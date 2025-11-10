Ft
Ft
13°C
8°C
Ft
Ft
13°C
8°C
11. 11.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 11.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Agrárminisztérium (AM) Magyar Élelmiszerkönyv tejföl tejtermék

Lekerülhet a boltok polcairól az ország szeretett tejterméke: akár búcsút is mondhatunk a „tejfölnek”

2025. november 10. 22:14

A módosítás életbe lépése után a gyártók és forgalmazók egyéves türelmi időt kapnának a szabályoknak való megfeleléshez.

2025. november 10. 22:14
null

Az Agrárminisztérium módosítani szeretné a Magyar Élelmiszerkönyv tejfölre vonatkozó előírásait – derül ki abból a tervezetből, amelyet hétfőn társadalmi vitára bocsátottak a kormány hivatalos oldalán.

A tervezet szerint a tejfölnek élő, megfelelő mennyiségű tejsavó-baktériumot kell tartalmaznia, és az utóhőkezelésen átesett termékeket ezentúl nem lehetne tejfölnek nevezni. 

Ezeket csak „utóhőkezelt savanyú tejszínkészítmény” megnevezéssel lehetne forgalmazni. 

A módosítás életbe lépése után a gyártók és forgalmazók egyéves türelmi időt kapnának a szabályoknak való megfeleléshez.

Ezt is ajánljuk a témában

A tervezetről 15 napig lehet véleményt nyilvánítani a kormány weboldalán, a végleges döntés pedig csak ezt követően születhet meg.

Nyitókép: Balogh Zoltán / MTI

***

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gabor87
2025. november 10. 23:29
404 - Az oldal nem található Mi ez a szakértelem? :)
Válasz erre
1
1
pandalala
2025. november 10. 23:04
" A tervezet szerint a tejfölnek élő, megfelelő mennyiségű tejsavó-baktériumot kell tartalmaznia, és az utóhőkezelésen átesett termékeket ezentúl nem lehetne tejfölnek nevezni. Ezeket csak „utóhőkezelt savanyú tejszínkészítmény” megnevezéssel lehetne forgalmazni. "
Válasz erre
3
0
adadadadadada-do-problem-iz-do-vor
2025. november 10. 22:55
Miért, milyen echte magyar élelmiszermárkákat nem szüntetett meg vagy adott idegen kézre ez a buzi kormány?
Válasz erre
1
16
Dermedve
•••
2025. november 10. 22:52 Szerkesztve
Nem a tejfölnek kell búcsút mondani hanem a tejfölként árusított pancsoknak. (amik továbbra is kaphatóak lesznek csak nem tejfölként) A tejet, virslit rendbe tették miért maradna ki a tejföl?
Válasz erre
15
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!