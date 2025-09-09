Két „mindenszarizmus” közben szépen csendben kijöttek az adatok: az élelmiszeripar teljesítménye folyamatosan erősödik

Az élelmiszeripar teljesítménye folyamatosan erősödik: az utolsó lezárt év árbevétele közel 7 ezer milliárd forintot tett ki, ami 6,5 százalékos növekedést jelentett az előző időszakhoz képest. A belföldi értékesítés 7 százalékkal bővült. „A tendencia biztató, hiszen a minőségi magyar termékek aránya növekszik, és mind a hazai, mind a külpiaci keresletben egyre hangsúlyosabban jelenik meg” – fogalmazott Tállai András, az Agrárminisztérium miniszterhelyettese.

Mint ismert, az élelmiszeripar fejlesztéséhez jelentős támogatások járultak hozzá:

a Vidékfejlesztési Program keretében több mint 1300 élelmiszeripari feldolgozó üzem részesült több mint 300 milliárd forintból.

2025. augusztus 31-ig az úgynevezett évi felhívásokra 741 kérelem érkezett és már több mint 275 milliárd forint összegben született pozitív döntés a fejlesztéseket illetően.

Ezek a fejlesztések hozzájárulnak a magyar élelmiszer-önellátás erősítéséhez, a hazai gazdaság versenyképességének növeléséhez, valamint ahhoz, hogy a fogyasztók asztalára biztonságos, jó minőségű magyar élelmiszerek kerüljenek.