Külföldi kézbe került volna a magyar tejipar zászlóshajója, de a kormány azonnal közbelépett

A nemzetgazdasági miniszter megakadályozta, hogy külföldi befektető szerezze meg a magyar tulajdonban álló Alföldi Tej Kft.-t – számolt be a Világgazdaság. A tárca indoklása szerint a magyar családok élelmiszer-ellátásának biztonsága elsőbbséget élvez, az adásvétel pedig komoly kockázatot hordozott volna.

A minisztérium rámutatott: a stratégiai jelentőségű tejágazat több mint 15 ezer embernek biztosít megélhetést. 2025. június 5-én érkezett hivatalos bejelentés arról, hogy egy külföldi cégcsoport megvásárolná az Alföldi Tej Kft. teljes üzletrészét. Az NGM az Agrárminisztériummal együtt megvizsgálta az ügylet részleteit, és arra a következtetésre jutott, hogy

a tulajdonosváltás veszélyeztetné Magyarország államérdekeit, ezért a tranzakciót megtiltották.

A kockázatokat az Agrárminisztérium és a Tej Terméktanács szakemberei is megerősítették. Mivel az Alföldi Tej a hazai nyerstej-felvásárlás mintegy 20 százalékát biztosítja, a külföldi kézbe kerülés jelentős piaci zavarokat és ellátásbiztonsági problémákat okozhatott volna.

Drágább tejtermékek, csökkenő hazai kapacitás