Agrárminisztérium (AM) élelmiszer biztonság Magyarország

Külföldi kézbe került volna a magyar tejipar zászlóshajója, de a kormány azonnal közbelépett

2025. szeptember 16. 14:49

A döntés célja a lakosság élelmiszer-ellátásának biztonsága.

2025. szeptember 16. 14:49
null

A nemzetgazdasági miniszter megakadályozta, hogy külföldi befektető szerezze meg a magyar tulajdonban álló Alföldi Tej Kft.-t – számolt be a Világgazdaság. A tárca indoklása szerint a magyar családok élelmiszer-ellátásának biztonsága elsőbbséget élvez, az adásvétel pedig komoly kockázatot hordozott volna.

A minisztérium rámutatott: a stratégiai jelentőségű tejágazat több mint 15 ezer embernek biztosít megélhetést. 2025. június 5-én érkezett hivatalos bejelentés arról, hogy egy külföldi cégcsoport megvásárolná az Alföldi Tej Kft. teljes üzletrészét. Az NGM az Agrárminisztériummal együtt megvizsgálta az ügylet részleteit, és arra a következtetésre jutott, hogy 

a tulajdonosváltás veszélyeztetné Magyarország államérdekeit, ezért a tranzakciót megtiltották.

A kockázatokat az Agrárminisztérium és a Tej Terméktanács szakemberei is megerősítették. Mivel az Alföldi Tej a hazai nyerstej-felvásárlás mintegy 20 százalékát biztosítja, a külföldi kézbe kerülés jelentős piaci zavarokat és ellátásbiztonsági problémákat okozhatott volna.

Drágább tejtermékek, csökkenő hazai kapacitás

A tárca szerint a külföldi tulajdonlás oda vezetett volna, hogy a magyar feldolgozóipar teljesítménye visszaesik, a nyers tej kivitelre kerül, míg a külföldön előállított termékeket csak magasabb áron lehetett volna beszerezni. Emellett jól ismert magyar tejtermékek tűnhettek volna el a boltokból.

A döntés célja a lakosság élelmiszer-ellátásának biztonsága. A vállalat a tiltás után felajánlotta, hogy ugyanazon feltételekkel, amelyeket a külföldi befektető számára szabtak, a magyar államnak értékesíti üzletrészeit. Az állam jelenleg is mérlegeli ennek lehetőségét – áll a minisztérium közleményében.

Nyitókép: Facebook

 

Összesen 31 komment

T. Péter
2025. szeptember 16. 17:30
Egyébként már nyáron sejteni lehetett, hogy egy görög cég akarja megvenni, és az is nagyjából borítékolható volt, hogy az új rendelet kifejezetten ezért született.
Berendel
2025. szeptember 16. 17:18
"külföldi cégcsoport megvásárolná az Alföldi Tej Kft. teljes üzletrészét." Ez vajon mit jelent? Milyen üzletnek a részét vásárolná meg teljesen? Üzleten kívüli része is van az Alföldi Tej Kft-nek?
konzekvencia
2025. szeptember 16. 16:54
Hát, remélem jól jövünk ki belőle.
nyafika
2025. szeptember 16. 16:49
Lófaszt a külföldi moslék pofájába. Ittam már lengyelnek nevezett import tej szart, bazdmeg, se illata, se állaga, vizezett fehér színű hulladék AKCIÓSAN 1 liter 350,-... Bazd szájba a kurva anyádat, azt!
