„Undorító, amit a Tisza csinált”, „k*rva nagy csalódás”, „mára kijózanított, amiket mostanában műveltek” – kiakadtak a Tisza szavazói a Sziget miatt
Csak úgy záporoznak a csalódott kommentek a párt fővárosi frakciójának posztja alá.
Ez most ennyi volt, de én nem gondolnám, hogy ez így is fog maradni.
„Idei volt az utolsó Sziget Fesztiválom!
Ezt őszintén nem gondoltam akkor, amikor augusztusban kedvenc ausztrál bandám, az Empire of the Sun játszott a szerdai napon éjszaka – és ezzel egy nagy álmom vált valóra, hogy láthassam őket.
Tegnap a Fővárosi Közgyűlés ülésén nem sikerült megegyezni a Sziget sorsáról. A közgyűlés nem támogatta a Sziget Fesztivál jelenlegi tulajdonosaival kötött területhasználati szerződés felbontását, így a jelenlegi állás szerint jövőre nem rendezik meg a fesztivált.
Bevallom, egyik részem sír, a másik nevet. A Sziget sajnos már nem nyújtotta azt, amit egykoron adott a hazai közönségnek, viszont egy-két koncert így is bitang jó volt. Sajnos be kell látni, hogy a magyar fesztiválélet haldoklik. Nincs új ötlet, unalmasak az előadók, és szinte mindenhol ugyanazok lépnek fel. És pont ebben volt más egy kicsit a Sziget.
Ez most ennyi volt, de én nem gondolnám, hogy ez így is fog maradni.”
Nyitókép forrása: Vasvári Tamás /MTI
