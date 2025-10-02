»Meg legfőként azoknak kéne ezt magukban tisztázniuk, akik ezt a jogállamiságosságot tőle bekajálják. Az utolsó mondat ugyanis egy politikus (»politikus«) szájából azt jelenti, hogy akkor független (»független«) az igazságszolgáltatás, ha a bíróság úgy ítél, ahogy neki megfelel. És ha ez nem volna elég egyértelmű, akkor kommentben megjelenik tufatábornok, hogy a maga tőrőlmetszett egyszerűségével hozzáfűzze, lesz itt nemulass, jogászkáim.«

Jól látható, hogy Magyar Péter lába alól elfogyott a talaj, hibát hibára halmoz, és úgy viselkedik, mint egy elszabadult hajóágyú.”

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP