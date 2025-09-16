Külföldi kézbe került volna a magyar tejipar zászlóshajója, de a kormány azonnal közbelépett

Két „mindenszarizmus” közben szépen csendben kijöttek az adatok: az élelmiszeripar teljesítménye folyamatosan erősödik
A magyar élelmiszeripar teljesítménye erősödik.
A nemzetgazdasági miniszter megakadályozta, hogy külföldi befektető szerezze meg a magyar tulajdonban álló Alföldi Tej Kft.-t – számolt be a Világgazdaság. A tárca indoklása szerint a magyar családok élelmiszer-ellátásának biztonsága elsőbbséget élvez, az adásvétel pedig komoly kockázatot hordozott volna.
A minisztérium rámutatott: a stratégiai jelentőségű tejágazat több mint 15 ezer embernek biztosít megélhetést. 2025. június 5-én érkezett hivatalos bejelentés arról, hogy egy külföldi cégcsoport megvásárolná az Alföldi Tej Kft. teljes üzletrészét. Az NGM az Agrárminisztériummal együtt megvizsgálta az ügylet részleteit, és arra a következtetésre jutott, hogy
a tulajdonosváltás veszélyeztetné Magyarország államérdekeit, ezért a tranzakciót megtiltották.
A kockázatokat az Agrárminisztérium és a Tej Terméktanács szakemberei is megerősítették. Mivel az Alföldi Tej a hazai nyerstej-felvásárlás mintegy 20 százalékát biztosítja, a külföldi kézbe kerülés jelentős piaci zavarokat és ellátásbiztonsági problémákat okozhatott volna.
A tárca szerint a külföldi tulajdonlás oda vezetett volna, hogy a magyar feldolgozóipar teljesítménye visszaesik, a nyers tej kivitelre kerül, míg a külföldön előállított termékeket csak magasabb áron lehetett volna beszerezni. Emellett jól ismert magyar tejtermékek tűnhettek volna el a boltokból.
A döntés célja a lakosság élelmiszer-ellátásának biztonsága. A vállalat a tiltás után felajánlotta, hogy ugyanazon feltételekkel, amelyeket a külföldi befektető számára szabtak, a magyar államnak értékesíti üzletrészeit. Az állam jelenleg is mérlegeli ennek lehetőségét – áll a minisztérium közleményében.
Nyitókép: Facebook