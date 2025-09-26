Ft
09. 26.
péntek
szőlőkabóca szőlőnövény veszély

Veszélyben a magyar szőlő? Azonnal intézkedett a kormány!

2025. szeptember 26. 21:08

A hatóság bárkit felszólíthat a kór terjedésének a megakadályozására.

2025. szeptember 26. 21:08
null

Egyre fokozódik hazánkban a szőlőnövényekre végzetes, aranyszínű sárgaságot okozó betegség, a kormány a probléma megoldása érdekében szigorú intézkedéseket hozott, a hatóság bárkit felszólíthat a kór terjedésének a megakadályozására – adta hírül az Index.

A Magyar Közlönyben megjelent csütörtöki kormányrendelet a szőlő egyik legveszélyesebb károsítójának nevezte az aranyszínű sárgaságot okozó betegséget, ami ugyan emberre és állatra ártalmatlan, a szőlőnövény számára végzetes. 

Gyógymód ellene nincs, a kórt okozó szőlőkabóca elleni fellépés útján lehetséges a betegség visszaszorítása. 

A kormány döntése értelmében a hatóság bárkit – magánszemélyeket és szervezeteket is – kötelezhet a növénybetegség megelőzésére és terjedésének megakadályozására. 

Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán


 

SzaboGeza
2025. szeptember 26. 21:26
Az elég gyanús lesz, ha csak Nálunk, meg a Szlovákoknál kezd elterjedni ez a "métely"!!!!:)
