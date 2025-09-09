Két „mindenszarizmus” közben szépen csendben kijöttek az adatok: az élelmiszeripar teljesítménye folyamatosan erősödik

Magyar Péter megint nem ment be a munkahelyére, frakciótársai pedig újra a magyar gazdák ellen szavaztak
A Tisza Párt újra megmutatta valódi arcát.
A magyar élelmiszeripar teljesítménye erősödik.
Az élelmiszeripar teljesítménye folyamatosan erősödik: az utolsó lezárt év árbevétele közel 7 ezer milliárd forintot tett ki, ami 6,5 százalékos növekedést jelentett az előző időszakhoz képest. A belföldi értékesítés 7 százalékkal bővült. „A tendencia biztató, hiszen a minőségi magyar termékek aránya növekszik, és mind a hazai, mind a külpiaci keresletben egyre hangsúlyosabban jelenik meg” – fogalmazott Tállai András, az Agrárminisztérium miniszterhelyettese.
Mint ismert, az élelmiszeripar fejlesztéséhez jelentős támogatások járultak hozzá:
a Vidékfejlesztési Program keretében több mint 1300 élelmiszeripari feldolgozó üzem részesült több mint 300 milliárd forintból.
2025. augusztus 31-ig az úgynevezett évi felhívásokra 741 kérelem érkezett és már több mint 275 milliárd forint összegben született pozitív döntés a fejlesztéseket illetően.
Ezek a fejlesztések hozzájárulnak a magyar élelmiszer-önellátás erősítéséhez, a hazai gazdaság versenyképességének növeléséhez, valamint ahhoz, hogy a fogyasztók asztalára biztonságos, jó minőségű magyar élelmiszerek kerüljenek.
Az Agrárminisztérium célja, hogy a hazai mezőgazdaság és élelmiszeripar a legbiztonságosabb és legmagasabb színvonalon szolgálja a magyar családokat”
– húzta alá a miniszterhelyettes.
Az AgroInform kifejti, hogy a „láncszemléleten” alapuló stratégia – összhangban az uniós „Farm to Fork” koncepcióval – egyaránt összekapcsolja a mezőgazdaságot, az élelmiszeripart és a kereskedelmet, előtérbe helyezve a hazai termelőket és a fogyasztókkal való közvetlen kapcsolatot.
