Hősies harc folyik a szőlőültetvények megmentéséért: mindent bevet az agrárminisztérium (VIDEÓ)

2025. október 19. 12:40

Kedvez az időjárás a védekezésnek, de továbbra is hatalmas veszélyben vannak a magyar borászok.

2025. október 19. 12:40
null

Magyarország szőlőültetvényeit komoly veszély fenyegeti az aranyszínű sárgaság nevű súlyos fertőzés formájában, amely jelentős károkat okozhat a szőlősgazdák és borászok számára. Nagy István agrárminiszter legutóbbi Facebook-videóban számolt be a védekezés részleteiről, hangsúlyozva, hogy a kormány és a szakemberek minden lehetséges eszközzel fellépnek a betegség terjedése ellen.

A Hegyközségek Nemzeti Tanácsával együttműködve országszerte több mint 200 szemlecsoport dolgozik a szőlőültetvények átvizsgálásán, hogy felderítsék a fertőzés jeleit. A modern technológia is szerepet kap a küzdelemben:

drónos felderítéssel eddig több mint 8000 hektár szőlőt vizsgáltak át, és a NÉBIH mobil laborautója a helyszínen képes megerősíteni a kórokozó jelenlétét.

A szemlék a vegetációs időszak kezdetéig, illetve a metszési munkák befejezéséig folytatódnak. A fertőzés megjelenése után azonnal elfogadott akcióterv keretében a kormány 3,8 milliárd forintot különített el a védekezésre. Ennek jelentős részét szüret utáni és tavaszi növényvédőszeres kezelésekre fordítják, emellett nagy területen zajlik helikopteres permetezés is.

Az időjárás jelenleg kedvez a védekezésnek, mivel a betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca a fagypont közeli hajnali hőmérsékleteken elpusztul. Bár az aranyszínű sárgaság az emberre nem jelent veszélyt, a szőlőültetvényekben súlyos gazdasági károkat okozhat. A fertőzött ültetvények tulajdonosai állami támogatást igényelhetnek a hatóság által előírt kényszerintézkedések miatt, és a kormány kezdeményezte, hogy uniós alapok bevonásával a károsultak teljes költségeik megtérítésére jogosultak legyenek. Nagy István hangsúlyozta: 

Nem hagyjuk magukra a szőlősgazdákat és a borászokat, számíthatnak a nemzeti kormányra ebben a veszélyben is.”

Nyitókép forrása: MTI/Katona Tibor

hernadvolgyi-2
2025. október 19. 13:47
Leromlott genetikájú monokultúrás, hatalmas ültetvényeknek az első tavaszi szél megárt. Januártól decemberig locsolni kell mérgekkel. Több ezer éven át míg nem szakemberek foglalkoztak a szőlőtermesztésel nem kellet permetezni, vajon miért?
llnnhegyi
2025. október 19. 13:26
Ez olyan veszélyes,mint a Szőlő utcai rágalmazás, álhírgyártás . Küzdeni kell ellene, irtani a módszert!
llnnhegyi
2025. október 19. 13:20 Szerkesztve
Szőlőkabóca elő féreg/bogár/rovar lehet védekezni ellene, akár a krumplibogár ellen. Kicsit megkéstek.
SzkeptiKUSS
2025. október 19. 13:01
Olyan lesz, mint a tűzelhalás az almafáknál. Felszámolhatatlan, de lehet ellene védekezni.?
