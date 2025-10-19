Hősies harc folyik a szőlőültetvények megmentéséért: mindent bevet az agrárminisztérium (VIDEÓ)

Magyarország szőlőültetvényeit komoly veszély fenyegeti az aranyszínű sárgaság nevű súlyos fertőzés formájában, amely jelentős károkat okozhat a szőlősgazdák és borászok számára. Nagy István agrárminiszter legutóbbi Facebook-videóban számolt be a védekezés részleteiről, hangsúlyozva, hogy a kormány és a szakemberek minden lehetséges eszközzel fellépnek a betegség terjedése ellen.

A Hegyközségek Nemzeti Tanácsával együttműködve országszerte több mint 200 szemlecsoport dolgozik a szőlőültetvények átvizsgálásán, hogy felderítsék a fertőzés jeleit. A modern technológia is szerepet kap a küzdelemben:

drónos felderítéssel eddig több mint 8000 hektár szőlőt vizsgáltak át, és a NÉBIH mobil laborautója a helyszínen képes megerősíteni a kórokozó jelenlétét.

A szemlék a vegetációs időszak kezdetéig, illetve a metszési munkák befejezéséig folytatódnak. A fertőzés megjelenése után azonnal elfogadott akcióterv keretében a kormány 3,8 milliárd forintot különített el a védekezésre. Ennek jelentős részét szüret utáni és tavaszi növényvédőszeres kezelésekre fordítják, emellett nagy területen zajlik helikopteres permetezés is.

Az időjárás jelenleg kedvez a védekezésnek, mivel a betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca a fagypont közeli hajnali hőmérsékleteken elpusztul. Bár az aranyszínű sárgaság az emberre nem jelent veszélyt, a szőlőültetvényekben súlyos gazdasági károkat okozhat. A fertőzött ültetvények tulajdonosai állami támogatást igényelhetnek a hatóság által előírt kényszerintézkedések miatt, és a kormány kezdeményezte, hogy uniós alapok bevonásával a károsultak teljes költségeik megtérítésére jogosultak legyenek. Nagy István hangsúlyozta: