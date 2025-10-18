Hoppá: van, amiben pártszimpátiától függetlenül is egyetért az „internet népe”

A Jó Arcok segítik a fogyatékosokat, a Zebra bokán rúgja a hivatásos hergelőket
A XXI. Század Intézet októberi felmérésből kiderült, hogy a magyar közösségi média felhasználók számára fontos az emberi méltóság védelme és nem szeretik az álhíreket.
A XXI. Század Intézet úgy döntött, hogy „A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása” elnevezéssel, a választásokig hátra lévő időszakban rendszeresen jelentkezik majd kutatásokkal. Mint fogalmaztak, nemcsak az érdekeli őket, hogy ki áll jobban, melyik párt vezet, hanem az is, hogy
mi van a mélyben, hogyan alakul át a társadalmi nyilvánosság, mit gondolnak az emberek az előttük álló fontos kérdésekről,
a jövő kihívásairól, és arról, hogy az életük szempontjából mit tartanak lényegesnek és mit nem – olvasható az Intéztet hivatalos oldalán közzétett közleményben.
Október elején arról szerettek volna többet megtudni, hogy mit gondolnak az emberek arról, hogy vajon mennyire fejthetik ki szabadon a véleményüket a közösségi médiában. Szembesülnek-e véleményük kifejtéséért az emberi méltóságukat sértő kommentekkel, illetve mit gondolnak arról, hogy szükséges-e szigorítani a jogszabályokon egyrészt az álhírek visszaszorítása érdekében, másrészt az emberi méltóságot sértő kommentek megfogalmazóival szemben – sorolták a kérdéseiket.
Felmérésükből kiderült, hogy
a válaszadók közel fele (47 százalék) úgy érzi, hogy teljesen, vagy többé-kevésbé szabadon kifejtheti a véleményét a közösségi médiában, és csak a válaszadók 15 százaléka érzi úgy, hogy egyáltalán nem.
Ugyanakkor a szabadságnak „ára” is van: a válaszadók 43 százaléka nyilatkozott arról, hogy véleménye miatt rendszeresen vagy többé-kevésbé szembesülnie kell emberi méltóságát sértő kommentekkel. A válaszadók közel negyedének (24 százalék) viszont egyáltalán nincs ilyen tapasztalata – írták.
Rámutattak, hogy a kutatás érdekes hozadéka, hogy vannak olyan kérdések és ügyek, amelyek nem esnek áldozatul a pártok közötti versengésnek, vagyis
az emberek többsége függetlenül attól, hogy milyen pártszimpátiával rendelkezik, egyetért az emberi méltóság értékének megvédésében,
a szabad tájékozódás fontosságában és abban is, hogy ezen értékek érvényre juttatása, illetve védelme érdekében a jog erejével kell fellépni.
Arra a kérdésre pedig, hogy „egyetért-e Ön azzal, hogy szigorítani kellene a jogszabályokon az internetes bántalmazás visszaszorítása érdekében, illetve az emberi méltóságot sértő kommentek megfogalmazóival szemben?” tíz válaszadóból nyolc (81 százalék) egy irányba tartó választ ad: teljes mértékig vagy inkább egyetért abban, hogy szigorítani kell.
Így gondolja ezt a Fidesz-szavazók 91 százaléka, de a Tisza-szavazók 75 százaléka is
– hangsúlyozták.
Arra a kérdésre, hogy egyetértenek-e azzal a kutatásban résztvevők azzal, hogy szigorítani kellene a jogszabályokon az internetes álhírek visszaszorítása érdekében, még nagyobb az egyetértés: tíz válaszadóból kilenc (89 százalék) teljes mértékben vagy inkább egyetért. A Fidesz-szavazók 94 százaléka, a Tisza-szavazók 87 százaléka vélekedik így.
Vannak tehát olyan alapértékeink a digitális térben megélt szabadsággal kapcsolatban, amelyeket nem írnak felül a pártszimpátiák – állapították meg az elemzésben.
