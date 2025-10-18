Hoppá: van, amiben pártszimpátiától függetlenül is egyetért az „internet népe”

A XXI. Század Intézet úgy döntött, hogy „A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása” elnevezéssel, a választásokig hátra lévő időszakban rendszeresen jelentkezik majd kutatásokkal. Mint fogalmaztak, nemcsak az érdekeli őket, hogy ki áll jobban, melyik párt vezet, hanem az is, hogy

mi van a mélyben, hogyan alakul át a társadalmi nyilvánosság, mit gondolnak az emberek az előttük álló fontos kérdésekről,

a jövő kihívásairól, és arról, hogy az életük szempontjából mit tartanak lényegesnek és mit nem – olvasható az Intéztet hivatalos oldalán közzétett közleményben.

Milyen ára van ma a szabad véleménynek?

Október elején arról szerettek volna többet megtudni, hogy mit gondolnak az emberek arról, hogy vajon mennyire fejthetik ki szabadon a véleményüket a közösségi médiában. Szembesülnek-e véleményük kifejtéséért az emberi méltóságukat sértő kommentekkel, illetve mit gondolnak arról, hogy szükséges-e szigorítani a jogszabályokon egyrészt az álhírek visszaszorítása érdekében, másrészt az emberi méltóságot sértő kommentek megfogalmazóival szemben – sorolták a kérdéseiket.