Lekerülhet a boltok polcairól az ország szeretett tejterméke: akár búcsút is mondhatunk a „tejfölnek”

Azonnal vigye vissza ezt az élelmiszert, ha otthon találja — veszélyes lehet!
Semmiképpen se fogyasszák, a cég visszatéríti az árát.
A módosítás életbe lépése után a gyártók és forgalmazók egyéves türelmi időt kapnának a szabályoknak való megfeleléshez.
Az Agrárminisztérium módosítani szeretné a Magyar Élelmiszerkönyv tejfölre vonatkozó előírásait – derül ki abból a tervezetből, amelyet hétfőn társadalmi vitára bocsátottak a kormány hivatalos oldalán.
A tervezet szerint a tejfölnek élő, megfelelő mennyiségű tejsavó-baktériumot kell tartalmaznia, és az utóhőkezelésen átesett termékeket ezentúl nem lehetne tejfölnek nevezni.
Ezeket csak „utóhőkezelt savanyú tejszínkészítmény” megnevezéssel lehetne forgalmazni.
A módosítás életbe lépése után a gyártók és forgalmazók egyéves türelmi időt kapnának a szabályoknak való megfeleléshez.
Ezt is ajánljuk a témában
Semmiképpen se fogyasszák, a cég visszatéríti az árát.
A tervezetről 15 napig lehet véleményt nyilvánítani a kormány weboldalán, a végleges döntés pedig csak ezt követően születhet meg.
Nyitókép: Balogh Zoltán / MTI
***