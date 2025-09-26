Veszélyben a magyar szőlő? Azonnal intézkedett a kormány!

Egyre fokozódik hazánkban a szőlőnövényekre végzetes, aranyszínű sárgaságot okozó betegség, a kormány a probléma megoldása érdekében szigorú intézkedéseket hozott, a hatóság bárkit felszólíthat a kór terjedésének a megakadályozására – adta hírül az Index.

A Magyar Közlönyben megjelent csütörtöki kormányrendelet a szőlő egyik legveszélyesebb károsítójának nevezte az aranyszínű sárgaságot okozó betegséget, ami ugyan emberre és állatra ártalmatlan, a szőlőnövény számára végzetes.

Gyógymód ellene nincs, a kórt okozó szőlőkabóca elleni fellépés útján lehetséges a betegség visszaszorítása.

A kormány döntése értelmében a hatóság bárkit – magánszemélyeket és szervezeteket is – kötelezhet a növénybetegség megelőzésére és terjedésének megakadályozására.

