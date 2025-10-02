Ettől Magyar Péter dühbe jöhet: fénykép bizonyítja, hogy már Budapesten is alig kíváncsiak rá
A Blaha Lujza téren rajtolt el a Tisza Párt legújabb konzultációja, de alig akadt érdeklődő az aktivisták pultja körül.
Teljesen kiborult a Tisza Párt elnöke.
„Hont András pedig a Facebook-oldalán osztotta ki a Tisza Párt elnökét:
»Meg legfőként azoknak kéne ezt magukban tisztázniuk, akik ezt a jogállamiságosságot tőle bekajálják. Az utolsó mondat ugyanis egy politikus (»politikus«) szájából azt jelenti, hogy akkor független (»független«) az igazságszolgáltatás, ha a bíróság úgy ítél, ahogy neki megfelel. És ha ez nem volna elég egyértelmű, akkor kommentben megjelenik tufatábornok, hogy a maga tőrőlmetszett egyszerűségével hozzáfűzze, lesz itt nemulass, jogászkáim.«
Jól látható, hogy Magyar Péter lába alól elfogyott a talaj, hibát hibára halmoz, és úgy viselkedik, mint egy elszabadult hajóágyú.”
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP
