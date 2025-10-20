Ft
borászat szőlőtermelő kabóca betegség

Súlyos veszély fenyegeti a szőlőket

2025. október 20. 22:39

Az agrárminiszter szerint is komoly a helyzet.

2025. október 20. 22:39
null

Már 21 borvidéken van jelen a szőlő aranyszínű sárgaság betegsége; országszerte védekeznek a szőlőkabócával szemben – mondta videóüzenetében Nagy István agrárminiszter, hangsúlyozva, hogy a gazdák számíthatnak a kormányra. 

Nagy István elmondta, hogy

folyamatosan és nagy erőkkel védekeznek a szőlőtőkéket veszélyeztető súlyos fertőzés, az aranyszínű sárgaság ellen.

A Hegyközségek Nemzeti Tanácsával együttműködve országszerte több mint 200 szemlecsoport keresi a szőlőültetvényeken a betegségre utaló jeleket. Emellett drónos felderítést is végeznek.

A hét végéig több mint 8 ezer hektár szőlőt vizsgáltak át. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) mobil laborautója a fertőzés gyanúja esetén már a helyszínen igazolhatja a kórokozó jelenlétét – jelezte a miniszter.

Ezt is ajánljuk a témában

A helyzet komoly – hangsúlyozta Nagy István, rámutatva arra:

a növénybetegség ugyan az emberre nem jelent veszélyt, de megjelenése jelentős károkat okoz a szőlősgazdáknak és a borászoknak.

A Blikknek nyilatkozó borászok szerint ha nem sikerül megfékezni a kórt, néhány éven belül eltűnhet a magyar szőlő, és ez nem vicc vagy túlzó megállapítás, hanem szikár tény. „Ha a szomszéd nem védekezik, mindenki veszít” – figyelmeztet egyikük.  

Nyitókép: Az aranyszínű sárgaság fitoplazmás betegséggel fertőzött szőlőültetvény Zalaszentgrót környékén. Fotó: MTI/Katona Tibor

 

