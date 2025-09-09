Ft
Agrárminisztérium (AM) élelmiszeripar teljesítmény mezőgazdaság árbevétel kereslet

Két „mindenszarizmus” közben szépen csendben kijöttek az adatok: az élelmiszeripar teljesítménye folyamatosan erősödik

2025. szeptember 09. 20:52

A magyar élelmiszeripar teljesítménye erősödik.

2025. szeptember 09. 20:52
null

Az élelmiszeripar teljesítménye folyamatosan erősödik: az utolsó lezárt év árbevétele közel 7 ezer milliárd forintot tett ki, ami 6,5 százalékos növekedést jelentett az előző időszakhoz képest. A belföldi értékesítés 7 százalékkal bővült. „A tendencia biztató, hiszen a minőségi magyar termékek aránya növekszik, és mind a hazai, mind a külpiaci keresletben egyre hangsúlyosabban jelenik meg”fogalmazott Tállai András, az Agrárminisztérium miniszterhelyettese.

Mint ismert, az élelmiszeripar fejlesztéséhez jelentős támogatások járultak hozzá: 

a Vidékfejlesztési Program keretében több mint 1300 élelmiszeripari feldolgozó üzem részesült több mint 300 milliárd forintból. 

2025. augusztus 31-ig az úgynevezett évi felhívásokra 741 kérelem érkezett és már több mint 275 milliárd forint összegben született pozitív döntés a fejlesztéseket illetően. 

Ezek a fejlesztések hozzájárulnak a magyar élelmiszer-önellátás erősítéséhez, a hazai gazdaság versenyképességének növeléséhez, valamint ahhoz, hogy a fogyasztók asztalára biztonságos, jó minőségű magyar élelmiszerek kerüljenek.

Az Agrárminisztérium célja, hogy a hazai mezőgazdaság és élelmiszeripar a legbiztonságosabb és legmagasabb színvonalon szolgálja a magyar családokat” 

– húzta alá a miniszterhelyettes.

Az AgroInform kifejti, hogy a „láncszemléleten” alapuló stratégia – összhangban az uniós „Farm to Fork” koncepcióval – egyaránt összekapcsolja a mezőgazdaságot, az élelmiszeripart és a kereskedelmet, előtérbe helyezve a hazai termelőket és a fogyasztókkal való közvetlen kapcsolatot.

Nyitókép: Facebook/István Nagy

 

