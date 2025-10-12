Nagy István: Jön az agrár adócsökkentés, újabb terheket vesz le a kormány a gazdák válláról

Nagy István keményen helyrerakta a magyar gazdákat becsmérlő Tarr Zoltánt
Az agrárminiszter nem kímélte a tiszás politikust.
Itt a jó hír a gazdálkodóknak.
Újabb terheket vesz le a gazdák válláról a kormány, amely több, számukra kedvező javaslatról döntött.
A gazdálkodók mindig számíthatnak ránk, hisz szövetségesei vagyunk egymásnak”
– hangsúlyozta Nagy István agrárminiszter vasárnap a Facebook-oldalára feltöltött videóüzenetében.
Ismertette, könnyebbséget jelent majd, hogy
mentesítik a mezőgazdasági vontatók pótkocsijait az adófizetés alól,
kiegészítik a helyi adókra vonatkozó jogszabályt is, ennek értelmében az erdő ingatlanok a termőföldnek minősülő ingatlanokkal egy kategóriába kerülnek. Ezáltal a termőföldhöz hasonlóan az erdőre sem lehet települési adót kivetni.
Hozzátette, további könnyítés, hogy a földvásárláskor igénybe vehető illetékmentesség nem sérül abban az esetben, ha a megvásárolt ingatlanra valamilyen törvényi szolgalom kerül bejegyzésre.
Felhívta a figyelmet arra, hogy
technikai korrekciót hajtanak végre a marhahús esetében.
Hiszen már eddig is a fél és a negyedelt marha 5 százalékos áfakulcs alá esett. Ezt most kiterjesztik a marha tőkehúsra és a marha belsőségekre is. Ez az intézkedés növeli az értékesítésbiztonságot és tovább mérsékelheti a piaci kockázatokat is.
További segítséget kapnak a kora tavaszi fagykárral és az aszálykárokkal érintett gazdálkodók.
Azok a termelők, akik bejelentkeztek a kárenyhítési alapba, egy évig hiteltörlesztési moratóriumban részesülhetnek – emelte ki.
Elmondta, az egyik további intézkedésünk a borászoknak kedvez. A kisüzemi habzóborra 50 százalékos jövedékiadó-kedvezményt vezetnek be. „Köszönjük Szatmáry Kristóf képviselő úr kezdeményezését, amit a kormány is támogat. Továbbá
a palackos előállítás mellett most már tartályos formában is lesz lehetőségük habzóbort készíteni
a gazdálkodóknak a saját szőlő vagy bor felhasználásával” – fogalmazott Nagy István.
Az agrárminiszter kijelentette, ezekkel az intézkedésekkel tovább támogatják a gazdák megélhetését és versenyképességük megőrzését. Az élelmezésbiztonságot és a mindennapi kenyeret nem veszélyeztetheti semmi, és ezért továbbra is mindent meg fognak tenni.
„A gazdák mindig számíthatnak ránk!” – hangsúlyozta Nagy István.
Nyitókép: Nick Dolding/Getty Images
(MTI)