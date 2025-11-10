Lekerülhet a boltok polcairól az ország szeretett tejterméke: akár búcsút is mondhatunk a „tejfölnek”

Az Agrárminisztérium módosítani szeretné a Magyar Élelmiszerkönyv tejfölre vonatkozó előírásait – derül ki abból a tervezetből, amelyet hétfőn társadalmi vitára bocsátottak a kormány hivatalos oldalán.

A tervezet szerint a tejfölnek élő, megfelelő mennyiségű tejsavó-baktériumot kell tartalmaznia, és az utóhőkezelésen átesett termékeket ezentúl nem lehetne tejfölnek nevezni.

Ezeket csak „utóhőkezelt savanyú tejszínkészítmény” megnevezéssel lehetne forgalmazni.

A módosítás életbe lépése után a gyártók és forgalmazók egyéves türelmi időt kapnának a szabályoknak való megfeleléshez.