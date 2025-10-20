Súlyos veszély fenyegeti a szőlőket

Veszélyben a magyar szőlő? Azonnal intézkedett a kormány!
A hatóság bárkit felszólíthat a kór terjedésének a megakadályozására.
Az agrárminiszter szerint is komoly a helyzet.
Már 21 borvidéken van jelen a szőlő aranyszínű sárgaság betegsége; országszerte védekeznek a szőlőkabócával szemben – mondta videóüzenetében Nagy István agrárminiszter, hangsúlyozva, hogy a gazdák számíthatnak a kormányra.
Nagy István elmondta, hogy
folyamatosan és nagy erőkkel védekeznek a szőlőtőkéket veszélyeztető súlyos fertőzés, az aranyszínű sárgaság ellen.
A Hegyközségek Nemzeti Tanácsával együttműködve országszerte több mint 200 szemlecsoport keresi a szőlőültetvényeken a betegségre utaló jeleket. Emellett drónos felderítést is végeznek.
A hét végéig több mint 8 ezer hektár szőlőt vizsgáltak át. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) mobil laborautója a fertőzés gyanúja esetén már a helyszínen igazolhatja a kórokozó jelenlétét – jelezte a miniszter.
A helyzet komoly – hangsúlyozta Nagy István, rámutatva arra:
a növénybetegség ugyan az emberre nem jelent veszélyt, de megjelenése jelentős károkat okoz a szőlősgazdáknak és a borászoknak.
A Blikknek nyilatkozó borászok szerint ha nem sikerül megfékezni a kórt, néhány éven belül eltűnhet a magyar szőlő, és ez nem vicc vagy túlzó megállapítás, hanem szikár tény. „Ha a szomszéd nem védekezik, mindenki veszít” – figyelmeztet egyikük.
Nyitókép: Az aranyszínű sárgaság fitoplazmás betegséggel fertőzött szőlőültetvény Zalaszentgrót környékén. Fotó: MTI/Katona Tibor