszintén nem gondoltam akkor, amikor augusztusban kedvenc ausztrál bandám, az Empire of the Sun játszott a szerdai napon éjszaka – és ezzel egy nagy álmom vált valóra, hogy láthassam őket.

Tegnap a Fővárosi Közgyűlés ülésén nem sikerült megegyezni a Sziget sorsáról. A közgyűlés nem támogatta a Sziget Fesztivál jelenlegi tulajdonosaival kötött területhasználati szerződés felbontását, így a jelenlegi állás szerint jövőre nem rendezik meg a fesztivált.

Bevallom, egyik részem sír, a másik nevet. A Sziget sajnos már nem nyújtotta azt, amit egykoron adott a hazai közönségnek, viszont egy-két koncert így is bitang jó volt. Sajnos be kell látni, hogy a magyar fesztiválélet haldoklik. Nincs új ötlet, unalmasak az előadók, és szinte mindenhol ugyanazok lépnek fel. És pont ebben volt más egy kicsit a Sziget.

Ez most ennyi volt, de én nem gondolnám, hogy ez így is fog maradni.”

Nyitókép forrása: Vasvári Tamás /MTI

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
survivor
2025. október 30. 12:46
Most sírjak, b+?
Válasz erre
0
0
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
2025. október 30. 12:45
OH BEH SAJNÁLOM.....
Válasz erre
0
0
CirmoS
2025. október 30. 12:44
A Pepsi- sziget még jó volt! 98' - tól 2001- ig haverokkal kint voltunk. Akkor még egészen más volt minden! Fiatalok és zene egyaránt! Sokkal jobb volt! A későbbiekben ismerőseim voltak, de már évről - évre csak a panaszt hallottam tőlük!
Válasz erre
0
0
karcos-2
2025. október 30. 12:30
SZIGET az LMBTQIP..................+ és a kábítószerlegalizálásának kiemelkedő nemzetközi propaganda központja erődemonstrációja. Minek ezt a szennyet Magyarországra hozni?
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!