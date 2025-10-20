Súlyos veszély fenyegeti a szőlőket

Már 21 borvidéken van jelen a szőlő aranyszínű sárgaság betegsége; országszerte védekeznek a szőlőkabócával szemben – mondta videóüzenetében Nagy István agrárminiszter, hangsúlyozva, hogy a gazdák számíthatnak a kormányra.

Nagy István elmondta, hogy

folyamatosan és nagy erőkkel védekeznek a szőlőtőkéket veszélyeztető súlyos fertőzés, az aranyszínű sárgaság ellen.

A Hegyközségek Nemzeti Tanácsával együttműködve országszerte több mint 200 szemlecsoport keresi a szőlőültetvényeken a betegségre utaló jeleket. Emellett drónos felderítést is végeznek.

A hét végéig több mint 8 ezer hektár szőlőt vizsgáltak át. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) mobil laborautója a fertőzés gyanúja esetén már a helyszínen igazolhatja a kórokozó jelenlétét – jelezte a miniszter.