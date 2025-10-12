Nagy István: Jön az agrár adócsökkentés, újabb terheket vesz le a kormány a gazdák válláról

kiegészítik a helyi adókra vonatkozó jogszabályt is, ennek értelmében az erdő ingatlanok a termőföldnek minősülő ingatlanokkal egy kategóriába kerülnek. Ezáltal a termőföldhöz hasonlóan az erdőre sem lehet települési adót kivetni.

Hozzátette, további könnyítés, hogy a földvásárláskor igénybe vehető illetékmentesség nem sérül abban az esetben, ha a megvásárolt ingatlanra valamilyen törvényi szolgalom kerül bejegyzésre.

Felhívta a figyelmet arra, hogy

technikai korrekciót hajtanak végre a marhahús esetében.

Hiszen már eddig is a fél és a negyedelt marha 5 százalékos áfakulcs alá esett. Ezt most kiterjesztik a marha tőkehúsra és a marha belsőségekre is. Ez az intézkedés növeli az értékesítésbiztonságot és tovább mérsékelheti a piaci kockázatokat is.